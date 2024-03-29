Мясные ёжики из говядины как в детском саду

Сегодня мы приготовим ежики как в детском саду из молодой телятины и риса под молочным соусом. Потребуются ингредиенты из списка.

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Говядину перекручиваем через мясорубку два раза.

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Добавляем вареную рисовую крупу. Рис отвариваем заранее. Предпочтительнее - круглозерный белый. Куриное яйцо и соль.

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Перемешиваем ингредиенты в однородный фарш. Отдельно на сковороде пассеруем репчатый лук. Его предварительно нужно порезать мелкими кубиками. Добавляем лук в фарш.

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Тщательно перемешиваем. Мокрыми руками формируем из фарша шарики из расчета: на 1 порцию - 3-4 ежика.

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Обваливаем в муке. Складываем шарики в форму для запекания. Форму предварительно смазываем сливочным маслом. Отправляем форму с будущими тефтелями в духовку (при 220°C). Ежики должны подрумяниться. Можно предварительно их обжарить на сковороде.

Фото 6

Пока они поджариваются, приготовим молочный белый соус для запекания. В отдельной сковороде подсушиваем до легкого карамельного оттенка муку. Растираем со сливочным маслом. Массу перекладываем в кастрюльку и заливаем горячим молоком. Соус необходимо всё время перемешивать, а когда загустеет - процедить.

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Заливаем ежики разведенным с водой соусом.

Фото 8

Отправляем назад в духовку. Готовим еще 15 минут при максимальном нагреве (около 250°C).

Фото 9

Ежики как в детском саду готовы! Их принято подавать с гарниром, поливая тефтели соусом.

Фото 10

Поливаем соусом и сам гарнир.

Салатные листья в детском саду не используют, а мне захотелось сделать блюдо ярким и притягивающим детский взгляд. Всё-таки оно в домашнем исполнении. Приятного аппетита!