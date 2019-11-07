Вернуться к ценностям русской школы

Путин объявил войну «пещерным русофобам» и поддержал возвращение пятилетки в вузах



Президент России, выступая на Совете по русскому языку в Кремле , сделал ряд важных заявлений, касающихся отечественного образования. Заявления прозвучали в унисон с позицией ученых, педагогов, обучающихся и их родителей, переживающих за демонтаж традиционной русской/советской школы с ее многовековым опытом и мировым признанием.

Владимир Путин жестко раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова, высказался за возвращение специалитета вместо бакалавриата в вузовском обучении, подчеркнул высшую культурную ценность русского языка, которому объявили войну «пещерные русофобы», а также назвал американскую интернет-энциклопедию «Википедия» «источником недостоверной информации».Министр Котюков второй год подряд нарывается на жесткую отповедь Президента, на сей раз – из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, из-за ориентации на статистику вместо реальной жизни. И вот, до Путина донесли информацию, что в Воронежском государственном университете при наборе в магистратуру открыто всего шесть бюджетных мест, тогда как вся группа не может быть меньше 12 человек. И этот пример типичен для всей России, где качественное бесплатное высшее образование стремительно уступает дорогу платному. поинтересовался Путин у Котюкова.Министр попытался объяснить ситуацию с приемом на филологические факультеты тем, что сегодня по статистике за счет бюджета обучается примерно 40% абитуриентов, остальные учатся платно или за счет работодателей, и эти показатели учитываются при распределении контрольных цифр приема.– возразил Путин, призвав министра «навести порядок» в этом вопросе и доложить ему об этом лично.Про «инновационно»-коррупционную деятельность Котюкова, между прочим, финансиста по образованию, в ФАНО и не только « Катюша» подробно рассказывала сразу после его назначения на министерскую должность, а вот самые «славные» его шаги этого «птенца гнезда Александра Хлопонина» в высшем образовании и науке пока неизвестны от слова «совсем», хотя он и занимает пост министра уже полтора года.От Котюкова и его команды выходцев из ФАНО требовалось осуществить мощный рывок в развитии, о необходимости которого заявлял Президент в послании Федеральному Собранию – и пока очевидно, что эта задача остается невыполненной. В конце прошлого года министр получил разнос от Путина за то, что уже полгода не может согласовать с РАН новые полномочия Академии, которые ей представлены поправками в закон о реформе РАН от 2013 года. Их вносил лично Президент, но почему-то проигнорировал министр.Но вчера Путин пошел дальше и усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку. спросил Президент у министра.По мнению Путина, имеет смысл возродить прежнюю систему: готовить преподавателей пять лет и давать им полноценное образование, чтобы по окончании обучения молодой специалист мог пойти преподавать в школу.При этом российский лидер заявил, что у него нет окончательного мнения по этому вопросу, однако существование бакалавриата и магистратуры подходит для нескольких специальностей, в частности, технических или связанных с кибернетикой.Президента поддержала министр просвещения Ольга Васильева, заявившая, что для обучения гуманитарным специальностям бакалавриата недостаточно, так как это – всего лишь незаконченное высшее образование.отметила Васильева.Но это так и не дошло до «инноватора» Котюкова с его бизнес-подходом, который заявил: мол, при современных технологиях можно качественно готовить специалистов, которые смогут закрывать основной объем работы в школе. Более того, он подготовил законодательные инициативы, направленные на допуск к работе в школе специалистов, вообще не имеющих педагогического образования (!). Но если учить детей будут бакалавры-неудочки без навыков в педагогике, тогда истории со стебом над учителями, делающими по несколько ошибок в одном предложении, станут повсеместными.Также Президент сделал программное, но при этом ничуть не менее значимое, заявление высоком статусе русского языка, который обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации.- подытожил Президент.Обо всем этом давно говорит патриотическая общественность и методы противодействия агрессивной русофобской политике в нашей стране также давно известны – это создание единого образовательного пространства, четкое определение стандартов обучения русскому языку. А ответственность за его сбережение и сохранение в первую очередь выражается в защите языка от вульгарных упрощений и иностранных заимствований, в недопустимости подмены литературных норм интернет-жаргонизмами.Наконец, Путин выступил с предложением «заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией в электронном виде», чтобы у пользователей русскоязычного интернета был универсальный источник достоверной информации, поданной в современной форме. Таким образом, Президент недвусмысленно намекнул, что сведения в принадлежащей американской НКО «Википедии» зачастую бывают ангажированными и недостоверными. Сложно ожидать другого от источника, куда может вносить свободные правки любой пользователь. К слову, исполнительный директор российского сегмента «Вики» уже успел попереживать о возможном его закрытии в связи со словами Путина, а его пустые опасения немедленно растиражировали либеральные СМИ.Радует, что размышления Президента о развитии отечественной филологии и высшего образования идут в разрез с мечтами известных ликвидаторов русской школы – ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, его правой руки содомита Исака Фрумина, главы Сбербанка Германа Грефа, председателя экспертного совета при Еврейском центре толерантности, вариатора Александра Асмолова, главного «смотрящего» по оцифровке РФ форсайтщика Дмитрия Пескова, главы ДОгМ Исаака Калины и проч. В представлениях перечисленной компании гражданину России достаточно знать русский язык в рамках «базовых навыков и компетенций» – то есть быть в состоянии прочитать текст и напечатать пару страниц в текстовом редакторе. Но за хорошими словами должны последовать конкретные дела – отказ от губительной для нас Болонской системы, возвращение к подготовке грамотных специалистов вместо бакалавров-недоучек, отказ от ЕГЭ и любых примитивных тестов в качестве федеральных экзаменов.А пока, увы, бал в нашем образовании правят форсайтщики-трансгуманисты из околоправительственных некоммерческих структур и прочий коллективный Герман Греф, которого ЛГБТ-организации просят признать «заслуженным учителем России» за заслуги в сфере демонтажа народного образования . Чем позже мы начнем восстанавливать испытанную временем русско-советскую систему обучения – с обязательным отстранением от вмешательства в процесс всяких банкстеров, «эффективных менеджеров»-проектировщиков и прочих дельцов олигархо-офшорного капитала, тем хуже для России.РИА Катюша