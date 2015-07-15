Песочная терапия для детей: развиваем мелкую моторику и избавляемся от страха

Песочница – пожалуй, один из главных символов беззаботного детства. Однако с помощью песка малыша можно не только развлечь. Песочная терапия способствует развитию творческих и интеллектуальных способностей ребенка, а также помогает решить его психологические проблемы.

Подготовка к терапии



Основоположником идеи песочной терапии считается швейцарский психолог и психиатр Карл Густав Юнг. Сегодня это одно из наиболее популярных направлений в так называемой арт-терапии: методе, в рамках которого позитивное воздействие на психику ребенка достигается через творчество.



Одна из причин такой популярности кроется в простоте метода песочной терапии и минимальном количестве реквизита, необходимого для нее.

Как правило, для проведения сеанса достаточно ящика, наполненного песком. Наиболее удобной для ребенка будет емкость величиной 50*70 сантиметров, высота которой составляет 7-10 сантиметров.



Обычно выбирают ящик голубого или синего цвета, который вызывает у ребенка ассоциации с небом или морем и действует на него успокаивающе.



Помимо самого ящика, конечно же, потребуется песок – например, обычный речной, который следует предварительно просеять, чтобы удалить небольшие камни и мусор, а затем прокалить в духовке.

Развиваем ребенка







Песочная терапия – универсальный метод, который практически не имеет противопоказаний. Вместе с тем, ее применение способно дать серьезный импульс для развития вашего ребенка.



Специалисты уверяют, что такая терапия способствует улучшению мелкой моторики, коммуникативных навыков, формированию образного мышления и адекватной модели мировосприятия.



Базовые приемы песочной терапии вполне можно воспроизвести и дома. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно светло, включите негромкую спокойную музыку. Предложите ребенку самому выбрать предметы, которые он хочет использовать в игре, и попросите с их помощью создать город или даже сказочное царство.



Пусть малыш подумает, как разместить предметы в пространстве, обозначит на песочном поле дороги, важные объекты, например, магазин или дворец, расставит фигурки людей в соответствии с местом их проживания.





Классическим приемом песочной терапии являются также различные игры с самим песком: можно лепить из него фигурки, оставлять отпечатки рук или формировать «следы» ног людей и животных, рисовать на песке линии.



В песочной терапии часто используют воду. Намочите часть песка и посмотрите, как он впитывает воду. При этом рекомендуют представить, на что похожи получившиеся пятна, понять, чем отличатся мокрый песок от сухого, построить замок или выкопать туннель.



Впрочем, на самом деле совершенно не обязательно следовать каким-то определенным канонам в ваших играх с ребенком: вы вправе самостоятельно придумывать любые сценарии, которые кажутся интересными вам и малышу, а также использовать новые материалы и предметы.



Игра с песком не нанесет ребенку вреда (конечно, при условии соблюдения элементарной техники безопасности) и позитивно скажется на его развитии.

Решаем проблемы







Песочная терапия является не только методом общего развития ребенка, но и эффективным инструментом решения различных проблем. Например, она достаточно широко используется в детской психиатрии, помогая избавиться от страхов, свойственных малышам, или погасить излишнюю агрессивность ребенка.



Кроме того, такая терапия поможет с меньшими проблемами преодолевать переходные периоды так называемые кризисы трех или пяти лет, во время которых родители часто сталкиваются с повышенной нервозностью, возбудимостью и упрямством чада.



Также лечебные игры с песком помогут при проблемах с речью, нарушениях в развитии, трудностях коммуникационного поведения и других неприятностях. Правда, здесь уже не стоит полагаться на собственную интуицию: гораздо эффективнее будет песочная терапия, проведенная опытным детским психологом.



Первый сеанс, скорее всего, будет посвящен диагностике проблем ребенка: специалист предложит ему самостоятельно поиграть с песком и на основании наблюдения сделает вывод о том, какой подход лучше применить.

Процесс работы над имеющимися проблемами тоже проходит в форме игры, поэтому ребенок не испытает никаких негативных эмоций. Напротив, скорее всего, малыш с нетерпением будет ждать нового увлекательного сеанса, в ходе которого его попросят разместить в песочнице человечков, олицетворяющих членов семьи, вылепить фигурку животного или выполнить другое интересное задание.



Уже через несколько сеансов нетривиальной терапии вы наверняка заметите, что малыш почти не боится темноты или гораздо охотнее общается со сверстниками.