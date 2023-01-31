6 правил спокойного сна ребенка

Проблемы со сном случаются практически у всех младенцев. Редкая мама может похвастаться спокойным сном малыша в своей кроватке. Все потому, что засыпание - это навык, которому нужно учиться. И вот 6 правил, как научить ребенка засыпать самостоятельно.

1. Микроклимат в комнате

Многие родители ошибаются в самом начале - когда нагревают комнату до жарких 25-26 градусов. Это неправильно. Спокойнее всего ребенок спит при температуре 20-22 градуса максимум.

Влажность в помещении тоже очень важна. Она должна быть не менее 50%. Поэтому главными атрибутами комнаты малыша должны стать метеостанция и увлажнитель воздуха.

2. Кроватка

Кроватка должна быть предназначена только для сна и больше ни для чего. Очень часто на первых порах родители используют кроватку, как дополнительное место, где ребенок проводит время бодрствования. Для этого ее даже оборудуют игрушками и музыкальными консолями.

Такие действия не способствуют пониманию ребенка, что следует делать в кроватке. Он воспринимает ее как игровой манеж и ждет развлечений - какой уж тут сон?

3. Эмоции

За полтора-два часа до сна следует понизить эмоциональный градус. Это касается не только шумных игр с папой, но и всех интерактивных игрушек и звукового фона. Буквально: нужно исключить телевизор, игрушки с яркими лампочками, функциями речи и музыки.

4. Ритуалы

Ритуалы помогают ребенку быстрее научиться любому навыку, и засыпание - не исключение. Ритуал может быть каким угодно - вы сами можете его придумать.

К примеру, малыш принимает ванную, затем мама делает ему массаж, потом он кушает, после чего прощается с папой, выключает ручкой свет в комнате и ложиться в кроватку. Повторив эти действия несколько раз каждый вечер, малыш их запомнит, и будет понимать, что они сопровождаются сном.

Соблюдение ритуала засыпания будет настраивать кроху на сон уже с самого купания.

5. Детский плач

Непросто выносить детский плач - на это способен только человек с железными нервами. Но иногда ребенок может плакать перед сном просто потому, что он....не хочет спать! Бывает, что малыш не успевает растратить энергию днем, и, чтобы уснуть, ему необходимо эту энергию высвободить.

Обычно в такой ситуации плач не переходит в истерику и малыш засыпает в процессе. Поэтому не нужно брать его на руки, пытаться укачать, чтобы спровоцировать засыпание - это все равно не поможет.

6. Укачивание

В первые месяцы жизни малыша сложно отказаться от укачивания, ведь кроме того, что малыш не умеет засыпать самостоятельно, его беспокоят и другие вещи: колики, внутричерепное давление, да и мало ли что еще - науке до конца неизвестно.

Главное правило - укачивание должно быть очень осторожным. Иногда мамы так трясут своих деток, что они невольно теряют сознание. Это не выдумки, это факт. Укачивание должно быть плавным и напоминать малышу о комфортном пребывании у мамы в животе. Все, что быстрее - малышу опасно.