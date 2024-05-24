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Песочное кольцо с орехами

Иногда бывает настроение, когда охота побаловать себя чем-то знакомым, ностальгически приятным и обязательно вкусным.

Тем, кто родился и вырос в Советском Союзе, предлагаю вспомнить неизменный ассортимент сладостей, которые предлагали в столовых и буфетах: пирожное «Картошка», «Корзиночка», «Эклеры» и «Песочное кольцо с орехами». Предлагаю окунуться в ностальгическое время и заняться приготовлением песочных колец с орехами.

Традиционно кольца пекут не до золотистого цвета, а лишь до степени готовности. Благодаря этому песочные кольца с орехами получаются рассыпчатыми.

Ингредиенты

Тесто:

Мука - 350-370 г

Сливочное масло (комн. температуры) - 200 г

Сахарная пудра - 130-150 г

Яйцо - 1 шт.

Ванильный сахар - 0,5 ч.л.

Разрыхлитель - 0,5 ч.л.

Соль - 1/4 ч.л.

Дополнительно:

Желток (для смазывания) - 1 шт.

Орехи (для посыпки) - 60-80 г

  • 410 кКал
  • 1 ч. 20 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

В посуду для взбивания складываем следующие ингредиенты: сливочное масло, яйцо, соль, сахарная пудра, ванильный сахар и разрыхлитель.

Соединить масло, яйцо, соль и сахар
Фото 1

Взбиваем миксером минут 5-10, пока крупинки сахара не растворятся. Если вы потрете капельку смеси между пальцами, то крупинок не ощутите.

Взбить масляную смесь
Фото 2

Вводим просеянную муку, быстро замешиваем тесто. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник на 15 минут.

Всыпать муку
Фото 3

Присыпаем рабочую поверхность мукой, раскатываем тесто в пласт толщиной 6-8 мм. Вырезаем круги большой формочкой (8-9 см), в центре каждого изделия вырезаем отверстие поменьше, диаметром 2-3 см (я использовала пробку от растительного масла). Обрезки теста собираем, быстро слепляем (главное – долго не месить) и используем повторно.

Вырезать из теста фигурки
Фото 4

На противень, застеленный пекарской бумагой, выкладываем кольца не вплотную. Ставим противень в морозильную камеру на 20 минут, чтобы в дальнейшем с изделиями было проще работать.

Подсушим орехи в духовке или на сковороде, остывшие орехи освободим от шелухи и измельчим их. Я прошлась по ним скалкой. Приготовим желток, белок не понадобится.

Достаем противень из морозилки. Смазываем кольца желтком.

Смазать заготовки желтком
Фото 5

Затем смазанной стороной кладем кольца в тарелку с измельченными орехами.

Обвалять заготовки в орехах
Фото 6

Ставим противень с кольцами в разогретый до 200 градусов духовой шкаф на 12 минут, до легкого зарумянивания.

Положить кольца с орехами на противень
Фото 7

Песочные кольца с орехами готовы. Угощайтесь!

Фото песочного кольца с орехами
Фото 8
Рецепт песочного кольца с орехами
Фото 9
Песочное кольцо с орехами, рецепт с фото
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