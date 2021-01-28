Герман Греф готов на реальный переворот в России. С "подопытными кроликами"

Глава Сбера Герман Греф уже без обиняков публично заявляет о том, что готов совершить реальный переворот в российском школьном образовании. Родители, учителя, эксперты говорят о весьма опасных последствиях для России.

Глава Сбера не скрывает своего желания стать очередным реформатором отечественной средней школы:

На мой взгляд, сочетание Сбербанка с выдающимися учёными, оно даст свои (замешкался)… я уверен мы перевернём систему образования в стране. Я уверен в этом!!! Мы это сделаем!!!

Заметили, что в моменте господин Греф замешкался. Однако данный факт не должен вас сбивать с толку, он свои хотелки публично обозначает, причём как свершившийся факт. Просто хочу, и всё, а вы можете соглашаться с этим или нет.

Замглавы комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи и детей Павел Пожигайло полагает, что прямо сейчас мы наблюдаем, что у нас есть "какой-то Греф, который фактически на себя взял полномочия и правительства, и министра образования, а по другим вопросам ещё и министра здравоохранения и всего остального, и где-то даже президента Российской Федерации".

"И он говорит вещи, которые ни с кем не обсуждаются. Они вызревают в недрах какого-то, так сказать, параллельного мира, параллельного государства или ещё где-то, и выдаётся как норма.

Понимаете? Это похоже на Раскольникова немножко из Достоевского. Что есть разряд высший и есть разряд низший.

Вот мы – разряд высший, что-то там, значит, наколдовали, приняли решение, а вы будете жить вот так. Вот чему должно быть сопротивление! Я за любое решение, где, может быть, нас убедят в ЕГЭ там, в чём угодно. Но пусть оно идёт по легальным государственным каналам, понимаете, в которых мы имеем право голоса, имеем право на аргументированную какую-то позицию. Есть там нацпроект "Образование", по которому мы, например, в Палате встречаемся, я член Координационного совета по наблюдению за нацпроектами. А это, так сказать, какое-то параллельное государство. Которое вырабатывает решения, которые нам доводятся. Вот это, я считаю, в корне неправильно, именно этот вопрос надо ставить".

На подобную реакцию, предположу, Герман Греф "плевать хотел". В его голове уже совершенно иные алгоритмы, где все люди, в т. ч. и дети становятся "цифровыми мигрантами".

"Примерно через 10 лет 35% населения будет называться населением диджитальным, мы с вами являемся поколениями Х и Y, мы цифровые мигранты, сегодня осознание того, какие приоритеты, какие ценности и как внедриться в цифровой мир… вот это серьёзнейшая задача, которая стоит сегодня на повестке дня", – говорит Греф.

На кого работает и чью линию по построению нации "цифровых мигрантов" реализует глава Сбера? Ответ более чем очевиден, достаточно изучить соответствующие документы.

Член научно-экспертного совета по вопросам семейного законодательства Совета Федерации Анна Швабауэр имеет свою точку зрения на этот счёт.

"Согласно этим планам, 22-30-й годы – это период, когда наша традиционная образовательная система должна быть разрушена. Так вот, если изучить документы, финансируемые Грефом, то понятно, какой путь нам предлагается. Вот в прошлом году фонд Сбера и Высшая школа экономики выпустили доклад, который называется "Универсальные компетентности и новая грамотность. От лозунгов к реальности". Здесь огромная благодарность выражается Всемирному банку, то есть, в принципе, нам понятно, откуда ветер дует и кто истинные заказчики трансформации образования. И в этом докладе говорится о том, что на пороге 21-го века ведущие международные организации, ЮНЕСКО, Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирный банк пришли к выводу, что необходимо глубокое реформирование национальных образовательных систем. Вот они ею и занимаются.

Что нам предлагает Герман Греф? Недавно на Гайдаровском форуме он заявил, что принципами реформирования образования являются, первое – персонализация, второе – переход к обучению навыкам и третье – развитие в ребёнке желания учиться всю жизнь.

Давайте поподробнее посмотрим, что это такое. По персонализации. Тот же фонд Сбера выпустил доклад о персонализированной как раз модели образования, и в этом докладе вы можете увидеть, что предполагается постепенная передача ответственности. Что это такое? Предполагается, что у учащихся будет больше свободы, и в итоге, я сейчас цитирую, "учащиеся ведут процесс создания, соблюдения общих правил, учащиеся определяют для себя цели, учащиеся учатся в своём темпе, они же находят для себя эффективные способы учения и самооценивание преобладает в системе оценивания". Где тут роль учителя? Её тут, как видно, нет".

Учителя, ответственные за будущее своих воспитанников, а значит, и образовательный уровень России, прекрасно понимают, куда ведёт Греф. Они одного не могут понять, почему государство допускает банкиров, деятелей типа Грефа, для которых норма прибыли является краеугольным моментом бытия, к российскому образованию.

https://vk.com/video-75679763_456259856

Учитель физики Вадим Муранов уверен, что в цифровой системе, которую предлагает господин Греф, учитель будет исключён из этой системы.

"Соответственно, в больной системе учитель озабочен только тем, как ему выжить. Как оформить очередные отчёты, бумажки, как заполнить электронный журнал. Он не заботится о том, чтобы увидеть глаза учеников. К сожалению. Вот это надо исправлять. И его возможности в этом смысле, они огромны. Но он этим не занимается. Почему – я объясню. Потому что на цифровом обучении можно заработать. А чтобы лечить пациента по имени "Школа", надо вкладывать, а не зарабатывать на нём. А он пытается заработать на и так уже больной и разваливающейся системе. Вот и всё. Очень простой подход экономистов – заработать на всём на этом. Но ещё раз повторяю: уже выкачана вся система, она находится в состоянии при смерти. И поэтому её надо лечить, а не зарабатывать на ней. Пока государство не поймёт, что надо вкладываться в образование, как и вкладываться в медицину, именно вкладываться, и не ждать сиюминутной прибыли, как это ждут банкиры, а долгое время вкладываться – тогда эту систему можно вылечить. Почему этим не занимается Греф? Ещё раз повторяю, потому что он экономист, банкир, бухгалтер. Ему важны цифры и быстрые прибыли. А от системы образования быстрые прибыли можно получить, только уничтожив её. Что, собственно говоря, и произойдёт, если уничтожить общение учителя и ученика, непосредственное общение, заменив его цифровым обучением".

Происходящее вызывает серьёзную тревогу за интеллектуальное будущее нашей страны. Цифровизация с каждым днём становится не просто реальностью, а обыденностью, где нет человека, а есть функция. В России уже запущены целевые программы, например, "Образование-2030" или "Умный город", которые загоняют нас и наших детей в самую настоящую "цифровую зону". Когда Греф презентует "умный чайник", он прекрасно понимает, какую прибыль сможет из него извлечь. Правда, в этой системе координат, ещё раз подчеркну, нет человека как личности.

Конечно же, страшновато, не дай Бог, утром проснёшься, а вместо мужа – чайник!!! – именно так на сказанное Грефом сегодня отреагировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. – Здесь вы правильно сказали, нужно регулирование. А душа, а чувства, а любовь, а культура? Не уйдёт ли это всё в цифру, и мы станем такими живыми, но роботами.

Кем мы в итоге станем, на мой взгляд, зависит исключительно от нас самих. Однако тем нездоровым амбициям, которые проявляют деятели типа Германа Грефа, надо жёстко противостоять. Иначе не заметим, как станем "подопытными кроликами", над которыми будут ставить очередной цифровой эксперимент.