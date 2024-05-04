5 необычных предметов старинного детского гардероба

Платье для мальчика
Еще сто лет назад парнишка в кружевном платьице не вызвал бы никакого удивления, ведь до 4-5 лет малышей обоих полов наряжали одинаково. Универсальной детской одеждой считались платья, которые часто переходили от старших сестер к братьям (это не считалось зазорным даже для императорской семьи).
Долгое время «малышковые» платья повторяли женскую моду своей эпохи: от тяжелых нарядов на обручах-фижмах в XVIII веке до воздушных кружев начала прошлого столетия. Специальные модели для детей стали появляться лишь во второй половине XIX века: например, платьица в матросском стиле, ставшие популярными с подачи британской королевы Виктории.
Пока маленькие дворяне обоих полов вышагивали в длинных платьях, крестьянские малыши бегали в одинаковых коротких рубахах. Лишь в 5-6 лет мальчики получали в дополнение к рубахе порты, а девочки – сарафан или юбку. При этом у них не было даже нижнего белья, в отличие от «благородных» детей, которым надевали под платье панталоны.
Военный мундир
Мундир как парадная форма полагался всем военнослужащим, в числе которых в XVIII веке были… дети. (Вспомнить хотя бы героя пушкинской «Капитанской дочки» Петрушу Гринева, зачисленного в полк еще до появления на свет.) Пока эту практику не упразднил Павел I, среди 10-12-летних недорослей находилось немало «офицеров», на законных основаниях щеголявших в нарядных мундирах.
Раньше всех надевали форму царские сыновья, которые по праву рождения считались почетными командирами (шефами) отдельных полков и с малолетства участвовали в военных торжествах. Например, великий князь Николай Александрович, старший внук Николая I, обновил свой мундир уже в 3 года, отправившись вместе с дедом на развод лейб-гвардии Конного полка.
По военному образцу в первой половине XIX века шили и парадную форму для студентов. Так, однокашники Пушкина по Царскосельскому лицею в праздники носили шитые серебром и золотом темно-синие мундиры с белыми лосинами, а ученики гимназий 1830-х годов – мундиры «темно-зеленого сукна с темно-синим суконным же воротником с золотыми или серебряными петлицами».
Корсет
На протяжении двух столетий, вплоть до 1920-х годов, без этого жесткого аксессуара не обходилось ни одно выходное платье, даже детское. Свободу от оков аристократкам ненадолго подарила лишь эпоха ампир 1795-1820 годов, когда в моде были свободные платья с высокой талией.
Девочкам прошлых веков могли надеть корсет уже в 2 года, причем не только из эстетических соображений. Считалось, что жесткая опора разгружает позвоночник и формирует правильную осанку. Передвигаться в туго затянутом корсете и вправду возможно только с безупречно ровной спиной – в остальном же польза этого изделия более чем сомнительна.
Платой за талию «в рюмочку» становилась деформация нижних ребер, нарушение работы легких и других внутренних органов. Лишь в конце XIX века, с появлением специальной детской одежды, корсеты для девочек стали более гуманными – теперь они походили на плотные топы.
Панталоны с прорезями
Кокетливые штанишки с кружевными оборками стали частью женского и детского гардероба в конце XVIII столетия. Мода на тонкие платья с высокой талией потребовала дополнительного прикрытия для ног, прежде скрывавшихся под широкими фижмами. Так в бельевой комплект, помимо нижних юбок, вошли длинные штаны – панталетты (панталонами сто лет назад назывались мужские брюки). Постепенно они укорачивались, и к концу XIX века достигли колена.
Старинные панталоны отличала пикантная деталь – отсутствие шва, соединявшего штанины в области промежности. Интимная зона оставалась открытой, что было удобно для естественных отправлений. Девочкам и дамам прорези облегчали жизнь, особенно с учетом многочисленных предметов нижнего белья (сорочка, юбка, корсет с защитной кофточкой, кринолин или турнюр для пышности платья).
У зрелых дам демонстрация панталон считалась неприличной, у юных барышень – наоборот. Чем младше девочка, тем короче было ее платье, а значит, кружевные штанишки выставлялись на обозрение. В 12 лет девочки носили платья чуть ниже колен, в 14 – до середины икры, а в 16-17 переходили на платья в пол.
Ночной колпак
Спать с непокрытой головой для аристократов любого возраста считалось неподобающим. Да и не слишком комфортным, учитывая отсутствие центрального отопления. Малышам на ночь повязывали чепчики, девочки и женщины надевали чепцы, мальчики и мужчины – ночные колпаки. Последние шились из теплой белой ткани и украшались кисточкой на макушке, а иногда еще дополнялись завязками или полотнищами, покрывавшими шею наподобие шарфа.
Такие головные уборы приходились по душе далеко не всем мальчикам. Так, император Николай I в своих воспоминаниях о раннем детстве упоминал: «Полагался также белый бумажный (хлопковый – прим. ред.) ночной колпак, которого мы, однако, никогда не надевали, ненавидя его уже в те времена».
Чепцы и ночные колпаки попали в Россию из Европы вместе с другими модными преобразованиями петровского времени. И, как многие предметы быта, ушли из обихода в начале ХХ века, оставшись на страницах книг и полотнах старых мастеров.
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