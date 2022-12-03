"МАМА, Я УСТАЛА": АМЕРИКАНСКАЯ СЕКТА УСТРОИЛА ОХОТУ НА РУССКУЮ ДЕВОЧКУ

Чиновники в России считают, что раз ребёнка растит опекун, то у него нет никаких прав, одни сплошные обязанности. В Челябинске девочку из-под опеки хотят вернуть родителям-наркоманам, которым помогает секта, причастная к госперевороту на Майдане. И бюрократический каток запросто может раздавить новую и счастливую семью.

Старшая дочь Александра Азарова и Анны Екимовой из города Кыштым Челябинской области давно живёт в Москве. Родительских сил у супругов предостаточно, потому любовь и ласку они решили подарить сироте. Собрали документы, прошли школу приёмных родителей. В отделе опеки им предложили познакомиться с четырёхлетней Ирой (имя изменено) из приюта. Анна с мужем уже после первой встречи наладили с девочкой хорошие отношения.

На второй встрече Ирочка вскарабкалась ко мне на колени, вцепилась и не хотела отпускать,

– говорит Анна.

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ АННОЙ ЕКИМОВОЙ

С утра до ночи телевизор

В графе "отец" свидетельства о рождении Иры стоял прочерк. Её родная мать была под следствием по уголовному делу о продаже наркотиков и содержании притона и сидела в СИЗО. Она была лишена родительских прав на старшего сына, второй ребёнок умер в младенчестве при невыясненных обстоятельствах.

В приют Ирочка попала в три с половиной года и прожила там около года. До этого единственным её питанием было грудное молоко матери-наркоманки. Не умела держать ложку и ходить на горшок. Про "отчий дом" она помнила только то, что там постоянно работал телевизор. Ей включали мультфильмы с утра до ночи, чтобы не мешала.

Гадкий утёнок стал лебедем

Была Иринка тоненькая и слабая как тростинка. Пройдёт десять шагов и остановится: "Мама, я устала". К некрепкому организму прицепилась туберкулёзная палочка. Семья каждый год ездила с девочкой на море. Поначалу она не ходила в садик: её приучали к дому, режиму и покою.

Опекуны серьёзно занялись воспитанием ребёнка. Девочка танцевала в студии "Пульсар", пела в детском ансамбле народной песни "Росинка", занималась коньками, а сейчас учится вокалу и игре на фортепиано. На днях на "отлично" сдала экзамен по английскому: в их школе есть колледж по изучению иностранных языков. И всё было бы хорошо, если бы спустя несколько лет в жизни Азаровых-Екимовых не появились родные родители Иры.

Отец забрал фамилию

В июне 2019 года биологическая мать девочки получила девять лет лишения свободы. Это был уже её пятый уголовный срок. И тут активизировался отец Иры. Тот самый, вместо имени которого в свидетельстве о рождении значился прочерк.

Он установил отцовство, поменял нашей дочке документы, дав свою фамилию. Он наркоман со стажем, состоящий на учёте. Своего угла у него нет, живёт у сектантов-пятидесятников. Он потребовал вернуть дочь в приют, чтобы ему удобно было с ней видеться. Опека предложила ему для начала встречу с дочерью, на которую он не пришёл,

– рассказывает Анна.

Прав нет, одни обязанности

Отца не было на горизонте четыре года. 1 сентября Ира пошла в первый класс, но он ни разу не поинтересовался успехами дочки, зато через суд требует отдать ему девочку.

Ему помогают сектанты-пятидесятники. Ходят с ним в суд, указывая, что и как говорить. Он в полной их власти: нигде не работает, и секта платит за него алименты – 13 600 рублей в месяц,

– рассказывает Анна.

По действующим законам опекун почти не имеет прав, а только одни обязанности. Он воспитывает ребёнка, заботится о его здоровье, да ещё представляет в суде его интересы. А взамен семья получила лишь "дурное наследие" в виде родителей опекаемой девочки.

Зачем им ребёнок?

Анна уверена, что отцом движут исключительно корыстные мотивы. Во-первых, он перестанет платить алименты. Во-вторых, сможет как отец-одиночка (мать-то сидит в тюрьме) претендовать на пособие от государства. И можно вообще не работать.

При этом его не волнует, по каким углам он будет скитаться с девочкой, как она будет ходить в школу, как ей заниматься музыкой,

– говорит Анна.

Получается, что он хочет сломать сложившийся детский мир, где есть мама и папа, старшая сестра и бабушки с дедушками, есть подружки и праздники, поездки на море и подарки. Если в итоге биологический родитель утвердится в своих правах и Иру отнимут судебные приставы, то Анна с мужем не смогут даже приблизиться к ребёнку без их разрешения.

Манипулирование зависимыми

На 6 декабря в Челябинском областном суде назначено слушание по апелляции биологической матери девочки в восстановлении её в родительских правах. Защита семьи приготовила документ из миссионерского отдела Челябинской митрополии о том, что организация пятидесятников из Миасса является одной из многочисленных ветвей американской секты.

Кстати, в августе 2022 года в разных регионах страны органами ФСБ были проведены задержания пасторов пятидесятнической "церкви". А создателю пятидесятнической структуры Алексею Ледяеву запрещён въезд на территорию России.

Руководитель миссионерского отдела Константин Путник рассказал нам, что всё пятидесятническое религиозное движение имеет американские корни и используется как инструмент "мягкой силы", направленный на расшатывание и обрушение традиционных ценностей:

Майданные события на Украине проходили при поддержке и содействии международных пятидесятнических организаций. Все пятидесятнические организации принадлежат к одному "кусту" – к так называемому "Движению веры", исповедующему одну общую идеологию, связанную с "богоизбранностью" именно пятидесятников.

Секта подменяет зависимость от наркотиков на зависимость от службы, во время которой наркоманы впадают в состояние транса.

Пришлось учиться на юриста

Больше всего Анна боится, что суд встанет на сторону биологических отца и матери, пренебрегая интересами ребёнка. Ведь в последнее время от чиновников мы часто слышим: "В кровной семье лучше". Но это бывает, когда опека под малейшим предлогом вырывает у родителей любимых ими детей. О чём Царьград неоднократно писал.

Мы вложили в реабилитацию никому не нужного ребёнка огромные душевные силы, мы любим девочку как родную. Она растёт в любви и дарит её нам. Но, наверное, кошмар с преследованием нашей семьи парой наркоманов скоро не кончится, ведь корысть у них заместила совесть,

– переживает Анна.

Сейчас женщина получает второе высшее образование – юридическое. Жизнь заставляет ради дочери быть подкованной в сложных вопросах.

От редакции

Институт опекунства требует пересмотра

Общество "Царьград" по Челябинской области взяло на контроль историю этой семьи. Ребёнок не должен страдать, как это произошло в Бурятии. Там таджикская семья оставила в роддоме младенца. Малышка росла с опекунами и их считает мамой и папой. Однако чиновники через пять лет вернули ребёнка родителям в чужую страну, навсегда сломав девочке судьбу.

Никто не стал учитывать психологические моменты, просто разрушили людям жизнь, руководствуясь сухими буквами закона. Так не должно быть, иначе после таких историй детей просто перестанут брать под опеку.