ДОМАШНИЙ КВАС , уже через 6 часов .

Вкусно, быстро, обалденно, не отличить от бочкового ! 5 литров холодной воды, 2 столовых ложки цикория(обычного, без всяких добавок вкусовых) чайную ложку лимонной кислоты 650 гр сахара (если любите менее сладкий, то сахара можно взять 400 гр) Всё соединим, и ставим на огонь чтоб закипело. Как закипит, отключаем и пускай стоит охлаждается до парного молока Засыпаем пол пачки дрожжи (сафт момент,11-ти граммовая которая) Стоит часа 3-4, чтоб появилась пена (если получится не такой резкий, то можно оставить на ночь в теплом месте). Как увидели, что появилась пена, пробуем на вкус (уже должен быть как квас только не холодный), далее разливаем в тару и ставим в холодильник для охлаждения. Освежающий напиток готов