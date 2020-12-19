Дочка принесла мой вибратор в детский сад: истории об интимных курьезах родителей

Недавно «Летидор» рассказывал, может ли публичное кормление грудью повлиять на психику подростка.

А сегодня мамы анонимно вспоминают о вещах, которые абсолютно точно не пошли психике детей на пользу.

Сыновья и дочери сталкивались с ними из-за нашей невнимательности или неосмотрительности. Пять мам анонимно рассказали нам о том, как это произошло в их семье.

Бывший муж отдал ребенку свой старый телефон

Мы с мужем давно в разводе, поддерживаем отношения ради сына. Однажды у ребенка разбился телефон, и папа, не задумываясь, отдал свой старый. Ну как старый — дорогой, с хорошей камерой, просто себе купил еще круче.

Сын-второклассник был на седьмом небе от счастья, а через пару дней я обратила внимание, что в раздевалке другие мамы странно на меня смотрят. Одна из них подошла ко мне и, краснея, рассказала, что дочка жалуется на сына — тот показывает ей с телефона «неприличное».

Я попросила ребенка дать мне гаджет. Оказалось, муж не почистил историю сообщений, и там сохранились горячие фото и диалоги с очередной его барышней. Ребенок нашел и зачем-то решил показать все это другим детям.