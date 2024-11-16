Сырники творожные по-быстрому: экспресс-рецепт

Подготовить все ингредиенты для приготовления творожных сырников по-быстрому.

Советы по выбору ингредиентов:

Чтобы приготовить сырники на скорую руку очень быстро, при покупке следует выбирать подходящий по консистенции творог. Он не должен быть слишком влажным или слишком сухим. Также для быстрых сырников не стоит использовать зернистый творог.

Тогда не придется отжимать из творога лишнюю жидкость или протирать его через сито, либо пробивать блендером для однородности. То есть делать какие-то дополнительные действия, которые требуют дополнительного времени.

Поэтому, чтобы готовить быстрые сырники, выбирайте правильный творог. Чаще всего для сырников хорошо подходит творог, который продается в пачках.

Другой ингредиент, с которым творожные сырники гарантировано получаются с первого раза - это рисовая мука. В идеале — цельнозерновая.

Рисовая мука имеет свойства, которые делают ее очень подходящей для использования в таком блюде, как домашние сырники. Она более влагоемкая, чем пшеничная мука. Поэтому забирает из творога лишнюю влагу, если она есть. И сырники не придется обваливать в дополнительной муке перед жаркой. В итоге вы потратите на приготовление меньше времени. А в сам продукт попадет меньше муки, и сырники на сковороде получатся более нежными. К тому же мука не будет гореть во время жарки.

Еще один плюс рисовой муки в том, что в ней нет глютена. Поэтому она подойдет и тем, кто соблюдает безглютеновую диету.

В любую сладкую выпечку (сюда же отношу и сырники) я добавляю щепотку соли. Соль – это натуральный усилитель вкуса, она делает вкус сырников более ярким.

Количество сахара может меняться в зависимости от того, насколько кислый творог. Если творог совсем не кислый, то можно взять 20 г сахара. Или по вашему вкусу.

Из указанного количества продуктов получается 8 сырников.