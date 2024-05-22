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Как научить ребенка быстро читать: лайфхаки

Эти простые упражнения помогут детям быстро довести до совершенства навык чтения вслух и не возненавидеть книги.

1. Читать перевернутую книгу

Страница обычного текста переворачивается вверх тормашками. Задача ребенка: двигая глазами справа налево, прочитать текст.

источник: Freepik

2. Читать частично прикрытую строку

Ребенок пытается читать, когда сначала закрывается нижняя половина букв, а затем – верхняя. Во втором случае есть хитрость: когда спрятана верхняя часть букв, узнать их сложнее, зато нижняя строка в этот момент полностью открыта. Большинство детей быстро понимают, что можно облегчить себе задачу, прочитав заодно и нижнюю строчку. Именно на эту хитрость и рассчитано упражнение.

В процессе такого чтения формируется сразу несколько значимых для учебы навыков: чтение про себя, словесно-логическая память (необходимо запомнить сразу несколько слов и держать их в голове какое-то время), умение выполнять одновременно две задачи (чтение одной строчки вслух и второй – про себя).

3. Читать согласные

Делается глубокий вдох и на выдохе читается 15 согласных одного ряда.

Согласные для чтения можно скопировать и распечатать:

БТМПВЧФКНШЛЖЗЦС

КВМСПЛБШГРДБЛСТ

ПРЛГНТВСЧЦФБХНМ

ВМРГКТБДЗЩЗБЧВН

ФЩМЖДШХЧМКПБРВС

ПТКЗРМВДГБФКЗРЧ

4. Перечитывать несколько раз

Текст читается в течение одной минуты. После этого нужно отметить, на каком слове закончилось время. Затем следует прочесть этот отрывок снова. Сравните результаты – во второй раз будет прочитано на несколько слов больше.

Скорее всего, ребенку понравится этот видимый результат, и он захочет его улучшить. Не следует читать один и тот же отрывок более трех раз, избегайте утомления.

5. Сделать таблицу достижений

Записывайте туда результаты упражнений и поощряйте успехи ребенка. Главное – заниматься регулярно.

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