Кашель у ребенка: виды, причины, лечение

Обычно кашель у ребенка является симптомом простудных заболеваний. Но иногда он может свидетельствовать о более серьезных нарушениях. Рассмотрим случаи, когда родителям стоит обратить особое внимание на состояние здоровья ребенка.

Лающий кашель

Ребенок ложится спать с заложенным носом, но при этом спокойно спит на протяжении нескольких часов. Неожиданно среди ночи вы слышите звуки, напоминающие лай. Вы заходите в спальню ребенка и видите, как он с трудом пытается восстановить дыхание.

Возможные причины. Острый ларингит – вирусное заболевание, которое вызывает воспаление гортани (голосового аппарата) и трахеи (дыхательных путей). Чаще всего случается в период с октября по март и поражает детей от полугода до трех лет. Кашель обычно проходит через день, но остается по ночам еще на протяжении одних-двух суток. При вдохе ребенок может также издавать свистящий звук. У некоторых детей ларингит развивается при каждом простудном заболевании.

Помощь ребенку. Когда среди ночи у ребенка появляется лающий кашель, возьмите его на руки и выйдите на свежий воздух – это поможет расслабить дыхательные пути. Или включите горячий душ и посидите с ребенком в ванной комнате, наполненной паром, в течение 15-20 минут. Влажный воздух облегчит дыхание.

Если дыхание ребенка становится труднее или свистящие звуки усиливаются или длятся дольше пяти минут, вызовите скорую помощь. Между приступами кашля давайте ребенку пить теплую жидкость. Хотя ларингит и проходит сам по себе, обратитесь к врачу при малейшем подозрении на данное заболевание.

Влажный кашель

При кашле у ребенка отделяется мокрота, часто кашель сопровождается насморком, воспалением горла, слезоточивостью глаз или потерей аппетита.

Возможные причины. Простуда, которая может длиться от одной до двух недель, при этом наиболее остро симптомы проявляются в первые несколько дней. Дети в среднем болеют простудой от 6 до 10 раз в году, особенно в холодное время года.

Помощь ребенку. Поскольку простуду зачастую вызывают вирусы, в её лечении антибиотики не помогут. Но если у ребенка постоянно выделяется из носа слизь зеленого цвета и длительное время держится повышенная температура, обратитесь к врачу. Возможно, из-за простуды у ребенка развился бактериальный синусит. Если ребенок еще не умеет самостоятельно высморкаться, промывайте его носовую полость соляным раствором – это ослабит кашель. Может помочь также увлажнение воздуха в комнате или горячая ванна. Можно также дать ребенку подышать паром. Прежде чем давать ребенку какие-либо медицинские препараты, проконсультируйтесь с врачом.

Сухой ночной кашель

Зимой ребенок кашляет по ночам. Каждую ночь кашель усиливается и не проходит.

Возможные причины: астма – хроническое заболевание, при котором дыхательные рути в легких воспаляются, сужаются и выделяют слизь. Хотя родители думают, что хрипящие звуки при дыхании – главный симптом астмы, у ребенка, страдающего данным заболеванием, может проявляться только сухой кашель. Слизь, которая выделяется в легких, раздражает дыхательные пути. Это вызывает кашель. При астме он также возникает при физических упражнениях, аллергии или из-за холодного воздуха.

Помощь ребенку: при подозрении на астму проконсультируйтесь с врачом и пройдите соответствующее медицинское обследование. При уточнении диагноза врачи берут во внимание свидетельства родителей и случаи заболевания астмой у членов семьи. Детям с умеренными симптомами показаны ингаляторы для снятия приступов, детям с более тяжелыми формами астмы нужно ежедневно принимать медикаменты. В случае сильного приступа, если ребенок не может говорить, есть, пить или если его дыхание сильно затруднено, немедленно вызывайте скорую помощь.

Слабый кашель

Впервые в жизни ребенок слишком слаб для того, чтобы выйти на улицу поиграть. У него проявляются слабый хриплый кашель, повышенная температура, боль в мышцах и насморк.

Возможная причина: грипп – вирусное заболевание, которое поражает органы дыхания. У детей грипп имеет длительный инкубационный период, поэтому они долгое время могут быть носителями вируса, заражая друзей и членов семьи. Грипп распространяется воздушно-капельным путем, поэтому ребенку достаточно чихнуть в детском саду или школе, чтобы вирус распространился на весь класс.

Помощь ребенку: давайте ребенку большое количество жидкости. Чтобы снизить температуру и облегчить боль, давайте ребенку вместе с едой или молоком парацетамол, а с 6 лет – еще и ибупрофен. Для профилактики гриппа проходите вакцинацию. Но, опять же, делаейте это под контролем врача.

Булькающий кашель

Ребенок несколько дней болеет простудой, и при кашле у него появляются свистящие звуки. Его дыхание кажется быстрым и раздраженным.

Возможная причина: капиллярный бронхит – инфекция, которая поражает бронхиолы – мельчайшие дыхательные ходы в легких. Когда они воспаляются, и в них скапливается слизь, ребенку становится трудно дышать. Наиболее распространенный случай – респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Чаще всего капиллярному бронхиту маленькие дети подвержены зимой.

Помощь ребенку: если малышу стало трудно дышать или пить, немедленно обратитесь к врачу. Для уточнения диагноза могут понадобиться анализы крови и флюорография. Установите ребенку постельный режим и давайте пить большое количество жидкости. В тяжелых случаях ребенку может понадобиться госпитализация.

Приступообразный кашель

У ребенка более недели продолжается простуда, и у него появляются приступы кашля, которые иногда продолжаются до 20 минут. Между приступами ребенку трудно дышать и на вдохе появляются странные судорожные звуки.

Возможная причина: коклюш – бактериальное заболевание, которое поражает внутренние стенки дыхательных путей, вызывая воспаление, сужение или даже полное их перекрытие. Коклюшу подвержены дети, не прошедшие полную вакцинацию (её проходят в 2, 4, 6, 15 месяцев и в 4 года). Чем меньше ребенок, тем выше у него риск осложнений при коклюше. У детей до 6 месяцев недостаточно сил для того, чтобы издавать судорожные звуки, поэтому родителям трудно определить симптомы болезни. Поэтому ребенок, страдающий от коклюша, может попросту перестать дышать. Его губы становятся фиолетовыми, поскольку легкие получают недостаточное количество кислорода.

Помощь ребенку: при подозрении на коклюш немедленно обратитесь к врачу. Детям до 6 месяцев потребуется госпитализация. В лечении коклюша используются антибиотики, и членам семьи ребенка потребуется принимать их в профилактических целях.

Коклюш – чрезвычайно заразное заболевание, действие прививки от него ослабевает через 5 лет. Антибиотики подавляют инфекцию, но характерный кашель может длиться еще некоторое время и возвращаться в будущем при простудных заболеваниях.

Сильный кашель

Ребенок болеет простудой на протяжении недели и её симптомы ухудшаются. У него появляется влажный кашель, а дыхание кажется более частым, чем обычно.

Возможная причина: воспаление легких, при котором вирус или бактерии поражают легкие, вследствие чего в них появляется жидкость. Ребенок пытается выплюнуть ее из легких, поэтому его кашель особенно силен.

Помощь ребенку. Врач сможет определить воспаление легких при осмотре, но также потребуется флюорография или рентгенография. Если врач обнаружит бактериальное воспаление легких, он назначит лечение антибиотиками, при вирусном заболевании используют противовирусные препараты. Воспаление легких обычно лечится в домашних условиях, но в тяжелых случаях требуется госпитализация на несколько дней.

При различных видах кашля используйте простые средства, которые помогут успокоить приступ:

большое количество воды;

куриный бульон;

увлажнитель воздуха.

Приведенные выше советы не могут заменить профессиональную медицинскую консультацию. Поэтому при проявлении любых вышеперечисленных симптомов не занимайтесь самолечением, а немедленно обращайтесь к врачу.