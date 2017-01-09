Обыкновенный ювенальный фашизм

Общественники вернули в семью детей, изъятых опекой за беспорядок в доме



Накануне Нового года юристы Общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге добились возвращения домой трех детей из семьи родственницы известной грузинской артистки Софико Чиаурели, Ирины Семеновой. Детей отняли органы опеки МО Ульянка Кировского района Петербурга, причем поводом для лишения родительских прав стал беспорядок в квартире.



Все началось с проверок семьи Семеновых со стороны органов опеки. Особое рвение в этом деле проявляла начальник отдела опеки с говорящей фамилией Зверева. Ювенальщики начали с того, что накопали компромат на семью, в чем органам опеки активно помогал районный центр помощи семьи и детям и комиссия по делам несовершеннолетних Кировского района, которая привлекла мать по ст.5.35 КоАП РФ - ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.



К слову, это обычная практика ювенальных служб: как уже сообщала РИА Катюша, органы опеки частенько «берут на карандаш» семьи, которые привлекались по этой статье - а это может случиться с каждым: органы правопорядка частенько возбуждают эту статью без каких либо оснований - на основании доноса соседей и т.п., мотивируя свое поведение небольшой санкцией статьи. Между тем, сам факт появления такого дела не стоит недооценивать: оно может спровоцировать опеку на иск о лишении вас родительских прав и изъятие детей. Юристы Общественного уполномоченного пытаются сломать эту прочную практику.



В случае Семеновых опека поступила именно по этому сценарию: после того как матери выписали штраф по ст.5.35 КоАП, сотрудники опеки вышли в суд с требованием лишить родителей родительских прав, предъявив Семеновым ставший уже стандартным набор претензий: беспорядок в доме, низкие доходы, неопрятные дети и т.п. В июне 2014 года суд вынес заочное решение о лишении Семеновых родительских прав. Семеновы в суд не явились, в результате пропустили срок на обжалование, и решение вступило в силу. Опека изъяла детей у родителей и поместила их в детский дом № 8 Выборгского района. Дети рвались домой, но сделать ничего уже было нельзя. Оставался один выход – восстановиться в родительских правах через суд. Администрация детского дома положительно относилась к семье, давала положительные характеристики и всячески способствовала возвращению детей домой. Семеновы подали иск о восстановлении в родительских правах, но суд им отказал, посчитав, что родители не исправились, указав, в частности, на задолженность по алиментам и квартплате (хотя Семеновы сделали в квартире ремонт, мама устроился на работу). И только тогда, дойдя до отчаяния, Ирина Семенова услышала об Общественном уполномоченном по защите семьи. Юристы ОУЗС сумели с помощью нескольких частных жалоб и апелляций, восстановить срок для обжалования решения суда. И вот, осенью 2016 года, дело поступило в Санкт-Петербургский городской суд третий раз для рассмотрения апелляционной жалобы по существу. В итоге правда восторжествовала: нам удалось выиграть это дело, решение суда первой инстанции было отменено, как необоснованное, а родители были восстановлены в родительских правах. И перед самым Новым годом дети Семеновых вернулись домой! С чем мы их от всей души и поздравляем!!!







Пресс-служба Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области