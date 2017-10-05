Воспитание криком. Как научиться не повышать голос на ребенка

Педагог психолог рассказывает о том, почему рассказы «ребенок крик понимают лучше» — вредный миф и как сдерживаться, если нервы на пределе.

Неконтролируемые вспышки ярости и раздражения не красят никого. А если они регулярно обрушиваются на ребёнка, то это может негативно сказаться на развитии его личности. При этом стрессы, которые взрослые люди часто испытывают на работе или в общении с другими людьми, сказываются на нервном состоянии. И вот уже и без того морально уставший и часто эмоционально измотанный взрослый, готов буквально «взорваться» и выплеснуть гнев на ребенка.

Как справиться с нервами, рассказывает педагог-психолог, эксперт Ассоциации организаций по развитию гуманистической психологии в образовании Анастасия Кузнецова:

— В каких случаях мы кричим на детей? Когда у нас в арсенале заканчиваются другие методы воздействия. Чувствуя собственное бессилие, мы начинаем злиться и перестаем себя контролировать. При этом мы ожидаем изменений в поведении ребёнка, даже если явно этого не осознаём.

Крик — как норма?

Надо отдать должное «эффективности» крика — поведение ребёнка действительно меняется. Правда, не всегда так, как этого хотели бы взрослые. Да, окрик может остановить нежелательное поведение, но если этот «метод» используется регулярно, ребёнок в конце концов привыкает к такому способу общения. И кричать приходится чаще и громче.

Если крик принят в семье как норма, то, когда ребёнок оказывается вне семьи, спокойное взаимодействие перестает регулировать его поведение. Например, в школе ученик, привыкший дома к агрессивному общению на повышенных тонах, может игнорировать любые замечания и требования учителя — он его просто не слышит. Учитель в отличие от родителя такую «роскошь» как подзатыльник или ор на ребёнка позволить себе не может. Ребенок в свою очередь, не имея других культурных образцов, со сверстниками общается тоже в агрессивной манере. Получается, что родительская несдержанность создает дополнительные риски и проблемы в социализации ребенка.

Как только ребёнок достигнет определённого возраста и осознания, что он уже физически достаточно крепок и эмоционально силён, чтобы не бояться родительских криков, можно ожидать, что эту стратегию он начнет применять по отношению к взрослым. Поэтому, когда мы кричим на ребёнка, должны понимать: наступит момент, когда он начнет разговаривать с нами и окружающими людьми так, как мы разговариваем с ним.

Из послушного тихони — в безвольного подростка

Понятно, что темперамент и у детей, и у родителей бывает разный. Есть мамы и папы, которые криком подавляют волю ребенка. В таком случае велик риск, что из «послушного тихони» вырастет безвольный подросток, управлять поведением которого сможет кто угодно в каких угодно целях. Ведь у него нет никакого другого опыта, кроме страха крика и подчинения давлению. Такие дети, попадая в неприятности, по понятным причинам боятся сказать о них родителям. Начинают изворачиваться, обманывать, запутываясь еще сильней. Получается, мы своими руками создаем угрозу безопасности ребенка.

Понятно, что все мы — живые люди. Можем порой выйти из себя, прикрикнуть и шлепнуть, что уж греха таить. Уверена, что-то подобное случается хоть раз с каждым родителем. Не стоит сразу расписываться в педагогической бездарности. Главное — чтобы такие выходы из себя не превращались в систему воспитания.

Как справляться, если эмоции зашкаливают, и вы готовы сорваться?

Тут я ничего нового не открою. Можно применить широко известные и зарекомендовавшие себя приемы психологической саморегуляции, управления гневом, эффективного общения: сделайте глубокий вдох, задержите дыхание, сосчитайте до 10, скомкайте газету и порвите на мелкие кусочки, крикните в подушку изо всех сил... Уйдите из комнаты и выпейте стакан воды. Когда понимаете, что вот-вот сорвётесь на крик, попробуйте сначала... извиниться. Например, так: «Я заранее прошу у тебя прощения за то, что ты сейчас от меня услышишь, но я...» И далее высказать всё, что накипело. То есть обозначьте границу между правом ребенка на уважение и вашим правом испытывать негативные эмоции и говорить об этом.

Копить злость и недовольство — не выход. Претензию или обиду нужно высказывать. Накопленные негативные эмоции могут привести к тому, что вы сорветесь на ровном месте и ребенок вообще потеряет ориентиры: вчера сестру забыл из садика забрать, и ничего, а сегодня всего лишь чашку не помыл и получил по полной программе. Разве чистая чашка важнее? Реакция должна быть своевременна и соразмерна проступку.

Как быть, если не сдержались и накричали?

Будьте честны с ребёнком. Если уж наговорили гадостей, унизили его в пылу гнева, объяснитесь. Признайте, что вы были раздражены и повели себя некрасиво. Чтобы ребёнок понял, что это не норма — позволять себе такие вещи, даже если ты взрослый. Например, так: «Извини, на самом деле я не думаю, что ты такой-то, такой-то. Я, конечно, очень тебя люблю. Но твой поступок настолько вывел меня из равновесия, что я потерял контроль над собой. Уверен, ты так больше не поступишь. И я обещаю держать себя в руках». Ребёнок в этой ситуации вынесет конструктивный опыт: да, может быть все, но вести себя надо по-человечески. И тогда мы будем иметь право ожидать, что он научится оценивать собственное поведение.

Хочу особенно подчеркнуть, когда мы реагируем на действия ребенка, мы демонстрируем ему образцы поведения в определенных ситуациях. Наблюдая их из раза в раз, подражая им, ребенок формирует собственный опыт. Полагаю, что, если родитель знает об этом и понимает в связи с этим меру своей ответственности на каждом этапе взросления ребенка — он уже вооружен, чтобы не наломать дров. Даже если иногда подводит самоконтроль.