Выпускникам объяснили, что делать при нарушениях их прав на ЕГЭ

«Если была такая ситуация, что-то бланк не дают, то что-то происходит, то явно намекают на то, что могут быть сданы не те экзамены, которые хочет ребенок, нужно непосредственно обращаться на горячую линию проведения ЕГЭ», — порекомендовала Капалкина.