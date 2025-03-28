Ядреный пар. Врач Бережанский рассказал, как дети за 3 месяца теряют легкие

Любители вейпов могут расстаться с половиной своих легких. Особенно опасно увлечение вкусными «парилками» для подростков. Некоторым даже пересаживают в итоге легкие.

Когда легкие трещат

В Томске у подростков выявили болезнь вейперов — так называемый синдром EVALI.

Одному ребенку поставили диагноз официально, у другого заболевание описано так: «Токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему». Синдром EVALI также еще называют «попкорновой болезнью», так как при прослушивании пораженные легкие издают звук, похожий на треск лопающегося попкорна.

Как рассказал aif.ru врач-педиатр Морозовской детской клинической больницы, доцент Сеченовского университета, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», доктор медицинских наук Павел Бережанский, такие пациенты поступали к врачам и раньше, лечить их очень сложно. Некоторые ограничения здоровья после таких детских увлечений остаются на всю жизнь, а то и приводят к инвалидности.

«В нашей стране подростки стали активно парить вейпами с 2020-х годов, хотя во всем мире проблема существует уже второе десятилетие, когда с 2007–2010 годов появились первые парилки. Вроде бы кажется, что человек просто вдыхает пар, который попадает только в легкие. На самом деле вейпы поражают весь организм», — отметил педиатр.

Курят по 3–4 года

Врач рассказал, что если ребенок курит вейпы постоянно, то уже через несколько месяцев поражение легких может достигнуть 90%: «У нас лечился подросток 16 лет, который употреблял вейп примерно по пузырьку в день. Через три месяца от его легких практически ничего не осталось. Он не мог дышать, с трудом произносил только „Нет“ или „Да“, постоянно нуждался в кислороде, похудел на 10 кг, у него постоянно была температура, кровохаркания. Пролежал в реанимации несколько месяцев, но 40% легких у него уже не восстановятся».

К сожалению, к врачам нередко поступают дети 12–13 лет, у которых стаж курения уже три-четыре года и даже пять лет. Родители и врачи не всегда могут сразу определить проблему. Непонятно, почему развивается бронхит. У ребенка редкие покашливания, и больше ничего.

А в этом время на легких образуются рубцы. «Витамин Е, вроде полезный, с вейпами поступает в легкие, где он совершенно не нужен, прилипает к стенкам органов дыхания, — продолжает врач. — В результате на слизистой возникают как бы микровзрывы, на этом месте образуется рубец, нарушается защитная функция слизистой, и туда легко садятся бактерии, вирусы, грибы».

Если обычная пневмония, неосложненный тонзиллит проходят за 6–7 дней, то у этой группы пациентов они длятся 10–14 дней. Потому что свой иммунитет уже не работает.

Рискуют стать бесплодными

Однако поражение легких не единственное последствие курения вейпов. Подростки парят, потому что это вкусно и сладко. И в этом кроется большая проблема.

«Вейпы влияют еще на репродуктивное здоровье, — объясняет врач. — Большое количество углеводов из пара попадают в митохондрии — структуры, которые в клетке вырабатывают энергию. Страдают и сперматозоиды, и яйцеклетки. Они просто перестают двигаться из-за избытка в них сахара. Была девочка, которой пришлось делать операцию на яичниках тоже после увлечения вейпами. У нас есть подростки с онкологией щечной области — это тоже на 100% спровоцировано вейпами. Постоянное поступление сахара и антиоксидантов нарушает деление клеток, появляется много дефектных ДНК, клетки преобразуются в раковые».

Также, по словам врача, у подростков, которые часто парят, можно увидеть склонность к накоплению лишней массы тела. Организм не знает, куда девать углеводы, он начинает их откладывать в жировую ткань, развивается метаболический синдром. А это потом может привести к сахарному диабету.

Иногда родители сами покупают вейпы, считая, что пусть лучше ребенок курит их, чем сигареты. Другие долго не замечают опасное увлечение. Если в случае сигарет можно почувствовать запах табака от подростка, то при употреблении вейпов просто вкусно пахнет. А главное — это доставляет удовольствие.

«Когда токсичные вещества попадают в легкие и закупоривают сосуды, возникает микрогипоксия (кислородное голодание), — объясняет врач. — В ответ вырабатывается дофамин и человек кайф ловит кайф. Но наступает момент, когда удовольствие от привычной дозы не получаешь, надо больше парить. Негативные последствия копятся и приводят к необратимым изменениям».