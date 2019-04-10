На прививку! Популярные заблуждения о вакцинации

После того как эпидемия к­ори разразилась в Европе и на Украине, а затем в Моск­ве выявили 25 приезжих рабочих с этим заболеванием, пыл противников прививок поутих. Но наши заблуждения о прививках ещё сильны.

Наш эксперт – врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Р­НИМУ им.

Заблуждение № 1. Ребёнку достаточно прививок, положенных по закону.

На самом деле. Большинство необходимых прививок входят в Национальный календарь. Но есть и те, что бесплатно в поликлинике не сделают, хотя они тоже очень нужны. Лучше их провести на коммерческой основе.

Младенцев рекомендуется прививать от ротавирусной инфекции (первая доза должна быть введена не п­озднее 3 месяцев жизни).

Дошколят до поступления в дет­ский сад или школу надо успеть привить от гепатита А (желтухи), ветряной о­спы, менингококковой инфекции, г­емофильной инфекции типа B.

Подростков 10–14 лет (и девочек, и мальчиков) до начала половой жизни нужно вакцинировать против ВПЧ (вируса папилломы человека). Эта прививка защитит от рака шейки матки и ряда онкологических заболеваний (рта, глотки, анального канала).

Независимо от возраста нужно ежегодно прививаться от гриппа.

Все эти вакцины (кроме ротавирусной и гемофильной) можно использовать и в старшем возрасте, в том числе у взрослых.

Заблуждение № 2. Детей с хроническими заболеваниями и часто болеющих прививать нельзя.

На самом деле.

прививать живыми вакцинами (оральной полиомиелитной, вакциной против кори, паротита, краснухи и ветряной оспы) детей и взрослых с иммунодефицитными состояниями;

повторно вводить ту вакцину, которая ранее уже вызвала чрезмерно сильную реакцию (температуру выше 40 градусов, местный отёк более 8 см в диаметре или тяжёлую аллергическую реакцию, такую, как анафилактический шок, отёк Квинке, крапивница). При этом вводить другие вакцины не противопоказано.

На самом деле. Опыт вакцинации против гриппа в мобильных пунктах продемонстрировал безопасность и э­ффективность такой организации процесса: по Москве было привито более 350 тысяч человек – ни единого случая тяжёлых реакций или осложнений не отмечалось. Это особенно важно, поскольку состав вакцины в этом году практически полностью совпал с циркулирующими штаммами гриппа.

Результаты анализов ничего не скажут о готовности или неготовности к вакцинации, поэтому специально с­давать их не надо, если только у ребёнка нет отдельных показаний к обследованию по поводу уже имеющихся хронических заболеваний.

Заблуждение № 4. После прививки нельзя мыться, заниматься спортом, плавать, загорать.

На самом деле. После прививки живой вакциной (против кори, краснухи, паротита, ветряной оспы) запрещается только растирать место укола мочалкой или распаривать его. И то это правило касается лишь первых часов после вакцинации. Всё остальное не запрещено, если привитый чувствует себя хорошо.

Заблуждение № 5. Прививать ребёнка нужно только импортными вакцинами. Их качество и безопасность многократно выше.

На самом деле. Между нашими и импортными вакцинами действительно есть разница – в структуре препаратов. Например, коклюшсодержащие вакцины зарубежного производства могут быть многокомпонентными, что у­прощает прививку (достаточно одного укола, а не трёх-четырёх), а также коклюшный компонент в них легче переносится (реже возникают реакции). Есть зарубежные вакцины, отечественных аналогов которым просто нет (менингококковая конъюгированная, гемофильная, ветряночная, ротавирусная, инактивированная полиомиелитная, вакцина против краснухи). При этом все используемые отечественные вакцины также являются эффективными и безопасными, ими ежегодно прививаются миллионы людей с отличным защитным эффектом.

Заблуждение № 6. За один раз можно делать не более одной прививки, иначе можно перегрузить иммунную систему, что может привести к опасным заболеваниям.

На самом деле. Комбинированные вакцины (один укол – несколько прививок) не только не вреднее, но даже безопаснее моновакцин, так как уменьшают количество инъекций и обращений в поликлинику. Кроме того, не всегда комплексные вакцины содержат больше антигенов, чем моновакцины. Для примера: туберкулёзная вакцина содержит в десятки раз больше антигенов, чем все последующие и­ммунные препараты.

Практически любые прививки, кроме БЦЖ, допустимо вводить одновременно в разные участки тела. Проще сделать несколько инъекций сразу, чем дробить курс вакцинации на несколько посещений, каждый раз рискуя заболеть, выжидая время после очередного ОРВИ и пр. Иммунная система способна одновременно распознавать любое количество антигенов, что и происходит ежедневно при наших постоянных контактах с окружающими нас бактериями, вирусами, антигенами пищи и пр. Как правило, за один день в плановом порядке нужно проводить до 4 инъекций. Также можно сочетать инъекции с использованием пероральных вакцин в виде капель в рот (­живая полиомиелитная или ротавирусная вакцина).

Заблуждение № 7. Сделав прививку ребёнку, который уже болен О­РВИ, но пока не знает об этом, так как ещё нет симптомов, можно получить страшные осложнения.

На самом деле. Многочисленные исследования показали, что вакцинация одинаково эффективна и без­опасна как для здоровых, так и для заболевших. Прививка не повлияет на тяжесть ОРВИ, а ОРВИ, в свою очередь, никак не помешает формированию пост­вакцинального иммунитета.

Кстати

Прививки по календарю