Задержка речевого развития. Личный опыт.

Мой сын не говорил почти до 4-х лет. Мама, дай, отдай - три слова и все. Нам говорили: "пойдёт в сад - заговорит", "мальчики всегда начинают позже говорить" и т.д.

Конечно, мы занимались. Читала я ему с рождения и помногу, очень внимательно всегда слушал. Моторика прекрасно развита, пазлы, лего, поделки, пальчиковая гимнастика...

Повели в сад в 3,5 года. Продержались месяц и бросили его. Ребёнок был не готов, в речи прогресса не было никакого.

В 3,8 знакомые рассказали свой опыт решения этой проблемы - остеопат. У нас в городе (Иркутск) есть замечательный специалист, она по первому образованию врач невролог, позже доучилась на остеопата, ведёт частный приём, открыла свой центр.

Попали к ней на приём, она быстро диагностировала - в утробе лежал на одном боку, в следствие чего на затылке и шее есть небольшие отклонения от нормы. Понажимала на какие-то точки, приём длился минут 15, не больше. И представляете - ребёнок заговорил, плохонько, конечно, но заговорил!

Это было чудом для нас!

Через месяц мы пришли снова, она вновь что-то быстро понажимала. Ещё, как невролог, рекомендовала пропить одно лекарство. После этого был огромный прогресс, речь уже была соответствующей возрасту.

Через месяц пришли снова и все, с тех пор ребёнка не переслушать!

Такой эффект не только у нашего сына, я многим советовала этого врача, и все остались просто в восторге от лечения.

Я даже боюсь представить, что было бы если бы мы к ней не попали...

Окунувшись в эту проблему, я поняла, что это очень частое явление. Положение в одной позе в утробе или родовые травмы, затрудняют правильное формирование нейронных цепочек в головном мозге ребёнка. Возникают различные проблемы, страдает не только речь. Чтобы избежать проблем, нужно как можно раньше после родов показывать ребёночка подобному специалисту. Возможные проблемы будет легко предотвратить.

Дочку мы привезли к ней через 3 недели после родов небольшие проблемы она обнаружила, поправила, пока переодически ездим наблюдаться.

От всей души сочувствую всем родителям, у чьих деток есть сложности. Надеюсь наш опыт вам будет полезен. Если кому-то понадобится контакт этого специалиста в Иркутске пишите, думаю в других городах тоже есть подобные врачи!

Не отчаивайтесь, у вас все получится!

С уважением к Вам, Дарья Корнух. ❤️