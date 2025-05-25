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Лимонад из каркаде

Ароматный и освежающий напиток из обычного сушеного чая каркаде наверняка придется вам по вкусу.

Ингредиенты

Каркаде - 2 ст.л.

Сахар - 3 ст.л.

Вода - 1 л (кипяток)

Лимон - 0,5 шт. (0,25 сок + 0,25 ломтики)

Лед - по вкусу

  • 26 кКал
  • 1 ч. 5 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

С наступлением жарких дней так и хочется выпить что-нибудь освежающее, несладкое и прохладное.

.. Так почему же не создать красочный лимонад с кислинкой из обычного сушеного каркаде?! Для его приготовления потребуется совсем немного усилий. Главное - заранее залить чай кипятком и дать ему остыть, а затем охладить в холодильнике. У меня каркаде, привезенный из Египта - он очень сладкий и не кислый, поэтому я добавляю в лимонад лимонный сок. Но в магазинах, в основном, продается кисловатый каркаде, поэтому вы можете увеличить норму сахарного песка и не выжимать сок из лимона.

 

Хранить лимонад из каркаде можно в течение суток в холодильнике.

 

Лёд добавляйте при самой подаче, чтобы напиток не становился менее сладким и ароматным.

 

Итак, подготовьте необходимые ингредиенты и начнем кулинарить.

 

Фото 1

 

 

Заранее вскипятите воду в чайнике или другой емкости/технике. В кувшин или банку всыпьте каркаде и сахарный песок. По желанию сахар можно заменить медом любого сорта, но его добавлять нужно в остывший до 35°С чай.

 

Фото 2

 

 

Зальем в емкость кипяток и дадим чаю завариться и остыть в течение 35-40 минут, оставляя его при комнатной температуре. После чего поместим емкость в холодильник на 20 минут.

 

Фото 3

 

 

Из четверти лимона выжмем сок, а еще четверть нарежем ломтиками.

Выльем сок в емкость, добавим туда же лимонную нарезку и кубики льда. Лимонад из каркаде полностью готов!

 

Фото 4

 

 

Подавайте его в стаканах или коктейльных банках с трубочками и льдом охлажденным.

 

Фото 5

 

 

Приятного вам!

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