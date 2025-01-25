Лекарства от глистов для детей: что нужно знать

Почти каждый человек хотя бы раз в жизни заражается паразитами. Чаще всего, почти в 80% случаев, заражение происходит в школьном возрасте или раньше. Рассказываем о том, какие противоглистные препараты для детей существуют.

Дмитрий Спиридонов Медицинский эксперт сервиса «Доктис»

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Статью проверил медицинский эксперт сервиса «Доктис», кандидат медицинских наук, врач Дмитрий Спиридонов. Новости СМИ2

По данным ВОЗ, вызываемые червями паразитарные болезни, или гельминтозы, находятся на четвертом месте в списке заболеваний, наносящих здоровью населения Земли наибольший ущерб. Первые три занимают диарея (чаще всего вызванная холерой), туберкулез и различные виды ишемии (инфаркт, инсульт). Ежегодно в организме каждого второго жителя планеты поселяются гельминты одного из трех основных родов: аскариды диагностируют у 1,2 миллиарда человек, анкилостомы – у 900 миллионов, трихоцефалы – почти у 700 миллионов.

А всего червей, которые паразитируют в организме человека, насчитывают 256 видов, из них 98 встречаются на территории России и соседних стран. Чаще всего причиной заболевания становятся 18-20 видов, в основном острицы, аскариды, власоглавы, карликовые цепни и их сочетание1.

Возникающий из-за остриц энтеробиоз занимает долю в 70% от всех гельминтозов в России, а аскаридоз – 12%.

У разных видов есть свое излюбленное географическое положение. Так, Западная Сибирь и Поволжье – бассейны рек Обь, Иртыш, Волга – населены описторхами (распространен описторхоз). В бассейнах восточных и северных российских рек живут широкий лентец и трихинелла (приводят к дифиллоботриозу и трихинеллезу). В Дагестане, Читинской области – цестоды (цестодоз). В Краснодарском и Ставропольском крае, Ростовской области, Поволжье, Якутии, на Алтае – ленточные черви отряда циклофиллид (у пациентов обнаруживают эхинококкоз и альвеококкоз)2.

В зависимости от вида гельминтов подбирают наиболее эффективное лекарство против глистов для детей и взрослых. Обычно такие препараты делятся на три группы: для борьбы с круглыми червями (они вызывают нематодозы), ленточными (при цестодозах) и плоскими червями класса сосальщиков (при трематодозах). Кроме того, некоторые медикаменты воздействуют исключительно на личинок, а другие убивают паразитов на всех стадиях развития.

Также все связанные с глистами заболевания делят на: геогельминтозы — когда черви развиваются в почве и попадают в организм человека без участия промежуточного хозяина, а также биогельминтозы – когда паразит проходит одну из своих стадий развития в другом живом организме.

Профилактический курс

Пути, которыми гельминты попадают в организм человека, различны:

через пищу – яйца паразитов могут быть на немытых овощах, фруктах, в мясе;

через воду — личинки гельминтов есть в водоемах, они могут проникнуть в организм при случайном заглатывании воды или при употреблении неочищенной (нефильтрованной) воды;

через кожу — при укусах насекомых, прогулках без обуви или лежании на земле1.

В целом паразитарные инфекции считаются внесезонными. Но для созревания и попадания в организм человека некоторых видов гельминтов в определенный период года создаются благоприятные условия. Например, число заражений аскаридозом увеличивается в летне-осенний сезон, когда дети часто соприкасаются с землей, едят много овощей и ягод. А описторхоз, который передается человеку через пресноводных рыб, как правило, чаще возникает весной и летом во время массового лова2. В целом паразитарные инфекции считаются внесезонными. Но для созревания и попадания в организм человека некоторых видов гельминтов в определенный период года создаются благоприятные условия. Например, число заражений аскаридозом увеличивается в летне-осенний сезон, когда дети часто соприкасаются с землей, едят много овощей и ягод. А описторхоз, который передается человеку через пресноводных рыб, как правило, чаще возникает весной и летом во время массового лова

Разумеется, родители не проверяют регулярно, есть ли фрагменты червей, их яйца и личинки в кале ребенка, к тому же разглядеть и распознать их чрезвычайно сложно. Иногда даже анализ ничего не показывает – глисты откладывают яйца с разным интервалом и не факт, что личинки попадут в тот фрагмент кала, который передан на исследование.

Необходимость противоглистного для детей для профилактики в вашем случае может оценить врач-педиатр во время очного приема. Он же определить оптимальную дозировку препарата. Например, в качестве дегельминтации у детей, проживающих в районах, где базовая распространенность среди детей какой-либо инфекции, передаваемой через почву, составляет 20% или более, эксперты ВОЗ рекомендуют разовый прием противоглистного для детей от года до 12 лет (в ряде случаев до 14 ет): одну дозу альбендазола (400 мг) или мебендазола (500 мг)3.

Глисты у детей: симптомы и лечение

Симптомы заражения гельминтами разные и зависят от того, в каком органе и в каком количестве поселились паразиты, а также от ответной реакции организма. Признаки гельминтоза легко спутать с проявлениями других заболеваний. Однако родители должны насторожиться, если:

ребенок чувствует слабость и быстро утомляется;

под глазами образовались синяки;

наблюдается потеря аппетита и веса;

появились рвота, тошнота или жар;

ребенок страдает от запоров или диареи;

диареи; у ребенка болит живот;

болит живот; начались высыпания на коже по типу аллергии;

есть зуд в области заднего прохода;

появился неприятный запах изо рта.

Это сигналы к тому, чтобы показать ребенка врачу и сдать анализы. Как упоминалось выше, непосредственно при лечении средства от глистов для детей подбираются в зависимости от типа гельминтов и других факторов.

Терапия может проходить в несколько этапов – помимо противогельминтных препаратов, доктор может назначить:

энтеросорбенты , такие как «Аллохол», «Энтеросгель», «Полисорб», – чтобы сначала вывести из организма токсичные продукты жизнедеятельности глистов;

, такие как «Аллохол», «Энтеросгель», «Полисорб», – чтобы сначала вывести из организма токсичные продукты жизнедеятельности глистов; пробиотики (эубиотики) – это могут быть йогурты с их содержанием или препараты с лакто- и бифидобактериями. Они нужны для того, чтобы нормализовать работу желудочного тракта после приема противоглистных препаратов;

– это могут быть йогурты с их содержанием или препараты с лакто- и бифидобактериями. Они нужны для того, чтобы нормализовать работу желудочного тракта после приема противоглистных препаратов; антигистаминные средства – для подавления или предотвращения развития аллергии, возникающей при гельминтозах;

– для подавления или предотвращения развития аллергии, возникающей при гельминтозах; глюкокортикостероиды – чтобы подавить чрезмерную реакцию иммунной системы, когда болезнь протекает в тяжелой форме.

В перечне медикаментов для борьбы с геогельминтозами, опубликованном ВОЗ, четыре препарата: альбендазол, мебендазол, левамизол и пирантел. Сами лекарства от гельминтов практически не имеют противопоказаний (если врач видит необходимость их испольования). Однако они могут быть опасны при сопутствующих заболеваниях крови, нервной системы, опухолях, заболеваниях крови – в таких случаях вопрос о выборе и назначении терапии решается индивидуально. Иногда требуется комплексный курс – прием разных лекарств с перерывами в несколько дней. Сочетания подбирает врач.

Таблетки от глистов для детей обычно выписывают после достижения ребенком трех лет, когда он уже может самостоятельно их проглотить. Для малышей больше подходят препараты в виде суспензии.

При выявлении у ребенка некоторых видов глистов, например остриц или карликового цепня, курс лечения рекомендуют пройти всем членам семьи.

Также придется прокипятить и хорошо прогладить нижнее и постельное белье, провести тщательную влажную уборку квартиры.

Чтобы защитить детей от паразитов, нужно с раннего возраста приучать их соблюдать правила личной гигиены: следить за тем, чтобы они Чтобы защитить детей от паразитов, нужно с раннего возраста приучать их соблюдать правила личной гигиены: следить за тем, чтобы они мыли руки , пили чистую воду, ели мытые фрукты и овощи, хорошо обработанные термически мясо и рыбу, и не забывать про профилактику гельминтозов у домашних животных.

Источники

1. Файзуллина Р. А., Самороднова Е. А., Доброквашина В. М. Гельминтозы в раннем возрасте // Практическая медицина. – No3 (42). – Май, 2010. – с. 31-36. https://cyberleninka.ru/article/n/gelmintozy-v-detskom-vozraste/viewer

2. Печкуров Д. В., Тяжева А. А. Глистные инвазии у детей: клиническое значение, диагностика и лечение // Сайт Русского медицинского журнала. https://www.rmj.ru/articles/infektsiya/Glistnye_invazii_u_detey_klinicheskoe_znachenie_diagnostika_i_lechenie/