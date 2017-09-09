Позитивная атмосфера и личный пример. Как привить ребёнку любовь к учёбе?

Как сделать так, чтобы ребёнку нравилось учиться в школе, чтобы он открывал учебник, потому что интересно, а не из-под палки или страха, что родители отругают?

Рассказывает психолог Людмила Петрановская:

- Любознательность - это черта, которая присуща любому здоровому человеку просто с рождения, от природы. Особенно ярко она проявляется у детей в возрасте от 7 до 12 лет. В это время ребёнок не просто интересуется тем, что его окружает, но и активно проецирует всё на себя, пытается разобраться, как устроен наш мир.

Поэтому у родителей младших школьников есть основные задачи:

№1. Создать дома позитивную, спокойную, расслабленную и располагающую к познанию нового атмосферу. В стрессовой ситуации, в ситуации паники, страха процесс познания чего-то нового идти не может, эта природная функция блокируется, посколько организм переходит в режим защиты, выживания. Соответственно, для любой плодотворной учёбы важно, чтобы детский организм был расслаблен.

№2. Обеспечить ребёнка материалом для познания. Представьте сами: если у вас будет, условно говоря, одна книга в распоряжении, вы её и «познаете». У ребёнка должно быть множество материалов - игрушек, карт, книг и пр., которыми он будет насыщать свой интерес.

№3. Не заставлять учиться. Навязывать любовь к учёбе, заставлять что-то познать из-под палки - неправильно, потому что это будет знание для галочки, которое не даст ребёнку никакого развития. Любознательность в ребёнке важно сохранить, это одна из самых важных функций родителя - её убивают навязанные развивающие занятия, а также отчасти школа, отчасти гаджеты.

№4. Показывать личный пример. Родители должны подавать ребёнку пример, на который тот будет опираться. Если мама с папой ничем не интересуются, то жажда знаний со временем угаснет и в ребёнке. Кроме того, за любые проекты всегда проще браться вместе. Ребёнок прочитал, что космонавтам нужно всегда держать себя в форме? Организуйте семейные занятия спортом - это будет полезно и ему, и вам. Или, например, помогая составить ребёнку рацион питания (это тоже важно космонавтам), измените и свои привычки тоже.

Кстати

Насчёт гаджетов. Не стоит считать их безусловным злом. Родители часто жалуются, что ребёнку неинтересно ничего, кроме игр в смартфоне, но это очень удобная позиция - электронное устройство просто обвиняется во всех грехах. А что сделали сами родители, чтобы привлечь детское внимание? Предложили ли они ребёнку совместное интересное занятие, увлекли ли разговором? Добиться результата здесь - это большая работа и огромная ответственность, особенно если ребёнок действительно хочет стать космонавтом.