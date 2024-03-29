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Мясные ёжики из говядины как в детском саду

Согласно технологической карте блюд для детского сада, «Ёжики» - мясные тефтели с рисом. Вкус детсадовских тефтелек преследовал меня с детства. Нежные, сытные, маленькие и такие любимые ежики из фарша с рисом хотелось пробовать и пробовать. Ради этих самых ежиков я проработала в столовой около 6 месяцев, будучи на практике в кулинарном училище. Точных цифр и расчетов до миллиграммов мы делать не будем, а вот сам рецепт попробую описать.

Ингредиенты

Говядина (котлетное мясо) - 500 г

Рисовая крупа - 100 г

Лук репчатый - 1 головка

Соль - по вкусу

Яйцо куриное - 1 шт.

Для соуса:

Мука пшеничная - 20г

Молоко - 200 мл

Масло сливочное - 50 г

Соль - 2 г

Вода - около 100 мл (ориентируйтесь на желаемую густоту соуса)

  • 382 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда


Ирина Шевиавтор рецепта

Процесс приготовления

Сегодня мы приготовим ежики как в детском саду из молодой телятины и риса под молочным соусом. Потребуются ингредиенты из списка.

Фото 1

Говядину перекручиваем через мясорубку два раза.

Фото 2

Добавляем вареную рисовую крупу. Рис отвариваем заранее. Предпочтительнее - круглозерный белый. Куриное яйцо и соль.

Фото 3

Перемешиваем ингредиенты в однородный фарш. Отдельно на сковороде пассеруем репчатый лук. Его предварительно нужно порезать мелкими кубиками. Добавляем лук в фарш.

Фото 4

Тщательно перемешиваем. Мокрыми руками формируем из фарша шарики из расчета: на 1 порцию - 3-4 ежика.

Фото 5

Обваливаем в муке. Складываем шарики в форму для запекания. Форму предварительно смазываем сливочным маслом. Отправляем форму с будущими тефтелями в духовку (при 220°C). Ежики должны подрумяниться. Можно предварительно их обжарить на сковороде.

Фото 6

Пока они поджариваются, приготовим молочный белый соус для запекания. В отдельной сковороде подсушиваем до легкого карамельного оттенка муку. Растираем со сливочным маслом. Массу перекладываем в кастрюльку и заливаем горячим молоком. Соус необходимо всё время перемешивать, а когда загустеет - процедить.

Фото 7

Заливаем ежики разведенным с водой соусом.

Фото 8

Отправляем назад в духовку. Готовим еще 15 минут при максимальном нагреве (около 250°C).

Фото 9

Ежики как в детском саду готовы! Их принято подавать с гарниром, поливая тефтели соусом.

Фото 10

Поливаем соусом и сам гарнир.

Салатные листья в детском саду не используют, а мне захотелось сделать блюдо ярким и притягивающим детский взгляд. Всё-таки оно в домашнем исполнении. Приятного аппетита!

Фото 11
Мясные ёжики из говядины как в детском саду, рецепт с фото
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