Итак, подготовим все необходимые продукты для приготовления острой закуски цицибели из помидоров с перцем и чесноком и приступим.

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Помидоры промойте, разрежьте на 4 части, поместите в чашу блендера.

Если нет блендера, пропустите через мясорубку с насадкой для мелкого помола.

Фото 2

Перец промойте, удалите семена, нарежьте на несколько частей и выложите в чашу блендера.

Фото 3

Измельчите в однородную массу.

Фото 4

Перелейте овощную смесь в кастрюлю с толстым дном и варите на умеренном огне около 40-50 минут, следите, чтобы не пригорело.

Чем дольше варите, тем гуще будет соус.

Фото 5

Лук мелко порубите и обжарьте на сковороде с растительным маслом до румяности.

Фото 6

Обжаренный лук выложите в кастрюлю вместе с маслом, перемешайте, томите на умеренном огне.

Фото 7

Добавьте тертый чеснок, рубленую зелень, соль, сахар, острый перец, уксусную эссенцию и проварите минут 5.

Совет! Сушеный перец можно заменить на свежий, в таком случае понадобится 3 стручка.

Фото 8

Банки простерилизуйте удобным для вас способом, я на этот раз промыла водой с содой, прокипятила около 3 минут.

Фото 9

Не снимая с огня, разложите цицибели по стерильным банкам.

Фото 10

Закройте крышками, накройте полотенцем до полного остывания, затем уберите в холодильник.

Фото 11

Острая закуска цицибели из помидоров с перцем и чесноком готова.

Фото 12

Приятного аппетита!