Как научить ребенка быстро читать: лайфхаки

Ребенок пытается читать, когда сначала закрывается нижняя половина букв, а затем – верхняя. Во втором случае есть хитрость: когда спрятана верхняя часть букв, узнать их сложнее, зато нижняя строка в этот момент полностью открыта. Большинство детей быстро понимают, что можно облегчить себе задачу, прочитав заодно и нижнюю строчку. Именно на эту хитрость и рассчитано упражнение.