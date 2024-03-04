Прием антидепрессантов во время беременности не вредит психике ребенка

«Принимая медицинские решения во время беременности, приходится проходить меж молотом и наковальней, это всегда тяжелый выбор между пользой для здоровья матери и возможными негативными последствиями для ребенка. Но, судя по полученным нами результатам, принимая СИОЗС во время беременности, можно не опасаться последствий для психики ребенка в среднем детском возрасте», — отметил один из авторов исследования Райан Богдан.