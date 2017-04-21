Ювенальный реванш от омбудсвумен

Уполномоченные по правам ребенка во главе с главной детской омбудсменшей страны Анной Кузнецовой, пытаются отстоять ювенальные нормы Семейного кодекса, в частности, ст.77, предусматривающую возможность изъятия ребенка из семьи без суда под предлогом угрозы его жизни или здоровью. Готовность отменить эту статью ранее озвучила сенатор Елена Мизулина. В ответ ювенальное лобби из ближайшего окружения Кузнецовой сначала устроило сенатору обструкцию в СМИ, а теперь и сделало сохранение ст. 77 главной темой съезда уполномоченных по детям, который вчера завершился в Белгороде.



Как сообщает ТАСС, «Большинство региональных уполномоченных по правам детей выступают против отмены и даже изменения статьи 77 Семейного кодекса РФ, предусматривающей изъятие детей у родителей в случае угрозы жизни и здоровья ребенка». Такой вывод журналисты сделали вывод после выступления питерской уполномоченной по детям Светланы Агапитовой, которая стала одним из «хэдлайнеров» Белгородского съезда. В частности, Светлана Юрьевна заявила: «количество случаев отобрания детей по 77-й статье практически во всех субъектах было подтверждено решениями судов". Во время возникшей дискуссии коллеги Агапитовой один за другим критиковали «попытки уточнить статью 77 Семейного кодекса, создать некий закрытый перечень оснований для отобрания, могут привести к тому, что отдельные случаи окажутся вне рамок закона и изъять ребенка не получится». (Кстати, сейчас большинство изъятий производятся вовсе не по 77 статье, а по «акту безнадзорности», либо путем выкручивания рук родителям и принуждения их подписать акт о «временной» передаче детей органам опеки. Даже Светлана Агапитова признала, что в этих случаях «есть опасность перегибов»).



Уполномоченная при Президенте Анна Кузнецова осталась в стороне от этой «дискуссии», предпочтя общие слова о том, что «необходимо продвигать традиционные семейные ценности»--и уже этим самым высказала негласную поддержку Агапитовой и другим ювенальщикам

Впрочем, такое поведение по острым вопросам вообще составляет основу фирменного стиля Анны Юрьевны—которую родительские организации поначалу приняли за свою ( как-никак многодетная жена священника ).



«Закон о шлепках», закон о «Контингенте», возможность выведения абортов из ОМС, наконец, антигосударственные «детские» сборища Навального—все эти вопросы до сих пор не волновали Уполномоченную и решались без ее участия. Зато у нее всегда находилось время на продвижение таких «полезных» новшеств, как бэби-боксы и детские телефоны доверия.



Вопрос отмены самой ювенальной, 77-й, статьи Семейного кодекса—один из ключевых для адептов ювенальной юстиции—просто потому что эта статья является важным инструментом формирования рынка торговли детьми, который строят у нас, по заказу западных «партнеров», представители прозападной «элиты».



Родительские организации всей страны много лет требуют отмены этого (а равно и других) механизмов—а чиновники, в частности, такие как Агапитова, наоборот, разрабатывают все новые и новые критерии неблагополучия, которыми должны руководствоваться органы опеки при решении вопросов об изъятии детей – от отсутствия апельсинов в холодильнике и долгов по ЖКХ до плесени в квартире и одутловатого лица у родителя. Тут можно почитать о предложениях Светланы Юрьевны более подробно.



Угрозу для 77-й статьи и других ювенальных инструментов создал Президент, дав поручение Минтруду и Общественной палате подготовить доклад по изъятиям детей. Родительские организации, не доверяющие ни тому ни другому органу (просто потому что именно они и являются источником большинства ювенальных инициатив), тут же стали готовить альтернативные доклады Президенту– а сенатор Елена Мизулина мало того что обещалась передать эти наработки Президенту, еще и разработала законопроект об отмене ст. 77 СК и коррекции некоторых статей «Закона о профилактике безнадзорности».



Инициатива сенатора, обсуждавшаяся в ходе открытых парламентских слушаний Совета Федерации, вызвала безусловную поддержку родительского сообщества и Церкви. Такие деятели как Светлана Агапитова смотрелись на этих слушаниях достаточно странно.



Впрочем, странности эти легко объяснимы, равно как и источники вдохновения Светланы Юрьевны--если знать, что накануне слушаний в Совете Федерации, 28 февраля, где мир узнал про плесень как критерий для изъятия детей, г-жа Агапитова посещала закрытую грантоедскую тусовку в генконсульстве Великобритании в Петербурге. Программа мероприятия, оплаченная за счет британской разведки МИДа, говорит сама за себя.















Нынешний съезд в Белгороде начался с артподготовки. Против Мизулиной и родительских организаций в частности, Всероссийского родительского сопротивления, выступили персонажи из ближайшего окружения Анны Кузнецовой. В частности, некто Кристина Потупчик, ранее бывшая пресс-секретарем движения движения «НАШИ» и прославившаяся в основном своими фото в неглиже.





















Теперь эта особа вошла в Общественный Совет при Кузнецовой—вероятно, с целью организации травли нормальных родительских организаций, которые в совете пока еще тоже есть, и подлинных защитников семьи вроде Елены Мизулиной.



Так вот, сразу же после съезда РВС, на котором, как и на конференции Общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге,была Елена Мизулина , гражданка Потупчик разродилась постом в соц сетях—где назвала сенатора, а заодно и антиювенальные родительские организации, симпатизантами «изуверов, уничтожающих страну».









Выступление бывшей пресс-секретарши «Наших» тут же разнесли СМИ – и некоторые другие «члены Совета» Кузнецовой, про которых мы еще расскажем.



Учитывая что весь этот беспредел происходит при молчании самой Уполномоченной и на фоне Белгородского съезда уполномоченных, остается предположить, что Анна Юрьевна Кузнецова, которую родительские организации поначалу считали своей, а потом стеснялись критиковать просто за то что она—де, матушка из провинции, и «пока не разобралась», сделала свой выбор, и определилась с кем она—с Кристиной Потупчик и Светланой Агапитовой.



РИА Катюша