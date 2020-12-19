Дочка принесла мой вибратор в детский сад: истории об интимных курьезах родителей

Недавно «Летидор» рассказывал, может ли публичное кормление грудью повлиять на психику подростка.
А сегодня мамы анонимно вспоминают о вещах, которые абсолютно точно не пошли психике детей на пользу.
Сыновья и дочери сталкивались с ними из-за нашей невнимательности или неосмотрительности. Пять мам анонимно рассказали нам о том, как это произошло в их семье.
Бывший муж отдал ребенку свой старый телефон
Мы с мужем давно в разводе, поддерживаем отношения ради сына. Однажды у ребенка разбился телефон, и папа, не задумываясь, отдал свой старый. Ну как старый — дорогой, с хорошей камерой, просто себе купил еще круче.
Сын-второклассник был на седьмом небе от счастья, а через пару дней я обратила внимание, что в раздевалке другие мамы странно на меня смотрят. Одна из них подошла ко мне и, краснея, рассказала, что дочка жалуется на сына — тот показывает ей с телефона «неприличное».
Я попросила ребенка дать мне гаджет. Оказалось, муж не почистил историю сообщений, и там сохранились горячие фото и диалоги с очередной его барышней. Ребенок нашел и зачем-то решил показать все это другим детям.
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Только представьте, переписку моего бывшего мужа с любовницей читал весь 2 «А»!
Как же мне было стыдно! Долго объясняла сыну, что к чему, историю почистила, мужа отчитала.
Следующий телефон — только новый.
Мы никак не могли выделить пять минут на то, чтобы поставить замок на дверь в спальню
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А однажды она проснулась и пришла к нам в самый разгар интима — я в пеньюаре и на каблуках, свечи, голый муж, которому я делаю массаж…
Увела, уложила спать, рассказала, что у папы болела спина. Шпингалет купили в тот же день!
А дочь потом еще недели две неожиданно начинала спрашивать то в магазине, то на улице, почему массаж делают голым и почему я ночью была такая нарядная.
Вибратор был похож на пингвина, маленький и забавный
Я люблю интимные гаджеты, у меня есть целая коллекция. Многие из них выглядят точь-в-точь как игрушки. Дочке уже 6 лет, и я не думала, что они вызовут у нее интерес, поэтому хранила их в комоде, там же, где коробка с лекарствами.
Однажды дочь доставала таблетки от кашля и… увидела все мои сокровища.
Она тайком выбрала один гаджет — вибратор, похожий на пингвинчика, маленький и забавный. В этот день ее вела в сад бабушка, и она тоже ничего не заподозрила. Вечером дочка сказала, что взяла «одну такую штучку» и играла ей в саду весь день.
Теперь не могу смотреть в глаза воспитателям.
После этого случая купили подростку ноутбук
Карантин и удаленка застали нас всех врасплох — нужного количества гаджетов в семье не оказалось. Поэтому муж пересел за общий стационарный компьютер, а мы с дочерью делили мой ноутбук.
И вот однажды она отдает мне его с очень странным лицом.
Я долго добивалась, в чем дело. Оказалось, дочь нашла папки с фотосессией, которую я делала в подарок мужу. Я там, конечно, не совсем раздета, в белье и чулках, но все равно это не то, что планируешь показывать 14-летнему ребенку, который фыркает: «В вашем возрасте — такое?»
В общем, после этого купили ей собственный ноутбук.
Застукали за просмотром папиных фильмов для взрослых
У 10-летнего сына строго ограничен лимит по компьютерным играм — час в день. Раз в неделю муж проверяет, выполняется ли это правило.
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И однажды он внезапно видит, что папка с пометкой XXX, которая была на рабочем столе, почему-то лежит в корзине.
Сыну было интересно посмотреть, что там, а после просмотра фильмов для взрослых он занервничал и зачем-то удалил всю папку. В общем, мой совет — никогда и ничего секретного не храните на семейном компьютере или прячьте так, чтобы никто не нашел. По совету знакомого психолога поговорила с ним обо всем открыто — что это за кино и почему его не нужно смотреть детям.
Фото: Depositphotos
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