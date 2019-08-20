Почему дети ищут шок-контент в соцсетях и вступают в опасные сообщества? Рассказывает подросток

Все не так страшно, но очень важно сохранять доверительные отношения с детьми!

Юная студентка на основе личного опыта и опыта одноклассников откровенно рассказала о том, почему запретные и опасные для жизни сообщества в интернете так популярны среди подростков, а детские психологи прокомментировали, как вести себя родителям, чтобы не потерять контакт с ребенком и помочь ему пережить сложный возраст.

Лиза, студентка

«Мое знакомство с социальными сетями началось с Вконтакте в возрасте 13 лет. Сначала основная цель пребывания меня и моих друзей в Вконтакте — а почти все мои одноклассники к тому моменту были уже там зарегистрированы — были фотографии. У кого круче аватарка, кто интереснее провел вечер, чьи родители подарили фотоаппарат новее — у каждого из нас было по 10 альбомов и по 500 фотографий в каждом. Вторым вариантом конкуренции были ники и семейное положение. За кого я только не «выходила замуж» во Вконтакте! Со временем, когда пользователи постарше смогли проанализировать основные наши слабости, начали появляться группы по интересам.

Контакт помогал нам найти единомышленников буквально по любому вопросу — начиная от тезок и заканчивая темой родительского непонимания и контроля. Число групп, в которых каждый второй пост был о том, что мир — тлен, а родители — отстой, стремительно росло. Я сама вступила в десяток таких групп. Они все назывались как-то слишком модно и непонятно, вроде «6:20» или «Давно не дети». В большинстве случаев там публиковались полароидные снимки всего, что могло попасться на глаза, и сопровождались они бессмысленным, но очень мотивирующим подростка текстом.

Основное преимущество ВК на тот момент — неограниченный видеоконтент. Для детей в возрасте от 12 до 17 лет это было просто раздолье! В видеопоиске можно было найти абсолютно все — от рецепта кекса за 3 минуты до порнографии или шокового видео на телефон. Именно это нас и привлекало: мы понимали, что мир не такой позитивный, как его хотят представить родители, и хотели его исследовать. Да и сам факт того, что ты смотришь то, за что родители тебя бы «отругали» — классический вызов для любого подростка. Наше любопытство доходило до того, что мы всем классом собирались около одного компьютера в библиотеке и смотрели не очень хорошие видео, найденные в ВК. Некоторые мои одноклассники не ограничивались любопытством и шли дальше — так в нашем классе появилась мода на страдание и мысли о суициде (ну или способах просто себе навредить, дабы привлечь внимание). Кстати, тогда было много популярных песен на эту тему — мы слушали их каждый день, ставили на звонки… А тексты у песен были совсем не позитивные, вроде «Прыгай вниз» или «Время уйти». Хорошо, что я и мои друзья не придавали этому большого значения, это было, скорее, «ну да, страдание, родители не понимают, можно погрустить под подходящую музыку».

В моем классе было несколько девочек, которые резали руки и потом делились этим в соцсети, создавали группы. Но при взрослых они всегда прятали увечья, поэтому единственный способ рассказать о своём страдании был интернет.

Почему школьники сидят в Вконтакте? Потому что там есть все, так еще это «все» на неограниченные темы.

Если среди взрослых много ротозеев, то представляете, сколько любопытства у детей и подростков к теме шока и суицида? Я и мои друзья скрывали это от родителей, но при этом мы не считали, что делаем что-то плохое. Вконтакте с самого начала дал практически бесконечные возможности для удовлетворения нашего любопытства. Я не знаю, повлияло ли это как-то на меня и моих друзей, но именно Вконтакте дал нам такие способы бросить вызов родителям. Как мне кажется, самое важное, чтобы это все оставалось на уровне любопытства, а это уже бывает сложно.

Сейчас я могу зайти в ВК примерно 30 раз за день, будучи подростком, я делала это в два раза чаще. Уследить за тем, что на подростка нет влияния в социальных сетях практически невозможно, — это я вам могу сказать точно. Мы все равно смотрели и читали там то, что хотели. Сейчас шоковый контент в Вконтакте блокируется, но и здесь «мы» нашли решение. Назвать видео отвлеченным и смешным именем, сделать группу закрытой и приватной, дабы избежать жалоб, преподносить все как шутку — способов множество, и все они помогают детям и подросткам удовлетворить это негативное любопытство.

Целевая аудитория Вконтакте — это все-таки школьники и молодежь, и пока она не изменится, контент будет удовлетворять потребности аудитории. Неважно, как сильно вы будете контролировать своего ребёнка. Одно я могу сказать точно — не запрещайте сидеть в Вконтакте, ведь помимо сомнительного наполнения, это социальная сеть. Здесь мы ищем друзей, общаемся и шутим. Это наш Facebook!»

Как не потерять контакт со своим ребенком?

Психологи бьют тревогу: отвергнутые в реальном мире, наши подростки заполняют душевную пустоту в виртуальном. Неправда, что подросток не нуждается во внимании, потому что он «уже взрослый». В том то и дело, что он ещё не взрослый, но уже и не малыш. Как тут быть? Кто даст опору и поддержку? В школе сумасшедшая гонка за оценками, баллами, огромное количество информации, завал с уроками. А ещё музыкальная школа, секция. А где за всем этим сам подросток с его проблемами?

Андрей Катаев, возрастной и семейный психолог фонда «Будущее сейчас»:

«Семья может быть благополучной только внешне. Родители ходят на работу, покупают детям вещи. Но мы не знаем, что происходит внутри. Даже если родители не имеют девиантного поведения, они могут быть просто не включены в жизнь ребенка. Родитель приходит домой в 10 часов вечера, садится на диван или идет спать. Он не общается с ребенком, не интересуется его переживаниями. В случаях подростковых самоубийств, о которых сейчас пишут, вопрос ответственности и родителей, а не только организаторов этих групп Вконтакте.

Подростковый возраст в целом сложный, он бывает сопряжен с депрессией. В целом идет перестройка организма ребенка, идет внутреннее и внешнее принятие среды. Нравится ли он девочке, допустим, — они на это могут очень остро реагировать. И мысли о своей никчемности могут посещать ребенка. Но дело не в том, что приходят такие мысли — они приходят нам иногда каждому, а в том, двигаться ли в этом направлении и реализовывать ли их. Постепенное отдаление ребенка от семьи, его взросление — это нормальный процесс. Но нельзя пускать это на самотек. Кроме того, гормональный бунт поднимается на фоне этого возраста, и куда эта энергия выплеснется? В нашем детстве — мы шли играть в футбол, кататься на велосипедах или даже драться, а сейчас эта энергия часто уходит в социальные сети».

Наталия Мишанина, руководитель психологической службы благотворительного фонда «Арифметика добра»:

«Для нынешних детей давно существует два мира: мир реальный, состоящий из проблем и претензий, и виртуальный, полный друзей, приятия и понимания. Они — «дети мертвого поколения». Сейчас им 13-15 лет, это дети миллениума. Новый век информационных технологий и роботов, когда материальное преобладает над духовным, когда чувствовать и переживать — это непростительная роскошь и неоправданная трата энергии. «Мертвое душой поколение потребителей» воспроизвело эмоционально не развитых детей. И такие родители часто не замечают никаких изменений, потому что отношения перешли на уровень обслуживания и выполнения определенных функций. Не до души. Не до чувств… Родители знают, что их дети едят, какие оценки приносят из школы. А что им не нравится? Кого они любят? Что чувствуют? Какие песни они поют? Какой рэп читают? Какую музыку они слушают? Какие у них кумиры? До этого ли современным родителям, занятым работой и добыванием средств к существованию?

Неуловимая граница между реальным и виртуальным. Там, на экране, все просто, легко, там тебя понимают и принимают… Там — если тебя убьют, то вскоре и воскресят, там нет смерти, там — вечная жизнь… А если смерть появляется, то она очень красиво представлена…».

Что делать взрослым?

Не допускать, чтобы ребенок отдалился и закрылся от вас. Самое губительное — потеря доверия, контакта с подростком. Помните, что ваш подросток не меньше нуждается в вас и вашей поддержке, чем в более младшем возрасте. А иначе любая эмоциональная пропасть будет заполнена виртуальными друзьями и подругами: ведь там его принимают безусловно, понимают, включают во взрослую игру, помогают стать успешным и подталкивают к такому сомнительному успеху.

Когда ты живой, ты не герой. А сколько получаешь внимания и признания, когда настанет твоя смерть.

Мишанина: «Нам, взрослым, нужно не поддаваться на эмоции и не паниковать, а трезво подумать о том, как сохранять тонкие нити доверия с нашими подростками, осознавая, насколько тонкие эти ниточки».

Но не переходите тонкую грань. Не передавливайте, советует психолог.

«Лучше выстраивать доверительные отношения с ребенком. Чтобы он мог поделиться с вами своими мыслями. И тут нужны внутренние силы, энергия, нужно вкладываться в ребенка — не деньгами или покупками, а своим вниманием, — рекомендует Андрей Катаев. — Лучше показать, что ты такой же. Расскажите о своих переживаниях, которые вы испытывали в возрасте вашего ребенка, или о том, почему ваш сегодняшний день был трудным, — и он поймет, что вы воспринимаете его всерьез, что вы с ним делитесь. И со своей стороны будет более откровенным с вами, почувствовав, что вы не пытаете его вопросами, а проявляете реальный интерес к его жизни».