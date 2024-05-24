Песочное кольцо с орехами

В посуду для взбивания складываем следующие ингредиенты: сливочное масло, яйцо, соль, сахарная пудра, ванильный сахар и разрыхлитель.

Фото 1

Взбиваем миксером минут 5-10, пока крупинки сахара не растворятся. Если вы потрете капельку смеси между пальцами, то крупинок не ощутите.

Фото 2

Вводим просеянную муку, быстро замешиваем тесто. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник на 15 минут.

Фото 3

Присыпаем рабочую поверхность мукой, раскатываем тесто в пласт толщиной 6-8 мм. Вырезаем круги большой формочкой (8-9 см), в центре каждого изделия вырезаем отверстие поменьше, диаметром 2-3 см (я использовала пробку от растительного масла). Обрезки теста собираем, быстро слепляем (главное – долго не месить) и используем повторно.

Фото 4

На противень, застеленный пекарской бумагой, выкладываем кольца не вплотную. Ставим противень в морозильную камеру на 20 минут, чтобы в дальнейшем с изделиями было проще работать.

Подсушим орехи в духовке или на сковороде, остывшие орехи освободим от шелухи и измельчим их. Я прошлась по ним скалкой. Приготовим желток, белок не понадобится.

Достаем противень из морозилки. Смазываем кольца желтком.

Фото 5

Затем смазанной стороной кладем кольца в тарелку с измельченными орехами.

Фото 6

Ставим противень с кольцами в разогретый до 200 градусов духовой шкаф на 12 минут, до легкого зарумянивания.

Фото 7

Песочные кольца с орехами готовы. Угощайтесь!

Фото 8