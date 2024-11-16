С утра, когда нет времени, всегда использую этот экспресс-рецепт творожных сырников. Он настолько прост, что с ним справится даже кулинар новичок. А чтобы сырники получились идеальными, дам подсказки в рецепте.
- Общ.\актив. время готовки:20 минут\10 минут
Как приготовить сырники творожные по-быстрому: экспресс-рецепт
Ингредиенты:
- Творог – 300 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Мука рисовая – 60 г
- Сахар – 30 г
- Соль – 1 щепотка (-и)
- Масло растительное – по вкусу (для смазывания сковороды)
Приготовление: Шаг 1
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Подготовить все ингредиенты для приготовления творожных сырников по-быстрому.
Советы по выбору ингредиентов:
Чтобы приготовить сырники на скорую руку очень быстро, при покупке следует выбирать подходящий по консистенции творог. Он не должен быть слишком влажным или слишком сухим. Также для быстрых сырников не стоит использовать зернистый творог.
Тогда не придется отжимать из творога лишнюю жидкость или протирать его через сито, либо пробивать блендером для однородности. То есть делать какие-то дополнительные действия, которые требуют дополнительного времени.
Поэтому, чтобы готовить быстрые сырники, выбирайте правильный творог. Чаще всего для сырников хорошо подходит творог, который продается в пачках.
Другой ингредиент, с которым творожные сырники гарантировано получаются с первого раза - это рисовая мука. В идеале — цельнозерновая.
Рисовая мука имеет свойства, которые делают ее очень подходящей для использования в таком блюде, как домашние сырники. Она более влагоемкая, чем пшеничная мука. Поэтому забирает из творога лишнюю влагу, если она есть. И сырники не придется обваливать в дополнительной муке перед жаркой. В итоге вы потратите на приготовление меньше времени. А в сам продукт попадет меньше муки, и сырники на сковороде получатся более нежными. К тому же мука не будет гореть во время жарки.
Еще один плюс рисовой муки в том, что в ней нет глютена. Поэтому она подойдет и тем, кто соблюдает безглютеновую диету.
В любую сладкую выпечку (сюда же отношу и сырники) я добавляю щепотку соли. Соль – это натуральный усилитель вкуса, она делает вкус сырников более ярким.
Количество сахара может меняться в зависимости от того, насколько кислый творог. Если творог совсем не кислый, то можно взять 20 г сахара. Или по вашему вкусу.
Из указанного количества продуктов получается 8 сырников.
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Шаг 2
В большой миске соединить все ингредиенты.
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Шаг 3
Хорошо перемешать продукты до однородности.
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Шаг 4
Сформировать сырники из творога.
Столовой ложкой отделять часть получившейся творожной массы. По объему примерно столовую ложку с горкой. (Для тех, кто любит точность: вес каждого сырника - 55 г.)
Сначала руками скатать шарик между ладонями. Затем сделать лепешку и приплюснуть по бокам. Для этого можно использовать нож с широким лезвием. Похлопать сырник боковой стороной ножа сверху и с боков, чтобы форма «шайбочки» стала ровной.
К рукам творожная масса не липнет и не требуется дополнительной муки для обваливания.
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Шаг 5
Подготовить сковороду для жарки домашних сырников. Диаметр моей сковороды - 24 см.
Сковороду смазать растительным маслом. Отлично подойдут рыжиковое или горчичное нерафинированные масла. Они выдерживают высокую температуру во время жарки.
Немного прогреть масло на умеренном огне и выложить сырники.
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Шаг 6
Обжарить быстрые сырники до золотистой корочки с одной стороны.
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Шаг 7
Перевернуть на другую сторону и снова обжарить.
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Шаг 8
Готовые творожные сырники выложить на тарелку.
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Шаг 9
При подаче вкусные сырники можно украсить ягодами, кусочками фруктов, ягодным или фруктовым пюре, вареньем, джемом. Также можно полить медом и подать к столу.
Надеюсь, что этот быстрый экспресс-рецепт сырников вам понравится. Приятного аппетита!
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