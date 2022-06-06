БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС - ВСЁ: В МИНОБРНАУКИ ВЫСТУПИЛИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ

В Министерстве образования и науки России выступили с заявлением о дальнейшей судьбе Болонского процесса в нашей стране. Фактически Болонский процесс - всё.

По словам замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева, все образовательные организации нашей страны исключены из Болонского процесса. В комментарии ТАСС он уточнил, что с учётом того, что ректоры России, а также руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента нашей страны в связи со специальной операцией, "фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса".

Он также напомнил, что 11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса.

Ранее министр образования и науки страны Валерий Фальков заявил о своевременном отказе от Болонской системы образования. По его словам, её внедрение не привело к достижению определённых целей по качеству обучения. Теперь в России приступили к разработке собственной системы образования.

По мнению доктора медицинских наук Владислава Шафалинова, русским навязывали Болонскую систему, чтобы потом подчинить.

Он отметил, что не понаслышке знает про нюансы этой системы.

Напомним, в Болонской системе образования участвовали 49 стран. Мы присоединились к процессу в 2003 году. Чаще всего под этим понимают существование двухуровневой системы образования - бакалавриата (четыре года) и магистратуры (два года).