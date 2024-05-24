Иногда бывает настроение, когда охота побаловать себя чем-то знакомым, ностальгически приятным и обязательно вкусным.
Тем, кто родился и вырос в Советском Союзе, предлагаю вспомнить неизменный ассортимент сладостей, которые предлагали в столовых и буфетах: пирожное «Картошка», «Корзиночка», «Эклеры» и «Песочное кольцо с орехами». Предлагаю окунуться в ностальгическое время и заняться приготовлением песочных колец с орехами.
Традиционно кольца пекут не до золотистого цвета, а лишь до степени готовности. Благодаря этому песочные кольца с орехами получаются рассыпчатыми.
Ингредиенты
Мука - 350-370 г
Сливочное масло (комн. температуры) - 200 г
Сахарная пудра - 130-150 г
Яйцо - 1 шт.
Ванильный сахар - 0,5 ч.л.
Разрыхлитель - 0,5 ч.л.
Соль - 1/4 ч.л.Дополнительно:
Желток (для смазывания) - 1 шт.
Орехи (для посыпки) - 60-80 г
- 410 кКал
- 1 ч. 20 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
В посуду для взбивания складываем следующие ингредиенты: сливочное масло, яйцо, соль, сахарная пудра, ванильный сахар и разрыхлитель.
Взбиваем миксером минут 5-10, пока крупинки сахара не растворятся. Если вы потрете капельку смеси между пальцами, то крупинок не ощутите.
Вводим просеянную муку, быстро замешиваем тесто. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник на 15 минут.
Присыпаем рабочую поверхность мукой, раскатываем тесто в пласт толщиной 6-8 мм. Вырезаем круги большой формочкой (8-9 см), в центре каждого изделия вырезаем отверстие поменьше, диаметром 2-3 см (я использовала пробку от растительного масла). Обрезки теста собираем, быстро слепляем (главное – долго не месить) и используем повторно.
На противень, застеленный пекарской бумагой, выкладываем кольца не вплотную. Ставим противень в морозильную камеру на 20 минут, чтобы в дальнейшем с изделиями было проще работать.
Подсушим орехи в духовке или на сковороде, остывшие орехи освободим от шелухи и измельчим их. Я прошлась по ним скалкой. Приготовим желток, белок не понадобится.
Достаем противень из морозилки. Смазываем кольца желтком.
Затем смазанной стороной кладем кольца в тарелку с измельченными орехами.
Ставим противень с кольцами в разогретый до 200 градусов духовой шкаф на 12 минут, до легкого зарумянивания.
Песочные кольца с орехами готовы. Угощайтесь!
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