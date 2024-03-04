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Прием антидепрессантов во время беременности не вредит психике ребенка

Ученые не нашли связи между воздействием этих препаратов во внутриутробном периоде и риском депрессии у детей.

Результаты нового исследования, проведенного специалистами из Вашингтонского университета (США), опубликованы в журнале Biological Psychiatry Global Open Science.

источник: Unsplash

Исследователи проанализировали данные о более чем десяти тысячах детей в возрасте девяти-десяти лет, у части из которых матери во время беременности принимали антидепрессанты, относящиеся к классу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Все дети проходили обследование на предмет симптомов депрессии. Кроме того, детям была проведена магнитно-резонансная томография головного мозга.

В итоге ученые установили, что между приемом матерью антидепрессантов во время беременности и риском депрессии у ребенка нет никакой связи. Скорее, вероятность появления депрессивных симптомов у детей повышается из-за материнской депрессии, а не из-за воздействия антидепрессантов во внутриутробном периоде, пришли к выводу исследователи.

В то же время анализ результатов МРТ мозга детей показал, что у тех из них, чьи мамы принимали антидепрессанты, структура мозга немного отличается, но эти особенности не связаны с риском депрессии. Исследователи пока не знают, имеют ли эти небольшие отличия какое-либо значение.

«Принимая медицинские решения во время беременности, приходится проходить меж молотом и наковальней, это всегда тяжелый выбор между пользой для здоровья матери и возможными негативными последствиями для ребенка. Но, судя по полученным нами результатам, принимая СИОЗС во время беременности, можно не опасаться последствий для психики ребенка в среднем детском возрасте», — отметил один из авторов исследования Райан Богдан.

Правда, Богдан и его коллеги признают, что исчерпывающего ответа на вопрос, повышает ли пренатальный прием СИОЗС риск депрессии у ребенка, пока не получен. Дело в том, что средний возраст начала депрессии составляет 19 лет, поэтому необходимы дальнейшие наблюдения за участвовавшими в исследовании детьми.

Татьяна Щеглова
Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
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здоровье детей

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