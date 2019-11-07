Вернуться к ценностям русской школы

Путин объявил войну «пещерным русофобам» и поддержал возвращение пятилетки в вузах
Президент России, выступая на Совете по русскому языку в Кремле , сделал ряд важных заявлений, касающихся отечественного образования. Заявления прозвучали в унисон с позицией ученых, педагогов, обучающихся и их родителей, переживающих за демонтаж традиционной русской/советской школы с ее многовековым опытом и мировым признанием.
Министр Котюков второй год подряд нарывается на жесткую отповедь Президента, на сей раз – из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, из-за ориентации на статистику вместо реальной жизни. И вот, до Путина донесли информацию, что в Воронежском государственном университете при наборе в магистратуру открыто всего шесть бюджетных мест, тогда как вся группа не может быть меньше 12 человек. И этот пример типичен для всей России, где качественное бесплатное высшее образование стремительно уступает дорогу платному.
«Если это так, то трудно что-то комментировать, я попрошу коллег прокомментировать. Если в магистратуре группа считается полноценной в 12 человек, а у нас всего шесть бюджетных мест, то как ее можно сформировать?», – поинтересовался Путин у Котюкова.
Министр попытался объяснить ситуацию с приемом на филологические факультеты тем, что сегодня по статистике за счет бюджета обучается примерно 40% абитуриентов, остальные учатся платно или за счет работодателей, и эти показатели учитываются при распределении контрольных цифр приема.
«Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Плохо! Нужны тогда коррективы ваших правил. Если уж вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, значит дайте им 12 бюджетных мест. Нельзя рассчитывать на то, что шесть человек пойдут обучаться филологической специальности за свой счет, поскольку эта специальность не приносит таких доходов, как, к примеру, нефть и газ.
Конечно, я понимаю, что министерство федеральное должно руководствоваться большими данными, большими цифрами, но все-таки надо смотреть, что происходит в жизни реальной», – возразил Путин, призвав министра «навести порядок» в этом вопросе и доложить ему об этом лично.
Про «инновационно»-коррупционную деятельность Котюкова, между прочим, финансиста по образованию, в ФАНО и не только «Катюша» подробно рассказывала сразу после его назначения на министерскую должность, а вот самые «славные» его шаги этого «птенца гнезда Александра Хлопонина» в высшем образовании и науке пока неизвестны от слова «совсем», хотя он и занимает пост министра уже полтора года.
От Котюкова и его команды выходцев из ФАНО требовалось осуществить мощный рывок в развитии, о необходимости которого заявлял Президент в послании Федеральному Собранию – и пока очевидно, что эта задача остается невыполненной. В конце прошлого года министр получил разнос от Путина за то, что уже полгода не может согласовать с РАН новые полномочия Академии, которые ей представлены поправками в закон о реформе РАН от 2013 года. Их вносил лично Президент, но почему-то проигнорировал министр.
Но вчера Путин пошел дальше и усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
«Что это дает? Что бакалавриат преподает только в младших классах, что ли, а магистратура дает право преподавать в десятом-одиннадцатом? Это просто голая схема модная или в этом есть какой-то смысл?», – спросил Президент у министра.
По мнению Путина, имеет смысл возродить прежнюю систему: готовить преподавателей пять лет и давать им полноценное образование, чтобы по окончании обучения молодой специалист мог пойти преподавать в школу.
При этом российский лидер заявил, что у него нет окончательного мнения по этому вопросу, однако существование бакалавриата и магистратуры подходит для нескольких специальностей, в частности, технических или связанных с кибернетикой.
Президента поддержала министр просвещения Ольга Васильева, заявившая, что для обучения гуманитарным специальностям бакалавриата недостаточно, так как это – всего лишь незаконченное высшее образование.
«Даже в Администрацию Президента не на все должности берут с бакалавриатом, не считая, что это в полном смысле законченное образование», – отметила Васильева.
Но это так и не дошло до «инноватора» Котюкова с его бизнес-подходом, который заявил: мол, при современных технологиях можно качественно готовить специалистов, которые смогут закрывать основной объем работы в школе. Более того, он подготовил законодательные инициативы, направленные на допуск к работе в школе специалистов, вообще не имеющих педагогического образования (!). Но если учить детей будут бакалавры-неудочки без навыков в педагогике, тогда истории со стебом над учителями, делающими по несколько ошибок в одном предложении, станут повсеместными.
Также Президент сделал программное, но при этом ничуть не менее значимое, заявление высоком статусе русского языка, который обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации.
«Главным была и остается значимость русского языка для нашей страны – для России, где он служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов. В огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации. На России лежит огромная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка и русской литературы. Тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию. Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней — и это тоже должно быть понятно и ясно — все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память.
Русский язык уникально богатый, многогранный, многообразный – часть мирового культурного наследия. Тема русского языка важна как для страны в целом, так и для каждого гражданина, для соотечественников и миллионов людей по всему миру, которые говорят на русском языке, используют его в творчестве и общении» - подытожил Президент.
Обо всем этом давно говорит патриотическая общественность и методы противодействия агрессивной русофобской политике в нашей стране также давно известны – это создание единого образовательного пространства, четкое определение стандартов обучения русскому языку. А ответственность за его сбережение и сохранение в первую очередь выражается в защите языка от вульгарных упрощений и иностранных заимствований, в недопустимости подмены литературных норм интернет-жаргонизмами.
Наконец, Путин выступил с предложением «заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией в электронном виде», чтобы у пользователей русскоязычного интернета был универсальный источник достоверной информации, поданной в современной форме. Таким образом, Президент недвусмысленно намекнул, что сведения в принадлежащей американской НКО «Википедии» зачастую бывают ангажированными и недостоверными. Сложно ожидать другого от источника, куда может вносить свободные правки любой пользователь. К слову, исполнительный директор российского сегмента «Вики» уже успел попереживать о возможном его закрытии в связи со словами Путина, а его пустые опасения немедленно растиражировали либеральные СМИ.
Радует, что размышления Президента о развитии отечественной филологии и высшего образования идут в разрез с мечтами известных ликвидаторов русской школы – ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, его правой руки содомита Исака Фрумина, главы Сбербанка Германа Грефа, председателя экспертного совета при Еврейском центре толерантности, вариатора Александра Асмолова, главного «смотрящего» по оцифровке РФ форсайтщика Дмитрия Пескова, главы ДОгМ Исаака Калины и проч. В представлениях перечисленной компании гражданину России достаточно знать русский язык в рамках «базовых навыков и компетенций» – то есть быть в состоянии прочитать текст и напечатать пару страниц в текстовом редакторе. Но за хорошими словами должны последовать конкретные дела – отказ от губительной для нас Болонской системы, возвращение к подготовке грамотных специалистов вместо бакалавров-недоучек, отказ от ЕГЭ и любых примитивных тестов в качестве федеральных экзаменов.
А пока, увы, бал в нашем образовании правят форсайтщики-трансгуманисты из околоправительственных некоммерческих структур и прочий коллективный Герман Греф, которого ЛГБТ-организации просят признать «заслуженным учителем России» за заслуги в сфере демонтажа народного образования . Чем позже мы начнем восстанавливать испытанную временем русско-советскую систему обучения – с обязательным отстранением от вмешательства в процесс всяких банкстеров, «эффективных менеджеров»-проектировщиков и прочих дельцов олигархо-офшорного капитала, тем хуже для России.
РИА Катюша
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