Как сделать ребенка счастливым

Воспитание ребёнка, это очень важный и сложный процесс для родителей. Сегодня взрослые, настолько перегружены работой, что часто на воспитание ребёнка не остаётся времени. Конечно же, их можно оправдать ведь они много работают, для того чтоб обеспечить своего малыша всем необходимым.



Любой родитель хочет, чтоб его ребёнок стал счастливым. Существует несколько советов, как это сделать:



1). Не забывайте уделять время малышу. Ежедневно вечером перед сном проводите время с ним. Читайте ему сказки, играйте в игры. Это займёт немного вашего времени, а кроха будет чувствовать ваше внимание и заботу.



2). Покажите вашему малышу, что он вам нужен. Уже с трёх лет малыш хочет помогать и вносить определённый вклад в семейные дела. Поэтому не бойтесь давать небольшие поручения малышу, посильные для него. Возложите некоторые домашние хлопоты на него. Пусть, он сделает что-то немножко не правильно, это не важно, вы сами, потом, исправите, при этом не забывайте хвалить ребёнка. Так малыш будет воспринимать себя нужным и востребованным, а родители в свою очередь начнут воспитывать в малыше ответственность и трудолюбие.



3). Воспринимайте малыша, таким, какой он есть. Не нагружайте ребёнка занятиями, которые ему тяжело выполнить. Не старайтесь сделать из него вундеркинда. Ведь все дети разные, и сравнивать его с другими малышами, которые в его возрасте уже знают английский, или имеют другие навыки, не стоит. Родители должны воспринимать ребёнка и его способности спокойно, и с готовностью, должны реализовывать его навыки.



4). Через ребёнка не нужно воплощать свои мечты. Родители должны понять, ребёнок должен прожить свою жизнь, и родители не имеют права насильно решать его судьбу. Давайте выбор своему ребёнку. Пусть самостоятельно выбирает, ту дорогу, которая ему ближе. А взрослые, должны быть рядом и поддерживать его во всех добрых начинаниях.



5). Не ругайте малыша. Если ребёнок провинился, то ругайте его поступок, а не саму кроху. Нельзя кричать на малыша, особенно в присутствии посторонних, тем самым вы его унижаете. Старайтесь спокойно и чётко объяснять ребёнку, грани дозволенного. Если будете повышать голос, то вряд ли ребёнок вас услышит.



6). Показывайте на своём примере и образе жизни, хорошие привычки. Только глядя на вас, малыш сможет полюбить спорт, и приучиться к здоровому образу жизни. Питание у детей, также должно быть правильным, чтобы в будущем, во взрослой жизни, не было проблем со здоровьем.



7). У ребёнка должен быть свой режим дня. Каждый ребёнок должен придерживаться распорядка дня. Так он сможет правильно и самостоятельно организовывать своё время в будущем. Малыш должен знать, когда ему необходимо спать, и когда есть время играться игрушками. Задача родителей, следить за тем, чтоб малыш не нарушал свой режим. И не отменяйте без особой потребности, распорядок. Если, едите путешествовать, то распределите время, так чтоб малыш, как и прежде, мог питаться по определённым часам, и ложиться вовремя спать. Так вы не испортите отдых себе и ребёнку



8). Гармоничные отношения. Для ребёнка, очень важно, видеть рядом с собой счастливую маму и папу. Ребёнок, который живёт в тревоге и переживании за родителей, вырастает нервным и не сможет быть счастливым. Поэтому, родители обязаны, создать дружелюбную атмосферу в семье, и никогда не выяснять свои отношения в присутствии ребёнка



9). Цените своего ребёнка. Не забывайте хвалить малыша, за дело, но главное не переусердствовать, а, то можно вырастить эгоиста.



10). Не забывайте целовать и обнимать малыша. Телесные прикосновения, очень важны для ребёнка. Так родители проявляют заботу и любовь к малышу. Ребёнку необходимы объятия родителей. Ведь, через них, он ощущает любовь и заботу к себе.



Любите своих детей, ведь они у нас самое лучшее на свете. Только от вас родители, зависит, счастье ваших малышей!