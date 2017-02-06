Трамп взрывает СМИ своими заявлениями о фармакологическом бизнесе и безопасности вакцин





Под таким заголовком на ресурсе consciouslifenews.com вышла статья американского доктора Джозефа Меркола. Поскольку проблема прививок сегодня волнует всё больше родителей по всему земному шару, представляется любопытным познакомиться с состоянием дел в США. Ниже предлагается перевод указанной публикации (с сокращениями).



Спустя всего лишь девять дней после своей инаугурации, Дональд Трамп провел свою первую пресс-конференцию, на которой он заявил, что фармацевтической индустрии "сходят с рук убийства". Трамп сказал, что в рамках своих президентских полномочий он исправит ситуацию с высокими ценами на лекарства и проведет более справедливые тендеры по федеральным контрактам. Его высказывания отправили курсы акций фармацевтических компаний во внезапное пике.



При этом фактом является то, что Трамп еще задолго до президентства выработал свою позицию по вакцинам. Вот несколько показательных публикаций в твиттере датированных мартом 2014 года:



Twitter









Twitter









Как заявил Брэд Лонкар, менеджер компании ETF, занимающейся исследованиями в области онкологии: "Если лицо такого уровня делает негативные высказывания, то акционеры отказываются инвестировать в соответствующую сферу".



Комментарии Трампа появились лишь спустя один день после того, как Роберт Ф. Кеннеди-младший рассказал репортерам о полученной им от Трампа просьбе "возглавить комиссию по вопросам безопасности вакцин и порядочности учёных". Хотя команда Трампа позднее отрицала факт решения о создании такой комиссии, фармацевтическую отрасль шокировала сама мысль о возможных последствиях, которые будет иметь создание комиссии на общественное восприятие вакцин и на их продажи.



В этой связи интерес вызывает и реакция СМИ. Как отмечает издание consciouslifenews.com, абсолютное большинство статей написаны весьма необъективно. Автор задается вопросом – почему уважающие себя профессиональные журналисты согласны с тем, что их имена теперь будут ассоциироваться с интересами фармакологических гигантов. В этих статьях, в частности,утверждается, что наука о вакцинах уже вполне устоялась и что вакцины являются безопасным профилактическим средством.



Так, издание New York Times, которое недавно дало обещание "честно, без страха и предубеждений, стремясь всегда понять и отразить все точки зрения, рассказывать о ситуации в Америке и по всему миру", опубликовало очень предвзятую статью о намерениях Кеннеди. В частности, было заявлено:

“Господин Трамп попросил известного участника крестовых походов против прививок возглавить правительственную комиссию, посвященную вопросам безопасности вакцин и порядочности ученых, тем самым протаскивая в Белый Дом разоблаченные конспирологические теории о вреде иммунизации…



Как и в случае с другими своими политическими проектами, господин Трамп уже поднимал тему борьбы с прививками несколько лет назад. В 2012-м году он написал в твиттере: "Исследования показывают, что проблема аутизма вышла из-под контроля – рост заболеваемости за последние 10 лет составил 78%. Прекратите использовать чудовищные комбинированные вакцины". Надо, однако, сказать, что такая точка зрения не отражает научный консенсус…"



Итак, издание New York Times, которое совсем недавно заявляло о своем намерении беспристрастно отражать все точки зрения по любому вопросу, запросто заявляет, что среди всех ученых якобы существует некий консенсус в вопросах вакцинации. Издание не делает ни малейших попыток озвучить хотя бы один аргумент тех исследователей, которые предъявляют обоснованные доказательства наличия больших "белых пятен" в вопросах безопасности прививок.



Едва ли всё это можно назвать журналистской порядочностью. И тем не менее, мы видим, что все позиция всех признанных изданий сегодня определяется корпоративными интересами



Итак, является ли безопасность вакцин таким же общепризнанным фактом, как, например, сила тяжести?



Не существует долгосрочных исследований, изучающих различия в состоянии здоровья между вакцинированными и невакцинированными группами людей.



Фармакологическая отрасль заявляет, что преимущества вакцин всегда перевешивают их потенциальный ущерб, однако не существует никаких научных доказательств, подтверждающих эти заявления. На самом же деле это не больше, чем одно из многих мнений.



Правительство и фармацевтические концерны утверждают, что было бы неэтичным сравнивать состояние вакцинированных и невакцинированных детей, поскольку такое исследование подвергло бы невакцинированных детей риску. Однако всё больше родителей сегодня сталкиваются с отрицательными реакциями на прививки и предпочитают уклоняться от установленного правительством графика вакцинирования.



Спросите родителя, чей ребенок умер или получил неизлечимую мозговую травму в результате прививки, и я уверен, что вы получите совершенной иной ответ, нежели заявления официальных лиц. Удивительный факт: любой, кто сегодня осмелится поставить под вопрос качество и количество исследований в области прививок, немедленно подвергается травле как антинаучный еретик, подрывающий основы медицины.



В ответ на заявление Кеннеди о том, что Трамп предлагал ему возглавить комиссию, посвященную вопросам безопасности прививок, доктор Дэвид Кимберлин, директор отдела педиатрических инфекционных заболеваний из университета Алабама в Бирмингеме, заявил:



"Мы не должны спрашивать, существует ли сила тяжести. Мы не должны спрашивать, полезна ли чистая вода. Да, она полезна. Вакцины – хорошая штука. Они спасают жизни".



Если верить Кимберлину, "наука, доказывающая безопасность вакцин, уже устоялась и эти данные не нужно перепроверять". Но если "наука устоялась", то где исследования?



Где исследования, подтверждающие, что комбинация 50 доз из 14 вакцин, которые предназначены для детей в первые шесть лет их жизни, укрепит их здоровье на долгосрочную перспективу и вызовет лишь небольшое количество проблем, если вообще вызовет? Каковы долгосрочные последствия для иммунной системы представителей следующих поколений после такого количества доз вакцин?



Печальным фактом является постоянное повторение мантры об абсолютной безопасности вакцин и о том, что нет повода беспокоиться. Увы, если ложь повторять снова и снова продолжительное время, то люди начнут верить в неё, как в правду.



Почему сторонники вакцинации так напуганы предложениями о проведении исследования безопасности вакцин? Эта позиция вызывает серьёзные вопросы.



Другим фактом, останавливающим потенциальных критиков, является охота на ведьм, которую начинают в адрес любого человека, осмеливающегося поставить под вопрос никогда никем не доказанную гипотезу об абсолютной безопасности вакцин для всех людей. Гипотезу, на основании которой закон принуждает каждого человека пройти курс вакцинации, рекомендованный правительством.



Доктор из клиники в Кливленде привлечен к ответственности за заявления об очевидном.



Одной из недавних жертв такой охоты на ведь стал терапевт из клиники в Кливленде Дэниел Нидс, который ежемесячно публиковал свои заметки на сайте cleveland.com, являющемся частью концерна Sun News.



В своей заметке 6 января Нидс, в частности, заявил:



"Вызывают ли вакцины аутизм? споры об этом идут много лет. Я не знаю ответа на этот вопрос и не стану тут его обсуждать.



Но я хочу во всеуслышание громогласно заявить о том, что новорожденные, не имеющие эффективной иммунной системы и механизмов выведения токсинов, подвергаются чрезмерному риску из-за вспомогательных веществ, содержащихся в вакцинах.



В частности, алюминий, используемый для стимуляции иммунной системы и выработки антител, может быть невероятно вреден для развивающейся нервной системы.



Некоторые из вакцин помогли снизить частотность таких болезней, как менингит и пневмония, и это прекрасно. Но не за счёт неврологических расстройств вроде аутизма и синдрома гиперактивности и дефицита внимания, заболеваемость которыми растет угрожающими темпами".



Эти высказывания вызвали бурю возмущения в СМИ, в результате чего клиника в Кливленде объявила, что Нидс подвергнется дисциплинарному взысканию за свою публикацию, которая, кстати, вскоре была удалена с сайта cleveland.com. Публикация мистическим образом появилась на сайте снова лишь после того, как Нидс взял свои слова обратно и извинился за своё "участие в критике вакцин".



Итак, если уважаемый и известный врач не может озвучить очевидные факты, не подвергаясь при этом рискам для своей карьеры, то каковы наши шансы когда-либо узнать правду? Почему открытый диалог про вакцины не разрешен?



Необходимо ответить, что штат Миссисипи имеет самый высокий уровень вакцинации в США, но также и самый высокий уровень заболеваемости аутизмом и самый высокий уровень детской смертности в стране. Совпадение? Трудно сказать, но во всяком случае многие родители всё громче говорят о своём законном праве самостоятельно принимать решение о том, какие вакцины и когда должен получать их ребенок.



Такой же сценарий разыгрывается и в других штатах. Повсюду растет количество детей, страдающих от хронических болезней и дисфункций, включая расстройства с проявлениями аутизма. Растет и количество детей и взрослых, столкнувшихся с серьёзными последствиями вакцинации.



Это стало очень распространенным явлением, ведь большинство людей имеют знакомых или члена семьи, пострадавшего от побочных явлений прививок. Рано или поздно такой личный опыт получат и большинство врачей и политиков.



Одним из примеров известных людей, столкнувшихся с проблемой, является Роберт Де Ниро, чей сын страдает аутизмом. После того, как в публичном интервью он заявил о наличии связи между данным заболеванием и вакцинами, актер подвергся атаке СМИ, обвинявших его в слабой информированности и пропаганде опасных идей.



Травля, развязанная в СМИ, адресована и вновь избранному президенту США. Так, в недавней статье, опубликованной изданием Daily Beast, сказано: “Трампу нужно поискать экспертов в области вакцинации, а не сторонников теории заговора". Но как же отличить одного от другого? И как же они любят разбрасываться обидными и уничижительными определениями, например "сторонники теории заговора", "шарлатаны", "мошенники", вместо того, чтобы привести солидные аргументы.



В конце публикации, авторы статьи призывают американцев бороться за свои права, делиться друг с другом информацией и искать докторов, способных оказать квалифицированную поддержку. Таким образом, своими заявлениями Дональд Трамп разворошил осиное гнездо фармакологических компаний и их многочисленных агентов влияния в СМИ и в политической элите. Каким будет исход борьбы – покажет время.



РИА Катюша