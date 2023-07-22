"ОСТАНОВИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!": СЕМЬИ ОКАЗАЛИСЬ В САМОЙ ЖЕСТОКОЙ ЛОВУШКЕ

Помните, как в детстве, увидев поцелуй в фильме, мы стыдливо отворачивались и закрывали глаза. Так сложилось. С малых лет было понятно, что разным этапам жизни соответствует свой возраст. Взрослые понимали, что есть такие моменты, к которым психика ребёнка в детском саду категорически не готова. Однако так считают далеко не все… Эти "не все" учат дошколят рисовать "то, что в трусиках", вместе с преподавателями, а пятиклашкам на дом задают… мастурбацию.

"Самая отвратительная вещь!"

В немецком Ганновере особо продвинутые педагоги предложили открыть в детском саду "комнату для исследования тела", или "комнату для сексуальных игр". "Инновацию" решили начать с одного детсада, а дальше, как говорится, "посмотрим". Родители в шоке.

Испуганным мамам и папам объяснили, мол, такая комната "просто необходима", ведь некоторые дети неоднократно проявляли "такое" любопытство в туалетах или в кустах. Руководство детского сада отправило родителям письмо с расписанным планом инициативы:

Каждый ребёнок сам решает, хочет ли он играть в физические и сексуальные игры и с кем он хочет играть. Все дети, особенно дошкольного возраста, знают места в учреждении, где можно обнажиться и исследовать своё тело. Девочки и мальчики ласкают и осматривают друг друга только настолько, насколько это удобно для них самих и других детей. Ни один ребёнок при этом не причиняет вреда другому. Ни один ребёнок не кладёт что-либо в отверстия тела другого (ягодицы, половые органы, рот, нос, ухо) и не облизывает тело другого ребёнка.

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Сказать, что родители оторопели от такого письма, – ничего не сказать. Мамы и папы высказывались прямо в родительском чате:

Это, безусловно, самая отвратительная вещь, которую я когда-либо читал!

Ещё один отец уже в интервью местным СМИ заявил, что считает такое предложение ужасным.

Моей дочери пять лет. Я не хочу, чтобы её хватали парни. У меня есть ещё один ребёнок в другом детском саду. Там нет ничего подобного! Я потрясён. Нам сказали, что это было определено министерством культуры. Мы, как родители, напуганы. Какие у нас есть возможности это предотвратить?

Финансирующая детские сады организация ничего плохого в такой инициативе в целом не увидела.

"Представленное письмо для родителей было разработано руководителем детского сада на основе внутреннего черновика, опубликовано без согласования с его руководством и специалистами и не является мнением спонсора. Изучение собственного тела является составной частью развития ребёнка, он учится распознавать свои собственные ограничения, чётко выражать их, развивать стыд. Дети также играют в ролевые игры в своих групповых комнатах. Мы не видим в этом угрозы благополучию детей".

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Стоит отметить, что некое облегчение родителям принёс местный Минкульт, который заявил, что "концепция такого рода не может существовать". Министерство призвало профильные организации пересмотреть немедленно образовательную концепцию детских садов в Ганновере, а также вопросы защиты детей.

Однако после "призвало пересмотреть" может пройти долгий путь, а в садик дети ходят почти каждый день.

Конечно, в ногу с "новейшими ценностями" идут и США. В детских садах Нью-Йорка преподают "сексуальную программу", переходя от птиц и пчёлок к самим малышам. Детей в возрасте от 4 до 5 лет обучают на основе программ "пробуждения гендерной идентичности" и "сексуальности". В некоторых дошкольных учреждениях, преимущественно частных, при приёме в детский сад у родителей спрашивают о гендерной идентичности и предпочтительных местоимениях ("он", "она", "они" и так далее).

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Частные школы не отстают: детям школьного возраста внушают лженаучные утверждения о биологическом поле, представляя гендер как нечто изменчивое и продвигая идею о том, что люди могут родиться "не в том теле".

"Никто не жалуется"

Председатель школьного совета Хановера (штат Нью-Гэмпшир, США) Бен Кини рассказал об учебной программе, используемой в его округе. Преподаватели поощряют пятилеток рисовать собственные тела голышом, а также отдельно интимные части тела. Кини уверяет: программа используется уже более десятка лет и не содержит никаких извращений – это исключительно "забота о детях". К тому же родители никогда не жалуются.

Я не слышал ни от кого из родителей напрямую об этом [жалобах], – сказал Кини.

Программа "Забота о детях" (именно так она называется) преподается в начальной школе Хановера и является частью учебной программы.

"Это инструмент предотвращения сексуального насилия" – так объясняет происходящее председатель школьного совета.

Что интересно, говоря о том, что "никто не жалуется", Кини сознательно лукавит. Отец одного из учеников Крис Ривет зачитал отрывок из наглядного пособия во время дачи показаний в Палате представителей штата и отметил, что вместе с женой был шокирован содержанием программы. По его словам, родителям не сообщали о том, чему учат их детей. Он обратил внимание на закон штата, предписывающий уведомлять родителей до того, как в школах будет проводиться какое-либо половое воспитание.

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В рамках программы детей учат рисовать себя обнажёнными и призывают учителей "подталкивать воспитанников, которым неудобно рисовать половые органы, соски и другие части тела". По мнению Ривета, который также работал учителем и который является отцом, программа совершенно не подходит для данной возрастной группы.

К слову, в рамках Care for Kids учителя "заботятся" и о "гендерной принадлежности" малышей. Например, мама из Манчестера подала иск в отношении сотрудников школы, которые "засекретили" пол её чада – сказали, что "не могут открыть ей правду о гендерной идентичности её ребёнка".

Учебная программа в целом рассматривается советом как постоянный проект по совершенствованию, – подытоживает Кини.

"Уединитесь и начинайте"

Британия, в свою очередь, и вовсе старается выбиться вперёд. Двенадцатилетних детей учат анальному сексу в школе, а девятилетним говорят "мастурбировать" для выполнения домашнего задания. Таковы шокирующие планы уроков, используемые учителями в классах этой страны.

Впервые английским школьникам о мастурбации рассказывают в 4-м классе. В одном из планов уроков учителям предлагается "показывать групповые фотографии мужской и женской мастурбации", а затем имитировать это на "анатомически правильных куклах". Что касается домашнего задания, учебный план предлагает детям дома потренироваться: "закрывать дверь и оставаться наедине". При этом школьникам по пунктам рассказывают где, как и с кем это можно проделывать.

Крик ужаса уже вырывается не только из уст родителей. Тревогу бьют психологи и психотерапевты, не лишившиеся здравого смысла. Психотерапевт Рэй Фриман призывает "дать детям оставаться детьми".

ФОТО: © CARSTEN LEUZINGER/ IMAGEBROKER.COM/GLOBALLOOKPRESS

Я думаю, что это психологически и, может быть, физически вредно для молодого человека, когда ему говорят, что он принадлежит или может принадлежать к противоположному полу.

Эксперт отметил, что его ужасает тот факт, что уже существуют целые классы девочек, которые говорят, что они "мальчики".

Представитель Фонда семейного образования Люси Марш считает, что "учителя-активисты", которые упорно продвигают "гендерные игры", фактически ведут войну с родителями учеников, стремятся оторвать их от семей:

Это идеологическая обработка детей.

У самой Марш был личный опыт, когда её ребенка обучали шокирующим сексуальным материалам.

Моя дочь пришла домой и спросила, асексуальна ли она. Я сказала: "Ну, я надеюсь, что это так, потому что тебе 11!"

Эксперт уверена, что "гендерную идентичность" не нужно преподавать в школе, "потому что это не основано на фактах или науке".

Политический активист Лоуренс Фокс настаивает: "Отвратительные идеологи пытаются направить детей на необратимый путь манипулирования".

Тот факт, что они хотят скрыть то, что они делают, отвратителен. Это должно встревожить каждого родителя. Это совершенно антинаучная болтовня и тотальная война с семьёй!

При этом многие уже открыто называют одних из главных выгодополучателей всей этой вакханалии. Старший научный сотрудник Фонда наследия Джей Ричардс обращает внимание на то, как разные сомнительные организации вроде Human Rights Campaign (Кампания за права человека), American Civil Liberties Union (Американский союз защиты гражданских свобод) и прочие "объединились в тотальных усилиях по распространению гендерной идеологии среди маленьких детей". Мотив у всех этих организаций один – большие деньги. То же самое касается фармацевтических компаний.

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Они зарабатывают на блокаторах полового созревания и перекрёстных половых гормонах. Любой пациент, получающий "гендерно ориентированную помощь", является пожизненным клиентом фармацевтических компаний, – подводит итог Ричардс.

Что говорят родители?

Мамы и папы однозначно шокированы происходящим и, вероятно, даже не задумывались, к чему приведёт робкое "будьте толерантными", звучавшее пару десятилетий тому назад. Вот лишь малая часть комментариев родителей и простых жителей США и Британии, которых никто, видимо, не хочет слушать:

"Это неправильно по всем пунктам!" – пишет Ozma in lalaland.

"Система образования просто разрушена", – сокрушается Terry555.

"У меня не хватает слов!" – пишет Dooks.

"Правительство ДОЛЖНО ПРЕКРАТИТЬ ЭТО СЕЙЧАС ЖЕ!" – призывает Welshman.

"Абсолютное безобразие! Это просто нелепо!" – пишет Jojobe-kind1.

"Если бы моих детей в таком юном возрасте учили этой чепухе, я бы забрала их из школы", – делится annie21.

"Защитите своих детей от этого безумия и обучайте их на дому!" – предлагает antonyantoniou.

"Как испортить целое поколение…" – констатирует badboytwig.

"Я так счастлива, что мои дети ходили в школу в 1980-е годы, когда учителя были учителями", – рассказала dogfancy.

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