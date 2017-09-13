Общественники предлагают сажать сотрудников опеки и полицейских за неправомерное вторжение в семью

Вчера, в ходе «круглого стола» в Общественной палате РФ (далее ОП РФ), представители Общественного уполномоченного по защите семьи и Санкт-Петербурге и Всероссийского родительского сопротивления, представили свои планы коррекции семейного законодательства в связи с объявленной «десятилеткой детства». Представленный ранее в той же ОП РФ правительственный план вызвал резкую критику родительских организаций и Патриаршей комиссии по защите семьи, материнства и детства, как проювенальный и антисемейный. По мнению общественников, за последние годы в России вся система соцобеспечения была ориентирована не на помощь семье, а на выявление социального неблагополучия и удовлетворение запросов международного рынка детей.



Инициатором нынешнего «круглого стола» стала член ОП РФ, глава правозащитного центра «Иван Чай» Элина Жгутова, которая в июне этого года на встрече с Президентом задала ему вопрос о ювенальной юстиции, вследствии чего появилось поручение Президента №ПР 1526 от 5.07.2017, по которому ОП РФ вместе с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка при Президенте должны были провести мониторинг федерального законодательства и правоприменительной практики по вопросам защиты прав детей и укреплению традиционных семейных ценностей. Это поручение не позволило лоббистам антисемейных технологий из социального блока Правительства и аппарата Уполномоченного принять свой «план» без обсуждения с родительской общественностью –как это сделала спикер СФ Валентина Матвиенко в 2012 году с «Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг». В конце июля лоббисты антисемейных западных новшеств уже пытались организовать в ОП РФ видимость общественных слушаний, дав слово в основном представителям прозападных организаций и технично не допустив к микрофонуреальную родительскую общественность.



Вчера ситуация была противоположная. С основными докладами выступили представители «Всероссийского родительского сопротивления» и Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге. Глава РВС Мария Мамиконян заявила о том, что созданная в России ювенальная система направлена на встраивание нашей страны в глобальный рынок торговли детьми. «Государство уходит от обязанности призрения сирот, становясь регулятором рынка услуг»--заявила госпожа Мамиконян, приведя в качестве иллюстрации сравнение объема гос. пособий на детей, которые получают родные и «замещающие» (приемные) семьи. Например, в Москве пособие на несовершеннолетнего старше 1,5 лет составляет порядка 600--800 рублей в месяц, а по договору возмездной опеки опекун получает от государства порядка 58 тысяч. Юрист РВС Александр Коваленин говорил об опасности подмены принципа невмешательства в семью, гарантированного Конституцией, на принцип раннего выявления, а также о необходимости четкого закрепления в законе понятия «интересов ребенка» (сейчас сотрудник опеки решает что отвечает и что не отвечает интересам ребенка), установления порога невмешательства в дела семьи (чтобы из-за синяка никто в полицию не звонил) и приоритет родственной опеки.



Представители Общественного уполномоченного представили масштабный проект изменений законодательства, в первую очередь, Семейного кодекса, закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних, закона о соцобслуживании и еще полутора десятков действующих нормативных актов, которые, собственно, и являются правовым основанием действующей ювенальной системы. Среди наших предложений:

- сократить и сделать исчерпывающим перечень оснований для вмешательства в семью (ст.121 СК, закон о профилактике, закон о соцобслуживании);

- подробно прописать гарантии прав родителей воспитывать детей в соответствии со своим мировоззрением и традициями, включая право наказывать своих детей (ст.63 СК);

- существенно изменить 120 ФЗ о профилактике, убрав из него понятие безнадзорности, трудной жизненной ситуации и т.п. Исключить неопределенные основания для признания семьи нуждающейся в социальных услугах по ФЗ № 442;

- запретить школам и мед учреждениям заниматься выявлением семейного неблагополучия (этим может заниматься только органы опеки);

- отменить детский телефон доверия;

- разработать механизм привлечения сотрудников социальных служб к ответственности за навязывание социального сопровождения семьям—которое на практике нередко сопровождается шантажом угрозы отобрания ребенка (помощь можно оказывать только семьям которые сами об этом попросят). В частности, ввести прямую норму об ответственности за незаконное вмешательство в дела семьи (проверка жилищно-бытовых условий, угрозы отобрания детей и др.);

- выровнять финансовую государственную поддержку социальными пособиями для родных и опекунских семей. Сейчас замещающие (фостерные) семьи получают в 15-20 раз больше денег от государства, чем родные, в результате чего и создается своеобразный рынок детей—а лучше—вовсе исключить из законодательства возмездную форму устройства детей, т.е., по платным договорам (п.п. 6,7 ст. 145 СК, ст. 14 ФЗ об опеке);

- четко прописать механизм родственного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрев обязательную незамедлительную передачу таких детей родственникам и лишь при их отсутствии (отказе) – иным лицам или в специализированные учреждения для детей (СК, ФЗ об опеке). Такая практика, как уже сообщала «Катюша», действует в Чечне и др. кавказских республиках—где существует даже ответственность должностных лиц опеки и полиции за воспрепятствование передачи детей, оставшихся без попечения родителей, родственникам;

- не допустить намеченного Правительством уничтожения системы детских домов;

- откорректировать ст. 5.35 КОАП «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних». Общественники предлагают применять эту статью только в случае наступления тяжких последствий для жизни и здоровья ребенка. Сегодня именно с дел по ст.5.35 КОАП начинаются большинство процессов отобрания детей. В год в России по этой статье привлекается более 500 тыс родителей;

- разогнать комиссии по делам несовершеннолетних, передав их полномочия профессионалам (например, мировым судьям);

- отменить статью 156 УК, которая позволяет привлекать к ответственности родителей за «жестокое обращение с детьми»--для этого в УК существуют около 30 составов;

- распространить понятие иностранного агента на социально-ориентированные НКО, которые получают или получали в предшествующие 10 лет зарубежное финансирование (в т.ч. через российских посредников), в особенно тех, кто попадался на политической деятельности (оказывали влияние на содержание нормативных актов, деятельность чиновников и т.п.).



Особый интерес у участников «круглого стола» вызвало предложение представителя совета Общественного уполномоченного А.Цыганова создать в структуре МВД специализированную оперативную службу, по аналогии с отделами по борьбе с коррупцией, которая бы занималась выявлением и пресечением правонарушений сотрудников социальных служб, органов опеки и социально-ориентированных НКО, со своей «горячей линией»—куда родители могли бы пожаловаться на злоупотребления опеки или комиссии по делам несовершеннолетних.







тут. С текстовым вариантом предложений Общественнного уполномоченного можно ознакомиться тут

Фундаментальные доклады представителей родительской общественности вызвали предсказуемо нервную реакцию самих НКО-шников, члена ОП РФ Елены Альшанской и директора благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александры Маровой. Госпожа Альшанская заявила что «не верит» цифрам доклада сенатора Елены Мизулиной про 309 тыс детей, изымаемых в России ежегодно, и, в духе кота Леопольда, призвала родительские организации не видеть в ней и других НКО врагов. В том числе и в таких как иностранный агент фонд «Анна», который много лет обеспечивал Думу ложной статистикой о том, что чуть ли не каждая вторая российская женщина страдает от семейного насилия. Александра Марова и вовсе заявила что она «первая против» закона шлепках, и высказала готовность сотрудничать с антиювенальными родительскими организациями. Чтобы читатель мог оценить лицемерие уважаемой правозащитницы Маровой, приведем пару цитат из пособия по раннему выявлению семейного неблагополучия от «Фонда профилактики социального сиротства» стр 8.

Стр. 13: «Ранее выявление – это выявление несовершеннолетних с признаками возможности жестокого обращения»,

Стр. 8: о «редукции родительского потенциала» в случае насилия в семье: «Физические наказания детей делают родителей менее чувствительными к детским проблемам». В кризисных семьях наказания становятся все более жесткими.

«Первые признаки кризиса семьи могут увидеть воспитатели детсадов…». «Они выявляют не столько признаки жестокого обращения, сколько признаки истощения ресурсов семьи. Родители на этом этапе уже не могут самостоятельно делать то, что всегда было важно: качественно осуществлять уход за детьми…»!

Стр. 11: Эти признаки становятся основанием для проверки, не опасно ли ребенку в семье. (Т.е., до жестокого обращения, родитель уже не может ухаживать за детьми, и семье надо навязать помощь—«Катюша»)

Стр. 21 «условиями успешного вовлечения (соцработниками родителей в работу) является признание родителями самой возможности причинения ими вреда детям из-за того, что их практики воспитания несовершенны».

(Т.е. родителей насильно заставляют расписаться в своем воспитательном бессилии—«Катюша). И т.п.

Впрочем, в ходе вчерашнего «круглого стола» и госпожа Альшанская и госпожа Марова лишили себя возможности выслушать критику в свой адрес, оперативно покинув заседание сразу же после своих выступлений.

По словам модератора «круглого стола», члена ОП РФ Элины Жгутовой, все предложения общественников будут переданы в рабочую группу ОП РФ, которая сведет их в доклад главы ОП РФ Валерия Фадеева Президенту. Именно этот документ, наряду с заявлением Патриаршей комиссии и обращениями родительских организаций, должен стать альтернативой правительственному плану 10-летки детства от Ольги Голодец и К. «Катюша» будет следить за развитием событий.

РИА Катюша