РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Крайне неудобные методы. Есть Word и любой текст форматируется в узкую вертикальную полоску. Читается сверху вниз. По...Как научить ребен...
  • александр муравьев
    Вырос на консервах потому что в 50-х свежего на Чукотке не было. И с тех пор предпочитаю бочковые огурцы и квашеную к...Нет солёным огурц...
  • Ливень
    на самом же деле всё проще и одновременно сложнее - не нужно закармливать ребёнка ДО того как он научился ходить к эт...Как дети заедают ...

Выпускникам объяснили, что делать при нарушениях их прав на ЕГЭ

Если ученик столкнулся с какими-либо нарушениями при сдаче ЕГЭ, он может сообщить о них на горячую линию.
девушка пишет экзаменационный тест
Источник: Freepik

К примеру, если ребенка заставляет сдавать не тот предмет или профиль, рассказала 360.ru преподаватель математики Юлия Капалкина.

Так преподавательница ответила школьнице, которая пожаловалась, что ей пришлось сдавать профильную математику вместо базовой, хотя она ее не выбирала.

О подобных случаях стоит сообщать, специалисты посоветуют, что делать, отметила педагог.

«Если была такая ситуация, что-то бланк не дают, то что-то происходит, то явно намекают на то, что могут быть сданы не те экзамены, которые хочет ребенок, нужно непосредственно обращаться на горячую линию проведения ЕГЭ», — порекомендовала Капалкина.

Она также пообещала, что случай с ученицей, которую вынудили сдавать профильную математику, разберут на Всероссийском экспертном педсовете.

Напомним, в этом году выпускники школ заявили, что на ЕГЭ столкнулись с массовыми нарушениями, причем большинство — на профильной математике. 49% учащихся пожаловались на нарушения со стороны учеников, 26% — со стороны экзаменаторов, а еще 10% респондентов обвинили в совершении нарушений наблюдателей.

Ссылка на первоисточник
право

Картина дня

наверх