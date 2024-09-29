Ингредиенты
Помидоры - 2,5 кг
Перец сладкий - 2 шт.
Чеснок - 150 г
Лук репчатый - 0,5 кг
Перец жгучий сушеный - 3 ст.л.
Петрушка - 70 г
Соль - 1,5 ст.л.
Сахар - 2 ст.л.
Масло растительное - 200 мл.
Уксусная эссенция - 1 ст.л.
- 79 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Итак, подготовим все необходимые продукты для приготовления острой закуски цицибели из помидоров с перцем и чесноком и приступим.
Помидоры промойте, разрежьте на 4 части, поместите в чашу блендера.
Если нет блендера, пропустите через мясорубку с насадкой для мелкого помола.
Перец промойте, удалите семена, нарежьте на несколько частей и выложите в чашу блендера.
Измельчите в однородную массу.
Перелейте овощную смесь в кастрюлю с толстым дном и варите на умеренном огне около 40-50 минут, следите, чтобы не пригорело.
Чем дольше варите, тем гуще будет соус.
Лук мелко порубите и обжарьте на сковороде с растительным маслом до румяности.
Обжаренный лук выложите в кастрюлю вместе с маслом, перемешайте, томите на умеренном огне.
Добавьте тертый чеснок, рубленую зелень, соль, сахар, острый перец, уксусную эссенцию и проварите минут 5.
Совет! Сушеный перец можно заменить на свежий, в таком случае понадобится 3 стручка.
Банки простерилизуйте удобным для вас способом, я на этот раз промыла водой с содой, прокипятила около 3 минут.
Не снимая с огня, разложите цицибели по стерильным банкам.
Закройте крышками, накройте полотенцем до полного остывания, затем уберите в холодильник.
Острая закуска цицибели из помидоров с перцем и чесноком готова.
Приятного аппетита!
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