Ингредиенты
Каркаде - 2 ст.л.
Сахар - 3 ст.л.
Вода - 1 л (кипяток)
Лимон - 0,5 шт. (0,25 сок + 0,25 ломтики)
Лед - по вкусу
- 26 кКал
- 1 ч. 5 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
С наступлением жарких дней так и хочется выпить что-нибудь освежающее, несладкое и прохладное.
Хранить лимонад из каркаде можно в течение суток в холодильнике.
Лёд добавляйте при самой подаче, чтобы напиток не становился менее сладким и ароматным.
Итак, подготовьте необходимые ингредиенты и начнем кулинарить.
Заранее вскипятите воду в чайнике или другой емкости/технике. В кувшин или банку всыпьте каркаде и сахарный песок. По желанию сахар можно заменить медом любого сорта, но его добавлять нужно в остывший до 35°С чай.
Зальем в емкость кипяток и дадим чаю завариться и остыть в течение 35-40 минут, оставляя его при комнатной температуре. После чего поместим емкость в холодильник на 20 минут.
Из четверти лимона выжмем сок, а еще четверть нарежем ломтиками.
Подавайте его в стаканах или коктейльных банках с трубочками и льдом охлажденным.
Приятного вам!
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