Закаливание детей в условиях детского сада

Детский сад является совершенно новой средой обитания для Вашего малыша, ведь именно здесь его ожидает множество новых знакомств и впечатлений, открытий и увлечений. Теперь, при помощи опытных воспитателей и под их руководством, ему будет открыт новый мир, а для лучшей подготовки к следующей ступени развития – школе, будут введены в его жизнь различные системы обучения и образования.

Период детского сада – изменения в жизни малыша

С дошкольным учреждением часто связано впечатление о начале периода постоянных заболеваний, ведь организм дошкольника вынужден адаптироваться сразу ко многим изменениям в своей жизни: общество сверстников, изменения в питании и режиме дня, а также всевозможные вирусы и бактерии, от которых он был надежно защищен в домашних условиях заботливыми родителями.

Очень часто случается так, что многие родители опасаются этого момента, когда потребуется отдавать свое чадо в коллектив. Однако именно дошкольное учреждение становится первой и достаточно важной ступенькой в жизни дошкольника, его адаптации к условиям общества и процесса социализации.

А для предотвращения высокого уровня заболеваемости следует знать, что проводимое закаливание детей в детском саду позволяет значительно снизить уровень общей заболеваемости и предотвратить возникновение простудных явлений в группах, ведь именно в условиях коллектива возможна и наиболее вероятна передача инфекции от одного человека к другому.

Для чего нужно оздоровление в таком юном возрасте

Именно в младшем возрасте во многом закладывается здоровье человека, и поэтому именно в период нахождения в детском саду следует уделить данному процессу пристальное внимание.

Закаливание представляет собой комплекс мероприятий, направленных на оздоровление человека, нормализацию его терморегуляции, что ведет к значительному повышению уровня устойчивости к простудным и инфекционным заболеваниям. Процедуры, проводимые с целью оздоровления в группах садика, также направлены на поднятие уровня иммунитета, причем данные методы проводятся с учетом возраста малыша и его состояния здоровья.

Закаливающие методики исключительно положительно влияют на физическое здоровье дошкольника, ведь они позволяют повысить защитные силы организма и предотвратить возникновение и развитие всевозможных заболеваний, передаваемых друг другу.

Оздоровление и закаливание – это также воспитание малыша, поскольку с помощью таких процедур вырабатывается характер и воля маленького человечка.

Какие же методики следует отнести к оздоровительным мероприятиям для детей?

Мероприятия по закаливанию в детском возрасте

Закаливание проводится в соответствии с возрастом, ведь в более старшем возрасте возможно осуществление большего количества мероприятий, а также методики по закаливанию можно проводить более длительное время.

К основным требованиям по проведению данного вида оздоровления следует отнести:

постепенность – это касается в первую очередь приобщение малыша к оздоровительным мероприятиям, а также времени проведения процедуры и снижение температуры;

регулярность – это одно из основных требований, ведь именно благодаря регулярному проведению вырабатывается стойкость организма к пониженным температурам и устойчивость к различным инфекциям;

внимательный контроль над самочувствием – дошкольники не всегда могут четко сформулировать словами свое состояние, поэтому контроль взрослых при проведении мероприятий по оздоровлению обязателен.

Зависимость оздоровления от возраста

Закаливание подразумевает разделение по возрастным категориям, ведь то, что подойдет для пятилетнего ребенка, может быть опасным для двухлетнего. Поэтому физическое развитие и возраст детей во многом определяют перечень необходимых мероприятий по проведению оздоровления.

До возраста, в котором обычно отдают в садик, данные процедуры должны проводиться в домашних условиях. При этом требования к их проведению такие же, как и при любом виде оздоровления. Закаливание подразумевает разумное увеличение времени всех оздоровительных мероприятий и частоты их повторения.

Осуществление оздоровления малышей до 1 года

В самом юном возрасте такого рода мероприятия проводится родителями, причем основными методами в данном направлении станут водные процедуры и воздушные ванны. Для проведения воздушной ванны малыша следует полностью раздеть, при этом температура воздуха должна быть сначала достаточно теплой, а каждый день проводить такую процедуру при очень постепенном снижении воздуха (если это возможно).

Обязателен контроль над сквозняками в квартире во время принятия воздушных ванн – именно по вине сквозняков может произойти чрезмерное охлаждение организма, поэтому следует исключить возможность возникновения сквозняков на начальных этапах.

Даже в возрасте до одного года при проведении мероприятий по закаливанию начинается воспитание детей, что очень важно для их будущего здоровья и приучения их к физической активности.

Проведение мероприятий по закаливанию детей в раннем возрасте

В группах садика процесс оздоровления детей проводится организованно. Это также способствует воспитанию в детях организованности и чувства коллектива, ведь человек представляет собой существо социальное, которое большую часть своей жизни живет в социуме. При этом также делается упор на осуществление водных процедур, которые не только улучшают физическое развитие детей, но и дают возможность для проведения оздоровления.

Во многих детских садах в данных целях существуют душевые комнаты, а также бассейны. Наибольшее затруднение при этом возникает в точном определении реакции каждого малыша на осуществлении водных процедур, ведь каждый организм уникален, поэтому воспитатели должны с особым вниманием относиться к детям до и после проведения водной процедуры.

Также немаловажную роль играет выполнение воздушных закаливающих процедур:

регулярное проветривание помещений детского сада, особенно спальни перед дневным сном;

проведение зарядки и упражнений в проветренном помещении;

регулярные прогулки на свежем воздухе.

Физическое воспитание, как отдельная дисциплина в дошкольном учреждении, также играет значительную роль в формировании закаленности детского организма. Осуществление различных спортивных мероприятий, зарядка, упражнения на свежем воздухе – всё это элементы, характеризующие физическое воспитание детей в группах садика.

Одним из мероприятий по оздоровлению организма и усиления иммунитета является мытье рук и ног в воде, температура которой постепенно понижается. Постепенно температура может быть доведена до практически нулевой, а добавление в нее кубиков льда приучит кожу и рецепторы ног, а также рук к холодной воде, что, в свою очередь, позволит предохранить малыша от возникновения простуды при замерзании либо намокании рук или ног.

Такое же действие может проводиться родителями и в домашних условиях, стимулируя иммунитет и повышая устойчивость организма к негативному воздействию неблагоприятных условий, инфекций и вирусов.

Какое время года предпочтительнее

Данные мероприятия лучше всего начинать в летний период, поскольку в это время меньше вероятность подвергнуться переохлаждению, а совместное действие солнечного света и тепла, а также множеству «живых» витаминов, получаемых из фруктов, закаливающие процедуры принесут максимальную пользу и долговременный эффект.

Летом осуществление начального оздоровления идет более естественным путем, поскольку практически каждому родителю знакомо желание их детей находится в жару поближе к водоему, причем малыши с радостью барахтаются в прохладной воде. А это уже первый шаг на пути к общему оздоровлению организма, которое будет способствовать созданию более крепкого иммунитета. Ребенок, в летнее время проводящий свое время около водоема, с возможностью купания и пребывания раздетым на сведем воздухе, без сомнения, вырастет более здоровым и закаленным.

Мероприятия по оздоровлению организма и повышению уровня иммунитета могут проводиться и зимой, однако в это время года сложнее найти возможность для осуществления данных процедур на свежем воздухе. В зимнее время гораздо легче проводить закрепление начатого летом оздоровления. Сюда следует отнести физическое воспитание, включающее зимние виды спорта для детей: катание на санках, лыжах, конька, игра в снежки.

Делаем вывод: для чего нужно закаливание

Закаливание следует проводить для детей, начиная с достаточно раннего возраста. Так закладывается крепкий иммунитет ко многим заболеваниям, предотвращается возникновения возможных осложнений после перенесенных болезней, а сами заболевания проходят быстрее.

Закаливание, проводимое в детском саду, позволяет детям пойти в школу с крепким здоровьем, что принесет пользу успеваемости в целом: меньше пропусков по причине болезни не даст повода для снижения общей успеваемости, а физическое воспитание в соответствии с требованиями общего оздоровления организма приобщит маленького человека к активной и деятельной жизни.

Крепкое здоровье дошкольника, возможность наслаждаться жизнью в любую погоду, отсутствие большинства заболеваний – именно в этом состоит счастье родителей. Ведь здоровье ребенка во многом складывается именно из сочетания нескольких факторов, в число которых включается наследственность, питание, а также подготовка его иммунитета к встрече со множеством провоцирующих факторов.

Поэтому мероприятия, направленные на оздоровление и создание крепкого иммунитета, являются как раз тем направлением, которое должно совместно осуществляться и родителями, и воспитателями дошкольных учреждений.