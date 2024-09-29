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Цицибели

Цицибели - острая аджика. Друзья! Наверное, многие готовят разную аджику на зиму, и я не исключение, ведь это идеальное дополнение к мясу, колбаскам, салу, да и просто намазать на хлеб будет вкусно. Если вы любитель остренького, то этот рецепт вам пригодится, запишите его в свою записную книжку. Рецепт несложный, именно этим он мне и нравится, главное, иметь все необходимые продукты под рукой.
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Ингредиенты

Помидоры - 2,5 кг

Перец сладкий - 2 шт.

Чеснок - 150 г

Лук репчатый - 0,5 кг

Перец жгучий сушеный - 3 ст.л.

Петрушка - 70 г

Соль - 1,5 ст.л.

Сахар - 2 ст.л.

Масло растительное - 200 мл.

Уксусная эссенция - 1 ст.л.

  • 79 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Итак, подготовим все необходимые продукты для приготовления острой закуски цицибели из помидоров с перцем и чесноком и приступим.

 

Ингредиенты для грузинского соуса цицибели
Фото 1

 

 

Помидоры промойте, разрежьте на 4 части, поместите в чашу блендера.

 

Если нет блендера, пропустите через мясорубку с насадкой для мелкого помола.

 

Фото 2

 

 

Перец промойте, удалите семена, нарежьте на несколько частей и выложите в чашу блендера.

 

Фото 3

 

 

Измельчите в однородную массу.

 

Фото 4

 

 

Перелейте овощную смесь в кастрюлю с толстым дном и варите на умеренном огне около 40-50 минут, следите, чтобы не пригорело.

 

Чем дольше варите, тем гуще будет соус.

 

Фото 5

 

 

Лук мелко порубите и обжарьте на сковороде с растительным маслом до румяности.

 

Фото 6

 

 

Обжаренный лук выложите в кастрюлю вместе с маслом, перемешайте, томите на умеренном огне.

 

Фото 7

 

 

Добавьте тертый чеснок, рубленую зелень, соль, сахар, острый перец, уксусную эссенцию и проварите минут 5.

 

Совет! Сушеный перец можно заменить на свежий, в таком случае понадобится 3 стручка.

 

Фото 8

 

 

Банки простерилизуйте удобным для вас способом, я на этот раз промыла водой с содой, прокипятила около 3 минут.

 

Фото 9

 

 

Не снимая с огня, разложите цицибели по стерильным банкам.

 

Фото 10

 

 

Закройте крышками, накройте полотенцем до полного остывания, затем уберите в холодильник.

 

Рецепт соуса Цицибели
Фото 11

 

 

Острая закуска цицибели из помидоров с перцем и чесноком готова.

 

Соус цицибели
Фото 12

 

 

Приятного аппетита!

 

Цицибели, рецепт с фото
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