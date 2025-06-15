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Отпуск с ребенком: педиатр перечислила, что положить в дорожную аптечку

И не забудьте любимую игрушку — для хорошего настроения!
В отпуск с детьми
Источник: Legion-Media

Собираетесь в первый отпуск с ребенком? Помимо радостных хлопот, важно продумать и его безопасность. Что обязательно должно быть в дорожной аптечке, чтобы путешествие прошло без лишних волнений?

Педиатр «СМ-Клиника» Евгения Малыгина составила для Дети Mail четкий список самых необходимых средств для детей до года в путешествии.

 

Понятно, что все с собой не увезешь, но есть базовые вещи, которые должны быть под рукой:
  1. Жаропонижающие препараты. Они же и обезболивающие, например, в случае синдрома прорезывания зубов. Берем с собой обязательно препараты с двумя действующими веществами: ибупрофеном и парацетамолом. Один может не сработать, на этот случай всегда будет возможность заменить вторым. Берите эти лекарства и в форме сиропа, и в свечах.
  2. Набор для носа: водно-солевые растворы для промывания, сосудосуживающие препараты (капли до года), аспиратор для слизи.
  3. На случай патологической потери жидкости (диареи, рвоты) необходимо иметь в аптечке пакетики с порошком для приготовления глюкозо-солевого раствора для пероральной регидратации (подходящие для возраста вашего ребенка). Одно из самых опасных состояний для ребенка до 1 года — обезвоживание. Важно быть готовыми к возникновению данной проблемы.
  4. Антигистаминный препарат (капли), который подходит до года.
  5. Антисептик (для обработки кожи), пластырь, бинт.
  6. Уходовая косметика, которой ребенок пользуется ежедневно. Также не забывайте про эмоленты для поддержания барьерной функции кожи, детский крем с SPF, если отпуск будет проходить под солнцем.
    Кожа детей очень чувствительна и восприимчива к любым раздражителям. Не пренебрегаем тщательным уходом.
  7. Если ребенок принимает какие-либо препараты на постоянной основе — берем их с собой в достаточном количестве (с запасом).
  8. Градусник, ножницы, ватные диски.

Даже если что-то из списка не пригодится, лучше перестраховаться. И не забудьте проверить сроки годности всех препаратов. А если у ребенка есть хронические заболевания, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед поездкой. 

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