Психолог назвала способ, помогающий справиться с показательными детскими истериками

Знакома ситуация: ребенок в магазине просит купить ему ту или иную игрушку (шоколад, конфеты), а если получает отказ, устраивает истерику? Выглядит это по-разному: топот тогами, очень громкий плач, игнорирование родителей. Иногда дети даже ложатся на пол и начинают колотить руками и ногами.

Это показательная истерика для мамы (папы, бабушки, дедушки), которые не выполнили детскую просьбу.

По закону жанра, рядом всегда оказываются активные зрители, которые комментируют происходящее: «Какой непослушный ребенок», «Избаловали, вот они и устраивают истерики», «Ремнем надо – и все сразу пройдет», «Ребенок валяется на полу, а маме все равно». Психолог Ксения Васильева поделилась личным опытом, как она поступает в похожей ситуации.

Ариане три года и у нее появилась новая фишка. Если что-то идет не по ее задумке, то нужно валиться на пол и громко-громко кричать. Очень громко. А задумки у нее нынче уж больно сложное. Так что не по ее задумке что-то идет почти всегда, – рассказывает о своей дочери специалист. И поясняет: - Если ваш ребенок 2х-3х лет ведет себя примерно так же, то это абсолютно нормально для этого возраста. Не надо как-то специально с этим бороться.

Ксения Васильева не рекомендует игнорировать подобные показательные детские истерики. И идти на поводу у капризного ребенка – тоже.

Закрепить такие истерики можно только одним способом - это всегда немедленно выдавать ребенку то, из-за чего он так кричит, – психолог. – Но и игнорировать ребенка тоже ни к чему.

Мамочки в Сети поделились своим опытом, как они ведут себя в моменты детской истерики:

Я пережидала пик бури: не подходила, ничего не говорила и не трогала, потому что в этот момент меня ребенок слышать не мог, просто физически не воспринимались слова, а попытки обнять, взять за руки заканчивались отталкиванием от себя. Поэтому я тихо сидела в комнате,пережидала бурю и ничего не делала. А когда пик эмоций спадал до всхлипывания и подвываний-подходила, гладила, обнимала... Молча! 🤐 Мне кажется, что для ребенка это уже принятие его самого, его эмоций. Ну а когда все полностью проходило, то мы разговаривали о том, что произошло.

У нас показательных истерик не было. Но когда истерика в принципе, я стараюсь увести мысли ребенка в другое направление.

Детские капризы на публике – это желание ребенка избавиться от негативных эмоций, которые его переполняют. Поэтому, если не удастся предупредить эту не самую приятную ситуацию, не игнорируйте малыша, но и не потакайте ему. Постарайтесь покинуть то место, где происходит «действо», и в более спокойной обстановке, обняв его, поговорить по душам.

А ваш малыш становится героем подобных ситуаций? Как вы поступаете? Поделитесь своим опытом.