КАК С ЭТИМ ТЕПЕРЬ ЖИТЬ: РОССИЮ АТАКОВАЛИ ФЕИ-ГЕИ

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей существует. Его категорически мало. Кто считает, что это не так, благоволит посмотреть на рекламу новой "Золушки" от Amazon. И подумать, как с этим теперь жить.

Я тут маленький телерепортаж увидел – и, к своему стыду, сразу забыл где. На каком-то из крупных известных видеоблогов. Не важно, наверное. История такая: Питер, культурная то есть столица. Детская площадка. Встречаются там – с одной стороны два обычных современных модно-бородатых человека, отец и сын. С другой – десяток "трансперсон-моделей в образах", как они сначала сами себя в ролике назвали, а после уточнили, что они просто… педерасты. Внешний вид их был именно таков, как вы себе представляете, когда произносите слово "педераст". И ещё немножко отвратительнее и демонстративнее. На высоких смешных каблуках.

На площадке происходит конфликт, вызванный невозможностью для отца и сына выносить вид этих персонажей. Сын бьёт ногой и ломает лицевые кости одному из.

ФОТО: СКРИНШОТ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА "ОРДА"

Лица участников ясно видны, не сомневаюсь, что полиция найдёт и привлечет.

И правильно. Потому что монополия на насилие должна принадлежать государству.

Но. Где государственное насилие по отношению к пропаганде содомии? Закон о запрете пропаганды есть? Есть. Где его применение? "Где посадки?" Или эти, "в образах" во дворе на детской площадке – это не пропаганда? Или несовершеннолетние по улицам не ходят?

Не должны граждане нарушать порядок и драться с извращенцами. Не должны. Полиция должна. И суд должен. Отправлять в Сибирь. Убирать снег. Весь.

Нам пора испугаться

Почему так жестоко, кому они мешают, и вообще, вы что, автор, гомофоб? Ну да, я – он. Я считаю, что в современном мире очень даже есть чего бояться – и, в частности, необходимо бояться распространения этой псевдокультуры. Потому что, если ты не боишься, относишься снисходительно, повторяешь, что "это тоже нормально" и прочие благоглупости такого рода – она распространяется. И распространяется, в первую очередь, втягивая в свою орбиту детей. И делает это, используя все приёмы самой беспардонной пропаганды. И закон, призванный исключить эту пропаганду из нашей жизни, с учётом возможностей интернета – не работает.

Как это происходит? Ну вот, к примеру, новый американский фильм по старинной сказке "Золушка". Помните великий советский фильм? А "Три орешка"? А недавнюю интерпретацию от Диснея, где самая злая фея в итоге оказалась самой доброй, даром что с рогами? Так вот, забудьте. В новой интерпретации от канала Amazon Prime фею-крёстную сыграл чернокожий актёр Билли Портер. Лично мне, полагаю, и вам тоже не так важно, что он чернокожий. Мало ли какие люди живут в сказочном королевстве. Важно, что он – это он. И на заглавной, самой рекламируемой фотографии, рекламирующей новый фильм, – он в золотом платье и с модной бородкой.

Нет, это, конечно, выглядит смешно. Нелепо. В роли феи-крестной – женщина с бородой… То есть мужчина. То есть мужчина, который притворяется женщиной с бородой… Помните такую, такого, Кончиту Вурст на Евровидении? Наверняка помните, от его/её рожи несколько лет назад негде было спрятаться. Так вот, Кончита была страшнее, а это существо с волшебной палочкой выглядит смешнее.

Новые примеры для подражания

То есть это и было бы смешно, если бы не было так грустно и так опасно.

Потому что нет сомнений, что авторы фильма и те, кто стоит за ними – целое лобби, – очень хорошо понимают, что они делают. Они делают – воспитывают на самых лучших сказках – новое поколение маленьких людей. В разных странах, объединённых общими платформами для смотрения новейшего кино. Людей, которые в самом деле не будут понимать, что неправильного в чёрной бородатой фее. Людей, которые в связи с этим будут считать "трансперсон" нормой. И даже лучшей частью нормы. Людей, которые совершенно не будут заинтересованы в том, чтобы создавать нормальные союзы, строить нормальные отношения между мальчиками и девочками. Людей, у которых, в связи со всем сказанным выше, не будут рождаться дети.

Потому что у "трансперсон" (вот ведь привязалось модное словечко) не бывает детей.

Смысл всей этой "новой нормальности" на самом деле очень прост и очень страшен. Самозваные хозяева мира решили, что нужно отучить людей размножаться. А для этого – отучить от того, что бывает любовь. Что семья – это союз мужчины и женщины. Да, собственно, отучить понимать, как женщина и мужчина должны выглядеть. Что означают слова в женском и мужском роде.

https://vk.com/video-75679763_456246574

Это пропаганда. Она направлена на несовершеннолетних. Она работает.

Чтобы увидеть, как выглядят страны, в которых она уже сработала и дело зашло достаточно далеко, можно посмотреть на Соединённые Штаты. Изволите ли видеть, официальный инстаграм-канал мэра славного города Чикаго. Две дамы. Дама-мэр и дама жена мэра. Опять-таки, поскольку мы с вами нормальные люди, нам трудно не воспринять эту картинку как курьёз. Неудачную шутку. Но, видите ли какая вещь, это не шутка ни в каком смысле – это настоящие живые люди, и одна из них настоящий глава администрации огромного мегаполиса. Причём дело происходит в США, а значит, согласно тамошней политической традиции, эта дама не только облечена определёнными властными полномочиями. Нет, по факту избрания на высокую должность она является для своих избирателей нравственным авторитетом и образцом для подражания. Так устроена американская демократия, так устроена "протестантская этика" – тот, кто добился успеха, сделал это потому, что его образ жизни наиболее правильный. Делай, как он. В данной случае, как она.

ПОСРЕДИНЕ МЭР ЧИКАГО ЛОРИ ЛАЙТФУТ, СЛЕВА – ЖЕНА. ФОТО: KAREN I. HIRSCH / GLOBALLOOKPRESS

Как она – а она показывает, что традиционная семья не нужна, традиционные отношения между людьми – тлен, и главное (да, это главное) – что дети рождаться в семьях более не должны. Смотрите, вот мэр Чикаго, образец для подражания.

А детям тех, кто ещё не успел построить свою жизнь по этому образцу, покажут волшебную сказку с феей в золотом платье. Или в платье всех цветов радуги. И с бородой.