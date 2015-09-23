Вредные советы: 7 верных способов впасть в осеннюю депрессию

Осенью даже самые явные оптимисты превращаются в меланхоликов и мизантропов. За окном моросит дождь, в квартире – холодно, в общественном транспорте – тесно и душно, на работе (в школе или в вузе) – скучно. Вирус равнодушия, апатии и тоски можно подхватить на каждом шагу. Не верите? Мы узнали о том, как со стопроцентной гарантией довести себя до консистенции вареного овоща.

Наши вредные советы не являются инструкцией к применению. Следовать им категорически воспрещается тем, кто даже в холодное время года хочет оставаться бодрым и жизнерадостным.

Ленитесь

Занятия спортом, да что там говорить, даже самая обычная десятиминутная ходьба, расходуют энергию. А у вас ее и так с гулькин нос. Зачем лишний раз нагружать свое вялое тело? Минимизируйте физические упражнения, сожгите на ритуальном костре абонемент в бассейн, на работе побольше сидите на одном месте, делая вид, что приросли к офисному креслу, дома всегда пользуйтесь лифтом, даже если живете на третьем этаже. Друзья зовут вас в выходные покататься на велосипедах? Откажитесь. Ребенок просит поиграть в «догонялки»? Лягте на диван и притворитесь крепко спящим.

Ваша задача – сохранять состояние покоя всеми правдами и неправдами. Может случиться, что ни с того ни с сего захочется пройти пару остановок пешком или даже совершить пробежку в парке. Подавите неуместный порыв, поудобнее устройтесь на кровати, завернитесь в теплый плед, устраните раздражители, провоцирующие активность, расслабьтесь. Не получается? Тренируйтесь – впереди у вас долгая безмятежная осень.

Ограничьте круг интересов

Развиваться духовно и интеллектуально осенью вовсе ни к чему. В холодное время года замедляются все мыслительные процессы. Сосредоточиться и сконцентрироваться становится сложнее с каждым днем. Даже чтение книги по вечерам становится непосильным трудом. Что уж говорить о подготовке к семинару (страшный сон студента) или составлении бизнес-плана (стрессовая ситуация для трудоголика).

Если вы научились лениться, то ограничивать круг своих интересов и минимизировать стремление к личностному росту вам не составит труда.

Не исключено, что вам захочется записаться на курсы иностранного языка, почитать бизнес-литературу, заглянуть в музей или в театр. Пересильте себя и останьтесь в родных четырех стенах, вооружившись пультом от телевизора.

Питайтесь фастфудом

Еда – источник удовольствия. В холодное время года – это, пожалуй, единственное доступное средство расслабления. Значит, есть нужно как можно больше и чаще, налегая на сладкое и жирное. Оправдывать гастрономическое безумие можно тем, что за лето вы устали от диет или правильного питания. Осень отлично подходит для того, чтобы устроить праздник живота, который может растянуться на несколько месяцев.

Жирная фабричная еда делает нас вялыми и сонными. Прекрасное решение для тех неугомонных личностей, которые никак не могут заставить себя лениться.

Итак, забудьте о сезонных овощах и фруктах, питающих наш организм витаминами. Этой осенью ваши верные друзья – бургеры и пончики из ближайшей закусочной. Они обеспечат вам резкие скачки сахара в крови, помогут набрать несколько лишних килограммов и поспособствуют высыпаниям на коже. А это, в свою очередь, еще один повод запереться в квартире, примерив на себя роль убежденного социопата.

Ведите антисоциальный образ жизни





Это легко, если следовать всем вышеперечисленным советам. Некачественная еда, отсутствие физической активности, интеллектуальная деградация – все это делает нас пассивными, грустными, подавленными, неуверенными в себе.

К тому же осенью хочется уединиться, отключить телефон, попросить членов семьи по возможности не попадаться вам на глаза, не ходить на работу или учебу. Ограничьте общение с окружающими, не ровен час, вы подпитаетесь исходящей от них положительной энергией и захотите разорвать сковавшие вас сонные цепи.

Забудьте про хобби

Любимые увлечения – вязание, скрапбукинг, сочинение стихов, игра на гитаре – способны разрушить старательно возводимую вами стену из кирпичиков тоски и неудовлетворенности. Давно известно, что человек, занятый любимым делом, редко скучает и куксится. Жаловаться на свои неудачи и ошибки ему некогда, да и не хочется. А потому хобби запрещены тем, кто намерен в течение всей осени пребывать в подавленном состоянии.

Те, кому нечем заняться после работы или учебы, способны часами слоняться без дела по квартире, докучать близким жалобами и горестными вздохами, созерцать белоснежную гладь потолка, лежа на диване, или моментально впадать в спячку до утра. Включаем режим экономии внутренних ресурсов и прекращаем интересную деятельность.

Ничего не планируйте

Из состояния прострации вас могут вывести мечты, планы, а также краткосрочные и долгосрочные цели. Стоит только начать думать о том, как через пару месяцев вы всей семьей поедете отдыхать в теплые страны, получите повышение на работе или запишетесь на творческий мастер-класс по лепке из глины, как от осенней меланхолии не останется и следа.

Планирование возвращает нас к жизни лучше всяких антидепрессантов. Причем, целебным эффектом обладают даже те установки и мечты, которые изначально относятся к категории недостижимых.

Если этой осенью вы не хотите пребывать в приподнятом настроении и предвкушать приятные события, то ничего не планируйте.

Погрузитесь в темноту

Ученые выяснили, почему в холодное время года нам так хочется меньше двигаться и больше спать. Все дело в дефиците солнца, день становится короче, и уже в восемь-девять часов вечера, когда за окном темно, мы бессознательно стремимся к кровати. Чем меньше естественного освещения, тем более апатичными мы становимся. Идеальное состояние для тех, кто хочет провести осень в полусне.

Осторожно! Взбодрить вас могут: солярий; редкие солнечные лучи, проглядывающие сквозь затянутое тучами небо; лампы естественного освещения в офисе или в квартире. Старайтесь избегать этих катализаторов активности и хорошего настроения.



А теперь – шутки в сторону. Все мы хотим оставаться в тонусе не только летом, но и осенью. Но на пути к хорошему настроению и самочувствию мы часто оступаемся и совершаем ошибки, описанные в наших вредных советах. Все гениальное просто: спорт, солнечный свет, увлекательные занятия, саморазвитие, общение, правильное питание, постановка целей – все это скрасит хмурые осенние дни.