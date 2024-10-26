Малышей не обижать! Как защититься от РС-вируса

От респираторно-синцитиального вируса (РС-вируса) прививки нет. И стойкий иммунитет у переболевших не появляется. Чтобы защитить маленьких детей от инфицирования, надо заниматься профилактикой не столько у самих малышей, сколько у их ближайшего окружения.

Наш эксперт – врач-инфекционист, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В. И. Покровского, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Александр Горелов.

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) – один из основных возбудителей сезонных ОРВИ. Вспышки чаще приходятся на холодное время года, особенно в сезон эпидемии.

Ясельная группа под угрозой

РС-вирусом действительно преимущественно болеют дети – практически 2/3 случаев приходится на них. Поражает он в основном ребятишек до 2 лет. Именно РС-вирусом вызвано наи­большее число заболеваний ОРВИ у малышей до года.

Как все респираторные вирусы, РСВ передаётся воздушно-капельным путём. Инфекция проникает в организм через носоглотку, затем через ротоглотку попадает в бронхи и бронхиолы. Возбудитель относится к РНК-вирусам и классифицируется как пневмо­вирус. Помимо привычных респираторных симптомов он выражается в продолжительном кашле и в сильной одышке (поскольку вызывает воспаление нижних дыхательных путей). Эти симптомы нередко принимают за приступ бронхиальной астмы, а теперь ещё и за ковид.

При подозрении на заражение РС-вирусом следует обратиться к педиатру либо к детскому инфекционисту. Существует специальная лабораторная диагностика, помогающая выявить возбудителя, – экспресс-исследование носоглоточных смывов на содержание в них РС-вируса, а также классический мазок из зева и носа с применением ПЦР.

Как лечить

Протекает РСВ, как и другие ОРВИ, у всех по-разному. Особенно тяжело заболевание переносят груднички, а также недоношенные малыши. У них может даже развиться дыхательная недостаточность II–III степени. Возможно и присоединение бактериальной инфекции. Тогда у ребёнка развиваются пневмония, отит, бронхит, случаются приступы ложного крупа. Доказано, что у детей в возрасте до года РС-инфекция может в дальнейшем спровоцировать развитие бронхиальной астмы, миокардита, ревматоидного артрита, системной красной волчанки.

Конечно, далеко не у всех детей будут такие последствия, большинство малышей переносят РС-вирус в лёгкой форме и выздоравливают максимум через 1–2 недели. Для лечения (как правило, амбулаторного) используют препараты интерферона, отхаркивающие и муколитические средства. В остром периоде показаны постельный режим, полноценная щадящая диета, щелочные ингаляции, кислородо­терапия. Назначаются препараты противовирусного действия (акридо­нуксусная кислота, умифеновир, кагоцел), отхаркивающие средства и бронхолитики. При обструктивном синдроме – глюкокортикоиды, при развитии бактериальных осложнений – антибиотики.

В госпитализации нуждаются лишь около 2% пациентов (дети первого года жизни и с осложнённым заболеванием). При тяжёлом и среднетяжёлом течении болезни есть специально разработанные лекарства.

Всей семьёй на защиту

Профилактика РСВ не отличается от защитных мер против других респираторных инфекций. Чтобы снизить риск заболевания, необходимо носить маски в эпидсезон, избегать мест массового скопления людей, не пренебрегать санитарно-гигиеническими правилами.

Однако чаще всего малыши заражаются в родных стенах – от членов семь­и. Поэтому, если дома есть младенец, важно следить, чтобы взрослые и старшие дети, приходя домой, тщательно мыли руки и избегали тесного контакта с малышом. При появлении респираторных симптомов не нужно целовать кроху и лучше не брать его на руки.

Давать малышам лекарства для профилактики ОРВИ не следует. Однако недоношенным детям показано введение специфического препарата против РСВ‑инфекции – паливизумаба, который достоверно снижает риск заболевания.