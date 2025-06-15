Отпуск с ребенком: педиатр перечислила, что положить в дорожную аптечку

Собираетесь в первый отпуск с ребенком? Помимо радостных хлопот, важно продумать и его безопасность. Что обязательно должно быть в дорожной аптечке, чтобы путешествие прошло без лишних волнений?
- Жаропонижающие препараты. Они же и обезболивающие, например, в случае синдрома прорезывания зубов. Берем с собой обязательно препараты с двумя действующими веществами: ибупрофеном и парацетамолом. Один может не сработать, на этот случай всегда будет возможность заменить вторым. Берите эти лекарства и в форме сиропа, и в свечах.
- Набор для носа: водно-солевые растворы для промывания, сосудосуживающие препараты (капли до года), аспиратор для слизи.
- На случай патологической потери жидкости (диареи, рвоты) необходимо иметь в аптечке пакетики с порошком для приготовления глюкозо-солевого раствора для пероральной регидратации (подходящие для возраста вашего ребенка). Одно из самых опасных состояний для ребенка до 1 года — обезвоживание. Важно быть готовыми к возникновению данной проблемы.
- Антигистаминный препарат (капли), который подходит до года.
- Антисептик (для обработки кожи), пластырь, бинт.
- Уходовая косметика, которой ребенок пользуется ежедневно. Также не забывайте про эмоленты для поддержания барьерной функции кожи, детский крем с SPF, если отпуск будет проходить под солнцем.
- Если ребенок принимает какие-либо препараты на постоянной основе — берем их с собой в достаточном количестве (с запасом).
- Градусник, ножницы, ватные диски.
Даже если что-то из списка не пригодится, лучше перестраховаться. И не забудьте проверить сроки годности всех препаратов. А если у ребенка есть хронические заболевания, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед поездкой.
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