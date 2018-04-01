УЖАСЫ ЮВЕНАЛЬНЫХ ЗАСТЕНКОВ ГЕРМАНИИ, ИЛИ ЗАЧЕМ ТЕРРОР СЕМЬИ ВНЕДРЯЮТ В РОССИИ?

Публикуем видео Нико – сына Сони и Маркуса Бергфельд, которого угробили ювенальные защитники ФРГ. Распространение материалов дела Бергфельдов крайне важно, поскольку германскую систему «защиты детей» пытаются внедрять в России наши местные ювеналы.





Напомним, что немецкий опыт преподносили как «передовой» буквально недавно на Всероссийском сетевом форуме с международным участием «Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства», который был задуман как ориентир и база для работы над новым планом действий Правительства РФ. Новости СМИ2 М. Гордеева - глава Фонда поддержки детей в ТЖС и другие.



Среди многочисленных зарубежных «ювенальных экспертов» форума отметим участников из Германии: с докладами, в частности, выступали Эдвин Пютц (Edvin Pütz) -окружной судья по делам несовершеннолетних г. Дюссельдорфа, руководитель арестного дома для подростков и молодежи (Германия) с темой: «Воспитательные ресурсы правосудия по делам несовершеннолетних в Германии», Дирк Зауерборн, комиссар Главного полицейского управления г.Дюссельдорф (Германия). «Роль полиции в организации работы с подростками и молодежью из национальных диаспор».



Общественный уполномоченный по защите семьи в СПб неоднократно публиковал данные о бесчеловечности немецкой «детозащитной» системы (как и других западных аналогов).



Например, в альтернативном докладе Общественного уполномоченного по ситуации с вмешательством в семью в РФ, презентованном в прошлом году и направленном в Администрацию Президента РФ (доклад см. тут ), содержатся многочисленные данные, доказывающие деструктивность западных ювенальных технологий и неприемлемость их внедрения в РФ.



В частности, крайне опасной для института семьи является принятая Правительством РФ вопреки протестам просемейных организаций прозападная Концепции развития ранней помощи . Недавно принята вредоносная Концепция развития психологической службы в системе образования. Не менее опасен лоббируемый ныне законопроект № 103372-7, направленный на подмену родителей психологами в судах .



Проювенальная политика формирует условия для лишения родителей права на воспитание и для тотального произвола системы в отношении семей. Р. Моритц – честный германский специалист, который знает «кухню» ювенальной юстиции в деталях – пишет: «Любой жадный до денег и некомпетентный психолог может суду дать свое определение блага / опасности для ребенка», а суд по ювенальным делам в 100% случаев базируется на заключениях экспертов. Поэтому родителю – «неспециалисту» - в подобных делах что-то доказать почти невозможно (Moritz R. Die Deutsche Schande. Der Kinderklau. / Р. Моритц «Позор Германии. Воровство детей»).



О том, что у родителей «нет шансов» против системы пишет и другой германский исследователь - М.Ж. Леонард в «Черной книге Югендамта» . Леонард вторит Моритцу: вопрос о способности родителя воспитывать детей решается судом исключительно на заключении одного психолога.



Моритц задает вопрос: «Кто зарабатывает больше всех на воровстве детей?». И отвечает: «Психологи». «Психолог зарабатывает на каждом изъятии ребенка… Заключение эксперта может стоить до 10 тысяч евро (заключение написано заранее)… Из всех изученных дел однозначно следует, что эксперты и соцработники стремятся к назначению родителям и детям психологической и психиатрической терапии».



Здорового нормального Нико признали психически неадекватным, определили в спец. учреждение и назначили мощнейшие психотропы.



Как отмечает Моритц, за интересом экспертов, признающих ребенка нуждающимся в лечении, стоит еще один бизнес-интерес – фармацевтический. Автор приводит шокирующие данные. Детям в целях борьбы с гиперактивностью часто назначают риталин. Именно это вещество было назначено Нико.



В России риталин запрещен, это – психостимулятор неамфетаминового ряда, действие которого схоже с действием кокаина. Подросток, которого «сажают» на риталин с высокой долей вероятности переходит впоследствии на героин. «Все американские подростки, участвовавшие в расстрелах своих сверстников, принимали риталин, но по разным причинам в день трагедии его не получили... Синдром отмены настолько силен.., что подросток, которому забыли дать дозу лекарства, впадает в глубокую депрессию, становится неуправляемым и агрессивным» .



В Германии продажи риталина за 10-летие (с 1995 по 2005 гг) выросли в 20 раз! Характерно, что график изъятия детей из семьи в Германии также постоянно растет с момента начала ведения статистики в 1995 г.



В 2016 г. в ФРГ изъято 84 230 детей. Это самый большой показатель за все время ведения статистики с 1995 года.



Ювенальная система так устроена, что провоцирует поиск проблем там, где их нет. Это просто гигантский страшный бизнес, убивающий детей и разрушающий основы человеческого бытия.



Аппарат общественного уполномоченного по защите семьи в СПБ и ЛО



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