5 необычных предметов старинного детского гардероба

Пока маленькие дворяне обоих полов вышагивали в длинных платьях, крестьянские малыши бегали в одинаковых коротких рубахах. Лишь в 5-6 лет мальчики получали в дополнение к рубахе порты, а девочки – сарафан или юбку. При этом у них не было даже нижнего белья, в отличие от «благородных» детей, которым надевали под платье панталоны.