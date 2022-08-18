Безграмотные пришли во власть и теперь хотят безграмотность узаконить

Рособрнадзор планирует рассмотреть предложения по изменению ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. После завершения основного периода экзаменов служба собирает предложения от участников их участников и педагогов, которые анализируются специалистами.

«Это полезная практика, которая позволяет увидеть, что волнует участников экзамена и педагогов. Все предложения внимательно рассматриваются и анализируются специалистами, и после обсуждения с экспертным сообществом многие из них уже были внедрены в практику в предыдущие годы», — считает руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

В 2022 году поступило 24 предложения, большинство из которых касалось содержания контрольных измерительных материалов ЕГЭ по отдельным предметам.

Несколько предложений касались ЕГЭ по иностранному языку, а также совершенствования процедуры апелляции, отбора экспертов, проверяющих экзаменационные работы, использования дополнительных вспомогательных средств на экзамене.

«Поступили также предложения оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы, разделить ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее на базовый и профильный уровни был разделен ЕГЭ по математике. Профильный уровень сдают в том случае, если математика требуется для поступления в вуз.

Для меня, выпускника советской школы, ЕГЭ остается загадкой все годы его существования. И даже закончившие лишь несколько лет назад школу дети после экзаменов сказали мне, что к знаниям ЕГЭ отношения не имеет. С моей точки зрения, либо человек пишет грамотно, либо нет, либо умеет считать, либо нет. Что такое базовый и профильный уровни, обычному человеку, наверное, понять сложно. Особенно касаемо русского языка, да и вообще любого языка.

«Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры… Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью», — эти слова принадлежат великому русскому писателю Александру Ивановичу Куприну.

Судя по всему, в 21 веке некоторые причастные к ЕГЭ не считают изучение и сбережение языка насущной необходимостью, иначе чем объяснить стремление облегчить экзамен, который должен показать, насколько ребенок за 11 лет овладел важнейшим из школьных предметов. А главное — владеет ли он вообще русским языком, который в России является государственным.

Видимо, по разумению тех, кто предлагает облегчить жизнь выпускников, человек с базовым уровнем может говорить и писать с ошибками. А уж если он не собирается поступать в вуз, то и вовсе не стоит тратить время на изучение правил русского языка.

— Идея разделения экзамена по русскому языку на базовый и профильный уровни представляется нецелесообразной, — считает доктор филологических наук, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС при Президенте РФ Геннадий Слышкин. — Аналогия с экзаменом по математике здесь не работает, поскольку в отличие от математического знания, которое может оказаться слабо востребованным в той или иной профессии, коммуникативная компетенция, обеспечиваемая предметом «русский язык», является ключевой для любой профессиональной деятельности. Без высокого уровня владения родным языком невозможен карьерный успех ни в одной сфере. Соглашаясь с тем, что части молодых россиян достаточно базового (то есть низкого) уровня владения языком, мы фактически одобряем формирование в обществе группы аутсайдеров, которым недоступны социальные лифты.

По мнению доктора филологических наук, профессора Высшей школы​ телевидения​ МГУ имени М.В. Ломоносова Лидии Малыгиной, в ситуации массированной атаки, осуществляемой в ряде стран на русскую культуру и ее высшее проявление — русский язык, данная инициатива выглядит крайне несвоевременной.

— Всесторонняя поддержка грамотности населения — один из факторов обеспечения национальной безопасности, государственный язык является важнейшим объединяющим началом многонационального российского государства. В настоящее время осуществляются серьезные шаги по языковой интеграции мигрантов в российский социум, по продвижению русского языка за рубежом в рамках политики мягкой силы. Идея узаконенной малограмотности (поскольку эвфемизм «базовый уровень» не должен нас обманывать) резко контрастирует с общей государственной языковой политикой и отбрасывает наше общество в развитии на сотни лет.

— Чтобы считать деньги в палатке, знание русского языка не потребуется, скорее, потребуется знание таджикского, — с горечью констатирует генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

— Нас с вами воспитывали и образовывали так, чтобы мы были людьми образованными и могли стать более образованными. Нас учили языку, математике, потом дали книжки и сказали: «Дальше читайте сами». Сегодняшнего человека учат только для одного — чтобы он мог реализовывать свою социальную функцию. Все, что в нее не входит, считается избыточным. Нам уже 30 лет рассказывают, что у нас перегруженные дети.

«СП»: — Мы не придем в итоге к тотальной безграмотности?

— Придем, потому что при низком уровне производства главная социальная функция — дворник. Во времена моей молодости человек, который не читал интересную книжку, считался ущербным. Ремарка читали не для того, чтобы сделать карьеру, а чтобы в общении с себе подобными тебя не признали неполноценным. И если ты читал Ремарка, это не означало, что ты пойдешь потом университет и будешь заниматься филологией.

Сейчас, например, очень популярна книга — «Поцелуй вампира». И это еще оптимистический вариант — там текст есть. Можно спорить о его качестве, но там буквы есть. Хочешь — не хочешь, а какую-то часть русского языка выучишь, пока читаешь. Сейчас многие искренне не понимают, зачем вообще читать.

В советское время наличие образования изначально считалось признаком успешности. Сейчас это не так. Сейчас самая главная красота — толщина кошелька. Поэтому ЕГЭ. ЕГЭ — это расфасовка товара, называемого высшее образование, в мелкую тару, чтобы удобнее было покупать. Мелкими дозами товары продаются лучше. Это не оценка знаний.

По 90% наук знания через двоичную систему оценить нельзя. Знание русского языка еще можно — «а» или «о», точно известно, что именно. А попробуйте знание истории, литературы? Это сумасшедший дом.

«СП»: — Я столкнулась с тем, что и незыблемые правила русского языка оказывается, по выражению некоторых «специалистов», можно трактовать.

— Уже несколько раз ставился вопрос о том, что правила надо отменить. Как слышится, так и пишется! А я вот плохо слышу. Мне как пишется тогда?

«СП»: — Куда нас заведут внедряемые совершенствования и бесконечное облегчение жизни школьникам?

— Мне кажется, идея в сословном образовании. Обычным людям давать вот это, а своих детишек учить хорошо. Только, как показывает история, ничего из этой идеи обычно не получается. Свои детишки говорят, что они «не рыжие» и почему они должны зубрить правила, когда все в футбол играют. Через некоторое время «феодалы» выясняют, что их дети ничуть не более образованы, чем те, остальные.

Советский Союз создавал образование априори более высокого уровня, чем требовалось социальной структурой. Образование на вырост. Огромная советская пропагандистская машина создавала ощущение, что иначе и быть не может.

Деградация культуры — естественный процесс, когда нет процесса обратного. Я руководителю модернового образовательного процесса открыл тайну, что у Бальзака была такая повесть «Гобсек». Он записал, чтобы не забыть. Решил прочесть. Это очень большой плюс. Спасибо, не сказал: «Зачем мне это надо?».