Лекарства от глистов для детей: что нужно знать

Статью проверил медицинский эксперт сервиса «Доктис», кандидат медицинских наук, врач Дмитрий Спиридонов.
А всего червей, которые паразитируют в организме человека, насчитывают 256 видов, из них 98 встречаются на территории России и соседних стран. Чаще всего причиной заболевания становятся 18-20 видов, в основном острицы, аскариды, власоглавы, карликовые цепни и их сочетание1.
Возникающий из-за остриц энтеробиоз занимает долю в 70% от всех гельминтозов в России, а аскаридоз – 12%.
У разных видов есть свое излюбленное географическое положение. Так, Западная Сибирь и Поволжье – бассейны рек Обь, Иртыш, Волга – населены описторхами (распространен описторхоз). В бассейнах восточных и северных российских рек живут широкий лентец и трихинелла (приводят к дифиллоботриозу и трихинеллезу). В Дагестане, Читинской области – цестоды (цестодоз). В Краснодарском и Ставропольском крае, Ростовской области, Поволжье, Якутии, на Алтае – ленточные черви отряда циклофиллид (у пациентов обнаруживают эхинококкоз и альвеококкоз)2.
Также все связанные с глистами заболевания делят на: геогельминтозы — когда черви развиваются в почве и попадают в организм человека без участия промежуточного хозяина, а также биогельминтозы – когда паразит проходит одну из своих стадий развития в другом живом организме.
Профилактический курс
Пути, которыми гельминты попадают в организм человека, различны:
- через пищу – яйца паразитов могут быть на немытых овощах, фруктах, в мясе;
- через воду — личинки гельминтов есть в водоемах, они могут проникнуть в организм при случайном заглатывании воды или при употреблении неочищенной (нефильтрованной) воды;
- через кожу — при укусах насекомых, прогулках без обуви или лежании на земле1.
Разумеется, родители не проверяют регулярно, есть ли фрагменты червей, их яйца и личинки в кале ребенка, к тому же разглядеть и распознать их чрезвычайно сложно. Иногда даже анализ ничего не показывает – глисты откладывают яйца с разным интервалом и не факт, что личинки попадут в тот фрагмент кала, который передан на исследование.
Необходимость противоглистного для детей для профилактики в вашем случае может оценить врач-педиатр во время очного приема. Он же определить оптимальную дозировку препарата. Например, в качестве дегельминтации у детей, проживающих в районах, где базовая распространенность среди детей какой-либо инфекции, передаваемой через почву, составляет 20% или более, эксперты ВОЗ рекомендуют разовый прием противоглистного для детей от года до 12 лет (в ряде случаев до 14 ет): одну дозу альбендазола (400 мг) или мебендазола (500 мг)3.
Глисты у детей: симптомы и лечение
Симптомы заражения гельминтами разные и зависят от того, в каком органе и в каком количестве поселились паразиты, а также от ответной реакции организма. Признаки гельминтоза легко спутать с проявлениями других заболеваний. Однако родители должны насторожиться, если:
- ребенок чувствует слабость и быстро утомляется;
- под глазами образовались синяки;
- наблюдается потеря аппетита и веса;
- появились рвота, тошнота или жар;
- ребенок страдает от запоров или диареи;
- у ребенка болит живот;
- начались высыпания на коже по типу аллергии;
- есть зуд в области заднего прохода;
- появился неприятный запах изо рта.
Это сигналы к тому, чтобы показать ребенка врачу и сдать анализы. Как упоминалось выше, непосредственно при лечении средства от глистов для детей подбираются в зависимости от типа гельминтов и других факторов.
Терапия может проходить в несколько этапов – помимо противогельминтных препаратов, доктор может назначить:
- энтеросорбенты, такие как «Аллохол», «Энтеросгель», «Полисорб», – чтобы сначала вывести из организма токсичные продукты жизнедеятельности глистов;
- пробиотики (эубиотики) – это могут быть йогурты с их содержанием или препараты с лакто- и бифидобактериями. Они нужны для того, чтобы нормализовать работу желудочного тракта после приема противоглистных препаратов;
- антигистаминные средства – для подавления или предотвращения развития аллергии, возникающей при гельминтозах;
- глюкокортикостероиды – чтобы подавить чрезмерную реакцию иммунной системы, когда болезнь протекает в тяжелой форме.
В перечне медикаментов для борьбы с геогельминтозами, опубликованном ВОЗ, четыре препарата: альбендазол, мебендазол, левамизол и пирантел. Сами лекарства от гельминтов практически не имеют противопоказаний (если врач видит необходимость их испольования). Однако они могут быть опасны при сопутствующих заболеваниях крови, нервной системы, опухолях, заболеваниях крови – в таких случаях вопрос о выборе и назначении терапии решается индивидуально. Иногда требуется комплексный курс – прием разных лекарств с перерывами в несколько дней. Сочетания подбирает врач.
Таблетки от глистов для детей обычно выписывают после достижения ребенком трех лет, когда он уже может самостоятельно их проглотить. Для малышей больше подходят препараты в виде суспензии.
При выявлении у ребенка некоторых видов глистов, например остриц или карликового цепня, курс лечения рекомендуют пройти всем членам семьи.
Также придется прокипятить и хорошо прогладить нижнее и постельное белье, провести тщательную влажную уборку квартиры.
Источники
1. Файзуллина Р. А., Самороднова Е. А., Доброквашина В. М. Гельминтозы в раннем возрасте // Практическая медицина. – No3 (42). – Май, 2010. – с. 31-36. https://cyberleninka.ru/article/n/gelmintozy-v-detskom-vozraste/viewer
2. Печкуров Д. В., Тяжева А. А. Глистные инвазии у детей: клиническое значение, диагностика и лечение // Сайт Русского медицинского журнала. https://www.rmj.ru/articles/infektsiya/Glistnye_invazii_u_detey_klinicheskoe_znachenie_diagnostika_i_lechenie/
3. Дегельминтизация в целях борьбы с воздействием геогельминтов на здоровье и питание // Сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). https://www.who.int/elena/titles/deworming/ru/