«Этот опыт может быть травмирующим». Что не так с утренниками в детских садах

Пора новогодних утренников в садах и «огоньков» в началке подходит к концу. Многие родители традиционно разочарованы: сюжеты банальные, дети не понимают смысла стихов, которые выучили, волшебство какое-то формальное. Редактор «Мела» Екатерина Красоткина попыталась разобраться, почему настоящего веселья на таких праздниках мало и можно ли это изменить.

Почему утренник — это не всегда весело

Александра Жигунова, менеджер по интеграции образования, член ассоциации «Эксперты в образовании»:

Исторически сложилось так, что детские утренники — это своеобразная форма отчетности воспитателей перед родителями. Хотя вообще-то утренники придуманы для того, чтобы дети научились самопредставлению и самопрезентации, не боялись выступать на публике и преодолевали свои страхи, а также получали положительные эмоции от выступления и просто веселились.

При этом в реальности большинство детей испытывают на утренниках страх самовыражения и публичного выступления. Это может быть стеснение и боязнь забыть слова стихотворения или движения танца. Страх остаться без поддержки родителя: ребенок инстинктивно ждет его присутствия. Или боязнь осуждения со стороны взрослых («Опять ты все забыл!»). Поэтому очень важно хвалить ребенка и ни в коем случае не указывать на его оплошности. Ребенок ждет, что родители будут им гордиться, а не сравнивать с более успешными детьми.

Татьяна Доспехова , клинический психолог:

Часто взрослые требуют от ребенка полноценного участия в празднике, считая, что это социальная норма. Родители, например, могут быть достаточно требовательными в том, чтобы ребенок выучил стихи. Таким образом, впечатление от утренника может быть сильно испорчено процессом подготовки к нему — особенно если ребенку тяжело дается заучивание или он стесняется выступать. Его долго мучили, трясли, мама ругалась, в детском саду делали замечания при всех. Этот опыт может быть травмирующим.

Кроме того, утренники и подготовка к ним влияют на детскую самооценку. Своими действиями взрослые создают некоторую социальную лестницу успеха. Если ребенок вышел, все рассказал — он молодец. А если он как-то не так танцует, стесняется или боится — не молодец. Родители приучают детей к условности: «Ты получишь любовь при условии, если…» Слова «Ну что же ты даже стих рассказать не можешь!» говорят ребенку о том, что с ним что-то не в порядке.

Наконец, в любой группе, детской или взрослой, есть люди с разной чувствительностью. Существуют гиперчувствительные дети, которым слишком громко, слишком шумно, слишком много людей, — они не могут выносить большого количества взглядов, стесняются, пугаются, хотят спрятаться, могут плакать. Для таких детей на празднике слишком много стимулов, и если нет перерывов и никакой возможности передохнуть, то они могут чувствовать себя плохо.

Наталья Филимонова, музыкальный руководитель дошкольного отделения школы № 547 в Москве, член совета «Университета детства»:

Одна из задач современного дошкольного образования — это развитие инициативы детей. Инициатива проявляется в ситуации выбора, неопределенности, доверия. В классическом утреннике все четко решено, у детей нет выбора. И очень часто такой подход вызывает недовольство родителей. Как быть с главными ролями в сказке? По какому принципу должна выбираться Снегурочка? Ведь для каждой мамы ее дочка самая лучшая, любимая и неповторимая.

Когда моя дочь ходила в детский сад, у нас в группе проводился кастинг на роль лисы, отдавалось предпочтение той девочке, которая лучше выучит стихи. Представьте себе чувства детей, которых не выбрали. Такая соревновательность зачастую ведет к разобщению детского коллектива.

Отдельное слово стоит сказать о стихах, которые раздают детям. Обладают ли они художественной ценностью — и если да, понимают ли чтецы смысл стихов? В традиционном утреннике мы используем репродуктивные формы работы, многократное повторение. Ребенок в такой ситуации не решает никаких задач, не действует по собственному замыслу, не создает нового.

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Как сделать утренники комфортнее и интереснее

Александра Жигунова:

Заставлять детей готовиться к утреннику ни в коем случае нельзя. Необходимо правильно замотивировать ребенка, чтобы он сам хотел выступить и проявить себя. Можно, например, провести подготовку в форме игры, чтобы ребенок получил удовольствие от самого процесса, а не от «показательного выступления».

Чтобы разнообразить заранее заготовленный сценарий утренника, воспитатели могут готовить сюрпризы. Хорошо, если дети будут в курсе последовательности выступлений участников, но не будут знать весь план мероприятия. Так у утренника появится изюминка, детям будет интересно в нем участвовать, они будут чувствовать, что это праздник не для воспитателей, а для них самих. И это станет стимулом, чтобы участвовать в следующих праздниках.

После утренника взрослым важно узнать, понравилось ли детям мероприятие, — чтобы понять, что можно улучшить. А вот напоминать кому-то, что он забыл стишок, или сравнивать его с другими детьми категорически нельзя. Вместо этого стоит поговорить с ребенком о том, что получилось хорошо.

Татьяна Доспехова:

Чтобы праздник удался, ребенок должен чувствовать себя в безопасности. Интенсивность стимулов должна быть выносимой для его нервной системы.

Для высокочувствительных детей очень важно, чтобы во время утренника была возможность выйти из процесса и немного отдохнуть, перезагрузиться — и потом вернуться к празднованию. В этом ребенку могут помочь родители. Праздник проходит хорошо, когда родители участвуют в нем вместе с детьми, рядом с ребенком всегда есть кто-то, к кому можно прижаться, кто успокоит, поддержит словами: «Смотри, все в порядке, мы тут вместе, не бойся, давай попробуем».

Хорошо, если у ребенка вместо выученной программы есть свободный выбор, когда подключаться к происходящему или отключаться от него. В голове у ребенка могут быть такие мысли: «Я могу пойти танцевать, а могу не пойти танцевать. Пусть взрослый, который меня сопровождает, танцует, а я пока постою в стороне и посмотрю. Или пойду вместе с ним. Или попрошу постоять рядом со мной».

Участие в празднике родителей и детей создает совместный опыт, к которому потом можно обращаться и вместе вспоминать, как все прошло. «А помнишь, какой там был кто-то очень страшный?», или «Как было весело», или «Как ты там споткнулся, а я тебя подхватил». Это очень сближает.

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Каким еще может быть утренник

Наталья Филимонова:

Многие дошкольные практики сейчас двигаются в направлении соучаствующего праздника, когда в планировании принимают участие родители и дети. Я, например, предлагаю детям самостоятельно выбирать роли в предстоящем празднике. Это либо уже существующие роли внутри определенной темы, либо ответы детей на вопрос «Кем бы вы хотели быть на празднике?». Торопить детей тут не надо, ребенок до последнего момента может размышлять над собственным образом и ролью.

Если мы позволяем детям быть на празднике теми, кем им хочется быть, мы воплощаем их мечты

Мне кажется важным придумывать с детьми игры для праздника, обсуждать будущие угощения, украшения, при этом обязательно фиксировать предложения детей: это добавляет детским идеям значимости. У ребенка также должна быть возможность выбора музыкального произведения. Отдельно можно говорить о музыкальных номерах: по своему опыту могу сказать, что лучше всего дети исполняют песни и танцы, придуманные самостоятельно или совместно с педагогом.

Процесс создания совместного праздника доставляет всем огромное удовольствие: творчество позволяет детям раскрыть свой потенциал, а педагогу — избежать череды однотипных репетиций. В такой ситуации появляется место настоящим чудесам, авторским детским сказкам, песням, стихам.

Мы, педагоги, всегда думаем, каким образом объединить детские фантазии и желания и в то же время удивить детей каким-либо необычным «волшебством», не раскрываем до конца всех тайн. Например, приглашаем родителей сыграть некоторые роли; необычно, каждый раз по-новому, стараемся вручить подарки, придумываем сказочный путь до музыкального зала, где состоится торжество.

В этом году наши родители и дети получили от Деда Мороза необычное письмо, в котором волшебник интересовался, в какую сказку ребята желают попасть. Ребята голосовали за понравившийся вариант сказки с помощью нарисованных снежинок или ставили подпись. Затем специальная «избирательная комиссия» подсчитала голоса, и результатом общего голосования стал «Подводный Новый год».

Мы вместе с детьми сочиняли сказку «Как рыбы Новый год встречали»; рисовали украшения для елки, музыкального зала, который быстро заполнился огромными рыбами, морскими коньками, волнами собственного производства; выполняли задания из адвент-календаря.

На самом новогоднем празднике в разных группах были русалочки. Одни русалочки решили петь песню, а другие придумали танец. В танце девочки замирали и двигались по очереди, а еще создали необычную волну.

В итоге праздник получится в первую интересным самим детям, это был не отчетный концерт полностью из заготовок, а веселый интерактив.

Анастасия Пивкина, воспитательница детского сада семейного поселения «Ясная слобода» в Тульской области:

В нашем садике праздники проходят каждый месяц, и в них активно участвуют родители. Мы, воспитатели, готовимся к ним вместе с детьми на протяжении всего месяца. Но это не заучивание стишков, а обычные занятия с песнями, ритмическими упражнениями. То есть это часть нашей обычной жизни. Для родителей же, если они с нами первый год, это сюрприз. Детям нравится разделять с родителями их опыт — в этом и есть праздник.

Если к празднику готовится ролевая игра, то каждый из детей в группе успевает сыграть разные роли. В декабре мы готовили рождественскую историю. Каждый из детей успел попробовать себя в ролях Марии, Иосифа, ангела, пастушка. Дети проживали эту историю весь месяц. У них есть рождественский календарь, в котором они каждый день открывают окошки и находят там какие-то картинки на эту тему. У них есть столик, на котором стоят куколки Марии с Иосифом, — и весь месяц они постепенно двигаются к хлеву по дорожке, а в это время с неба все ниже спускается ангел с младенцем на руках. Дети видят, как история постепенно развивается, и праздник для них — это как бы кульминация того, в чем они жили в течение месяца.

Сам праздник состоит из нескольких частей. В самом начале — небольшой мастер-класс, когда гости могут сделать себе небольшой подарочек. Потом мы приглашаем всех участвовать в играх на внимание, родители играют вместе с детьми. Дальше идет костюмированная часть с вертепом. А потом все дарят друг другу подарки: родители — детям, а дети — родителям. Дети готовят подарки сами. В прошлом году они валяли колыбельки, а родители делали кукольных младенцев из шерсти. И каждый младенец попадал в колыбель — получался такой совместный подарок.

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