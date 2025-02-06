Подготовка к ОГЭ по математике в 2025 году: шаги к успешной сдаче экзамена

Чтобы уверенно справиться с заданиями экзамена, нужно понимать его структуру, выявить свои слабые стороны и выбрать наиболее подходящие методы обучения. В этой статье вы узнаете о способах подготовки к ОГЭ по математике в 2025 году. Мы также поделимся советами по распределению времени и расскажем, где искать полезные материалы. Даже если математика кажется сложной, с правильной мотивацией и подходом ее можно освоить легко и с удовольствием.
Полезная информация об ОГЭ по математике в 2025 году
ОГЭ по математике включает в себя обязательные темы и задания, которые проверяют не только базовые знания, но и умение логически мыслить. Разберем основные параметры экзамена, чтобы вам было проще планировать подготовку и настраиваться на результат.
|Даты экзамена
|3 июня, дополнительная дата 2 сентября
|Форма экзамена
|Экзамен состоит из двух частей: базовой (тестовые задания) и повышенной сложности (развернутые задачи)
|Минимальный балл для сдачи
|Для успешного прохождения экзамена достаточно набрать 8 баллов из 31
|Максимальное количество баллов
|На экзамене можно получить до 31 балла: 19 за базовую часть и 12 за задания повышенной сложности
|Продолжительность
|На выполнение заданий дается 3 часа 55 минут (235 минут)
|Другие важные моменты
|На экзамене разрешено использовать линейку, чертежные принадлежности и справочные материалы, предоставленные организаторами
Структура ОГЭ по математике
Экзамен делится на две части: базовой и повышенной сложности. В первой проверяется знание основных правил и формул, а вторая требует применения логики и навыков решения сложных задач. Давайте разберем каждую из них подробнее.
Первая часть
Включает задания базового уровня, которые проверяют фундаментальные математические знания и умение выполнять расчеты. Всего в этой части 19 заданий, которые представлены в тестовом формате. Ответы вписываются в бланк без необходимости развернутого решения.
- арифметические действия с числами (дроби, проценты, степени);
- простые уравнения и неравенства;
- геометрические задачи на вычисление углов, длины, площади, объема;
- анализ данных (таблицы, графики, диаграммы);
- задачи на пропорции и проценты.
К ней подготовиться сравнительно легко — если вы умеете считать в столбик, работать с дробями, знаете базовые правила из школьного курса математики, то сложностей в этой части быть не должно. Правда, здесь нужно быть очень внимательным — задания, может, и простые, но допустить ошибку легко. Не забывайте, что калькуляторов у вас не будет, поэтому внимательно проверяйте свои расчеты.
Вторая часть
Состоит из 6 заданий повышенной сложности. Эти задачи требуют развернутого решения, в котором необходимо подробно расписать ход мыслей, привести расчеты и выводы.
Содержание второй части:
- решение сложных уравнений и систем уравнений;
- задачи на движение, работу или смешивание;
- геометрические задачи с использованием теорем (например, теоремы Пифагора или свойств треугольников);
- задачи на оптимизацию и применение математической логики;
- построение и анализ функций.
Как оцениваются задания ОГЭ по математике
Знание системы оценивания помогает понять, на что обращают внимание эксперты при проверке экзамена и как распределяются баллы за каждое задание. Это важно для того, чтобы правильно планировать время на выполнение разных частей экзамена и избежать потери баллов из-за невнимательности или ошибок в оформлении. ОГЭ по математике оценивается в баллах, которые затем переводятся в оценку по пятибалльной шкале.
Задания первой части:
- за каждый правильный ответ в первой части начисляется 1 балл;
- если ответ неверный или отсутствует, баллы не начисляются;
- задания не требуют развернутого решения, поэтому проверяется только итоговый ответ.
- каждое задание оценивается от 0 до 2 баллов;
- 2 балла начисляются за полностью правильное решение с подробным объяснением;
- 1 балл ставится, если допущена небольшая ошибка, не влияющая на логику решения;
- 0 баллов — за неверное решение или отсутствие ответа;
- особое внимание уделяется оформлению: решение должно быть последовательным и обоснованным.
Итоговая оценка:
- максимальный балл за экзамен — 31 (19 за первую часть и 12 за вторую);
- для получения удовлетворительной оценки (тройка) необходимо набрать минимум 8 баллов (из них не менее 2 в блоке с геометрией);
- оценка «хорошо» (четверка) начинается с 15 баллов (не менее 2 в блоке с геометрией), а «отлично» (пятерка) — с 24 баллов (не менее 2 в блоке с геометрией).
Основные разделы и темы экзамена по математике
Экзамен охватывает основные разделы школьной программы, проверяя как базовые знания, так и умение применять их на практике. Они разделены на две части по уровню сложности. Вот основные разделы и темы, которые обязательно встретятся:
- Арифметика. Проверяются умения работать с числами: выполнять действия с дробями, процентами, степенями и корнями.
- Алгебра. Включает решение уравнений, систем уравнений, неравенств, а также задания на преобразование выражений и функции.
- Геометрия. Охватывает задачи на вычисление площадей, объемов, углов, свойства треугольников, окружностей и других фигур.
- Текстовые задачи. Задания на движение, работу, пропорции и проценты, которые требуют применения математической логики.
- Анализ данных. Работа с графиками, таблицами, диаграммами, нахождение закономерностей и расчет параметров.
- Вероятность и статистика. Включает задания на нахождение вероятности событий, расчеты средних значений и анализ данных.
Когда следует начинать подготовку к ОГЭ по математике
Чем раньше, тем лучше. Оптимальное время для старта — начало учебного года в 9-м классе. Так можно изучить программу постепенно, без лишней спешки, и сосредоточиться на сложных темах. Если чувствуете, что ваши знания по математике оставляют желать лучшего, не откладывайте подготовку. Чем раньше начнете, тем больше времени будет на повторение основ: арифметики, алгебры и геометрии. Понимание базовых тем облегчит дальнейшее изучение сложных заданий.
Как подготовиться к ОГЭ по математике с нуля: пошаговый план
Начать подготовку к ОГЭ с нуля кажется сложной задачей, но при правильной организации это вполне реально. Главное — следовать пошаговому плану и регулярно уделять время изучению математики. Не спешите сразу решать сложные задачи, начните с основ и двигайтесь постепенно, закрепляя знания на практике.
1. Оцените текущий уровень знаний
Прежде чем начинать подготовку, важно понять, с чем именно вы испытываете трудности. Попробуйте выполнить несколько базовых заданий из демоверсии ОГЭ. Вероятно, вам их уже давали в школе. Можно решить их самостоятельно, например, на сайте «Решу ОГЭ». Если какие-то темы или конкретные задачи вызывают затруднения, запишите их — это станет основой для вашего плана подготовки.
2. Составьте план подготовки по темам
Разделите всю программу на отдельные темы, такие как арифметика, алгебра, геометрия и текстовые задачи. Определите, сколько времени вы готовы уделять подготовке каждую неделю, и назначьте дни для изучения конкретных разделов. Такой план поможет вам заниматься систематически и не пропускать важные темы.
3. Изучите теорию по математике
Прежде чем переходить к практике, разберите основные теоретические моменты. Найдите простые и понятные объяснения в учебниках или на онлайн-ресурсах. Заводите конспекты: записывайте формулы, свойства фигур, способы решения уравнений. Эти записи помогут вам быстро освежать знания перед экзаменом.
4. Решайте задания по каждому разделу
После изучения теории переходите к практике. Начинайте с простых задач и постепенно двигайтесь к более сложным. Решение заданий по разделам помогает не только запомнить материал, но и понять, как его применять на экзамене. Обязательно проверяйте свои решения по ответам, чтобы находить и исправлять ошибки.
5. Разбирайте пробные варианты экзамена
Когда основные темы будут освоены, начните решать полные пробные варианты ОГЭ. Это поможет вам понять структуру экзамена, научиться распределять время и выявить темы, которые требуют повторения. Постарайтесь воспроизвести условия экзамена: работайте без калькулятора и подсказок.
6. Повторяйте сложные темы
Обратите внимание на разделы, которые вызывают наибольшие трудности. Используйте дополнительные материалы, такие как видеоуроки, объяснения преподавателей или групповые занятия. Не бойтесь возвращаться к основам, если чувствуете, что забыли что-то важное.
7. Следите за своим прогрессом
Регулярно оценивайте свои результаты, отмечая улучшения. Это поможет вам оставаться мотивированным и понимать, сколько уже пройдено. Если какой-то раздел дается тяжело, увеличьте время на его изучение, но не забывайте повторять уже освоенные темы.
Материалы и ресурсы для подготовки к ОГЭ по математике
Сегодня существует множество инструментов: от онлайн-платформ и курсов до традиционных учебников и занятий с преподавателями. Каждый из них имеет свои преимущества и может помочь вам достичь высоких результатов. Рассмотрим основные ресурсы подробнее.
Онлайн-платформы с заданиями
Современные онлайн-платформы, такие как «Решу ОГЭ», «ЯКласс», «ФИПИ», предлагают доступ к тысячам заданий, соответствующих формату экзамена. На этих сайтах можно найти задания по всем темам, от базового уровня до повышенной сложности. Многие платформы предоставляют автоматическую проверку и анализ ошибок, что позволяет сразу увидеть свои слабые места.
Онлайн-курсы
Множество образовательных платформ, таких как «Фоксфорд», Stepik, «Тетрика» или «Учи.ру», предлагают специализированные курсы по подготовке к ОГЭ. Они включают видеоуроки, разбор заданий и интерактивные тесты. Преимущество онлайн-курсов в том, что вы можете заниматься по гибкому графику, получая при этом объяснения от преподавателей. Некоторые из этих курсов бесплатные.
Учебники и сборники с заданиями
Классические учебники и сборники заданий остаются одним из самых надежных ресурсов. Рекомендуется использовать пособия, созданные специально для подготовки к ОГЭ, например, под редакцией Ф. Лысенко или И. Ященко. Эти книги содержат не только теоретический материал, но и задания, аналогичные тем, что встречаются на экзамене. Работа с такими сборниками помогает освоить структуру экзамена и привыкнуть к его формату.
Занятия с репетитором
Для тех, кто предпочитает индивидуальный подход, занятия с репетитором станут отличным выбором. Преподаватель поможет разобрать сложные темы, научит эффективным методам решения задач и проконтролирует прогресс. Это особенно полезно, если вы начинаете подготовку с нуля или хотите достичь максимального результата.
Видеоуроки и образовательные каналы
На платформах вроде ВК Видео или YouTube можно найти множество бесплатных видеоуроков, где преподаватели объясняют темы школьной программы и разбирают типовые задания ОГЭ. Паблики, такие как «Математика ОГЭ 2025 | Сотка» или «Школа Пифагора ЕГЭ и ОГЭ по математике», предлагают качественный материал в доступной форме. Видеоуроки удобны для тех, кто лучше воспринимает информацию в формате объяснений.
Приложения для смартфонов
Мобильные приложения, такие как «ЕГЭ, ОГЭ 2025 — турбо подготовка» или «Экзамер», позволяют заниматься в любое время. Они предлагают тренировки в формате тестов, напоминают о повторении материала и делают процесс подготовки более увлекательным.
Как избежать ошибок на ОГЭ и получить максимальный балл
Чтобы избежать ошибок и набрать максимальный балл, важно соблюдать несколько ключевых правил на экзамене:
- Внимательно читайте условия задач. Ошибки часто происходят из-за того, что не все условия задачи были учтены. Перед тем как начать решать, внимательно перечитайте задачу несколько раз, выделяя ключевые моменты. Особенно важно отметить, что нужно найти (например, длину, площадь, время и т. д.), а также что дано в задаче.
- Проверяйте ответы на каждом шаге. Не спешите с решением — важно проверять свои расчеты на каждом этапе. Часто ошибки скрываются в промежуточных расчетах, и лучше заметить их сразу, чем тратить время на исправление в конце. Например, при сложении или умножении цифр — перепроверьте их.
- Не забывайте про оформление. Развернутое решение с правильным оформлением — это не только шанс получить дополнительные баллы, но и способ избежать потери баллов из-за незавершенности ответа. Пишите шаги, поясняйте действия, даже если это кажется очевидным. Четкое оформление поможет вам не запутаться и выиграет время.
- Управляйте временем. На ОГЭ вам дается ограниченное количество времени, поэтому важно не зацикливаться на сложных задачах. Если задание вызывает затруднения, переходите к следующему, чтобы не потерять время. Вернуться к сложным задачам можно позже, когда выполнены более легкие.
- Практикуйтесь с пробными вариантами. Пробные экзамены — это отличный способ проверить себя. Решение реальных тестов по ОГЭ помогает привыкнуть к формату экзамена, расставить приоритеты в задачах и лучше чувствовать время. Проходите пробные тесты, анализируйте ошибки и повторяйте сложные моменты.
- Оставьте время на проверку. После того как вы завершите работу, обязательно оставьте несколько минут для проверки. Это поможет вам заметить и исправить возможные ошибки, а также убедиться, что вы не упустили важные моменты в решениях.
Советы эксперта
Вероника Валькова, учитель математики и физики с 15-летним стажем, дает несколько рекомендаций для успешной подготовки к ОГЭ по математике:
- Управляйте временем на экзамене. Не стоит тратить слишком много времени на сложные задачи. Если какая-то задача вызывает трудности, лучше перейти к следующей и вернуться к сложной позже. Это поможет не потерять время на экзамене.
- Учитесь определять тип задачи при первом взгляде. На экзамене важно быстро ориентироваться в заданиях. Практикуйтесь в том, чтобы, увидев задачу, сразу понимать, к какому разделу она относится, какие формулы и методы нужно применять.
- Используйте разные способы решения задач. Иногда, даже если вы знаете стандартный метод решения задачи, полезно попробовать другой подход. Это помогает проверить себя в первой части — если оба варианта решений дали один ответ, то, скорее всего, вы решили задание правильно. Во второй части на чистовой лист можно переписать только один вариант решения.
Главное о подготовке к ОГЭ по математике
Подготовка к ОГЭ по математике требует комплексного подхода, включая знание теории, решение задач и управление временем. Важно систематически повторять материал, использовать разнообразные ресурсы и избегать типичных ошибок. Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо не только владеть математическими знаниями, но и подходить к подготовке с умом, распределяя время на разные этапы. Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:
2. Разбейте подготовку на темы. Составьте план и прорабатывайте каждую тему поочередно, не забывая делать перерывы на повторение.
3. Решайте задания регулярно. Практика — ключ к успешному результату. Решайте задания из разных источников, включая демоверсии и пробные тесты.
4. Обращайте внимание на оформление. Четко и подробно оформляйте каждое решение, чтобы избежать ошибок и получить дополнительные баллы за правильное оформление.
5. Не зацикливайтесь на сложных задачах. Если задача вызывает трудности, переходите к следующей и вернитесь к сложной после того, как решите более простые.
6. Используйте разнообразные ресурсы. Онлайн-платформы, курсы, учебники и пробные тесты — это все поможет вам подготовиться к экзамену.
7. Учитесь управлять временем. На экзамене важно правильно распределять время, чтобы успеть решить все задачи и оставить время на проверку решений.
8. ОГЭ по математике в 2025 году будет проходить 3 июня.
10. На экзамене можно получить до 31 балла: 19 за базовую часть и 12 за задания повышенной сложности.
Список источников:
1. Утверждено расписание ОГЭ на 2025 год. VUZOPEDIA. 2024.
2. Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ. Сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».
3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы. Сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».
Свежие комментарии