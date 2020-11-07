Дистант и нейроинтерфейсы. Не дадим цифросектантам превратить наших детей в киборгов!

Пока родители России объединяются по всей стране, готовясь к масштабной акции против дистанционного «образования» (который уже ввели в Москве и пытаются, под видом добровольности, ввести в Санкт-Петербурге) в ближайшие выходные, «Катюша» предлагает заглянуть чуть-чуть вперед. Совсем немного – вряд ли у нас получится посмотреть дальше, чем это сделали авторы форсайт-проектов «Детство-2030» и «Образование-2030». Разгадывая их намерения, мы постоянно оказываемся на шаг позади, тогда как они уже давно во власти, в университетском сообществе, и активно продолжают ползучую «цифровую трансформацию», результатом которой должно стать выведение служебного «постчеловека». Мы будем опираться на документальные факты, которые, впрочем, покруче любой антиутопии. Самое время еще раз разобраться, почему противостояние дистанту –благое дело, и при этом больные глаза и отсутствие социализации у ребенка уходят на второй план по сравнению с картиной, которую приготовили для наших детей цифровые трансформеры.



Начнем с презентации от глобальных структур ООН – ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, разработанной к серии вебинаров «Безопасное возобновление и работа школы: Ключевые вопросы и международный опыт» . Разработчики ссылаются в методичке и на других партнеров – консалтинговую транснацкорпорацию из США McKinsey и Всемирный банк. Не хватает только ОЭСР и ВОЗ – и мы получим полный набор интернациональных структур единого управления, насаждающих «новую ковидную нормальность» по всей планете.



Приведем один слайд из презентации, который говорит о многом.









ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО предлагают государствам постоянно совершенствовать меры для обеспечения дистанционного обучения и пропагандировать его всем заинтересованным сторонам – особенно учителям и родителям. Иными словами, речь идет о постоянном поиске причин и предлогов для перевода учащихся на дистант. В качестве промежуточной меры предлагается переход на «гибридное обучение» - т.е. чередование очных занятий в классе и дистант при «подготовке к потенциальной повторной вспышке». Заметим, независимые ученые, например, академик, д.м.н. Игорь Гундаров, сейчас прямо говорят, что «новые волны» коронавируса – это просто циклическая активизация ОРВИ и прочих вирусов в определенные месяцы, которая имеет место на протяжении всей человеческой истории. Так что к потенциальным вспышкам можно готовиться бесконечно – и соответственно, постоянно наращивать обороты дистанта.



Ключевой момент указаний от глобалистов, ради которого все и затевалось – переосмысление новой системы образования и соответствующая реформа. То есть уничтожение традиционной системы передачи знаний и полная «смерть форматов» - все это подробно изложено в «Образовании-2030» и детально анализировалось «Катюшей» – вплоть до личностей, принесших в Россию эти цветы зла (подробнее – см. материал «Час быка для российского образования»… ). У нас условно еще есть лет 10 до реализации этих планов, хотя на самом деле времени почти не остается – слишком далеко зашел этот разрушительный процесс.



А вот и аналогичное по смыслу выступление от президента World Bank Group Дэвида Малпасса во Франкфуртской школе финансов и менеджмента 5 октября 2020 :



«Всемирный банк ведет работу в 65 странах, где внедряются методы дистанционного обучения, сочетающие ресурсы интернета с возможностями радио, телевидения, социальных сетей, с печатными материалами в интересах наиболее социально уязвимых категорий населения. Мы также выступаем в качестве партнеров ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, разрабатывая порядок и механизмы для возобновления работы школ».



Как мило со стороны ВБ… он же ранее разработал стратегию по борьбе с коронавирусом для развивающихся стран до 2025 года , он же с 2016 г. регулярно проводит игры-тренинги, одним из главных сценариев которых является пандемия. Последняя такая игра на площадке Всемирного экономического форума проводилась в ноябре 2019 г., и в качестве глобального инфекционного агента выступал… кто бы мог подумать - новый коронавирус. И да, конечно же совершенно случайно тот же ВБ в 2015 г. на ВЭФ в Давосе представил стратегию «цифровой трансформации» человеческой цивилизации – за год до того, как Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал страну взять курс на цифровую экономику. Что тут еще комментировать? Конечно, всегда можно просто отключить мозг и назвать все это «бреднями конспирологов», хотя сказавшие такое наверняка в глубине души почувствуют дураками именно себя.



Тут надо снова напомнить, что «цифровая школа» является локомотивом всевозможных трансгуманистических технологий, прописанных в упомянутых форсайт-проектах. Это абсолютно логично – намного легче ломать человеческую природу и устраивать эксперименты над новым поколением – старое, к сожалению для цифросектантов, хорошо помнит, что такое Нюрнбергский процесс. Так вот, о внедрении этих технологий уже в голос говорят в российских университетах –тех кто слился в экстазе с «уважаемыми партнерами», разумеется. Приведем в пример III Международную научно-практическую конференцию «Непрерывное образование в контексте идеи Будущего: новая грамотность», состоявшуюся на базе Института непрерывного образования МГПУ 18-19 июня 2020 г. По ее итогам вышел в свет крайне занимательный сборник статей .



Более 300 страниц материалов посвящены в основном цифровому образованию, а регалии и должности сопредседателей программного комитета говорят сами за себя. Это президент межрегиональной тьюторской ассоциации, доктор педагогических наук, профессор МГПУ Ковалева Т.М., и руководитель программы «Открытая форсайт-лаборатория future-ориентированного образования и педагогики», член Финского общества исследователей будущего Якубовская Т.В. Что же могли продвигать «помощник-навигатор обучающихся в цифровом мире образования» (именно так можно расшифровать «профессию» тьютора, если конечно использовать цензурные выражения) и форсайтщица из Финляндии? Ну конечно, свой любимый трансгуманизм.



«Кроме того, на период до 2024 года в нашей стране инициирован Федеральный проект «Цифровые технологии», задачей которого является «…создание системы поддержки поисковых прикладных исследований в области цифровой экономики (исследовательской инфраструктуры цифровых платформ), обеспечивающей технологическую независимость по каждому из направлений цифровых технологий, конкурентоспособных на глобальном уровне, и национальную безопасность». В проекте выделены следующие ключевые направления развития цифровых технологий в России: нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности, технологии беспроводной связи, компоненты робототехники и сенсорика, системы распределенного реестра, большие данные, новые производственные технологии, промышленный интернет, квантовые технологии», – говорится в одном из материалов конференции.



Здесь и далее мы убедимся, что нейротехнологии и ИИ постоянно идут рука об руку. «Катюша» неоднократно рассказывала о готовящемся подключении нейроинтерфейсов к мозгам школьников в рамках «инновационного» эксперимента «Нейронет» (проект Национальной технологической инициативы – программы, запущенной глобалистами из АСИ и «Российской венчурной компании» во исполнение Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 4 декабря 2014 г.). В середине октября 2019 г. Правительство утвердило дорожные карты по семи направлениям в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», являющегося частью нацпрограммы «Цифровая экономика». Всего на федеральный проект планируется потратить 451,8 млрд. рублей до 2024 года, при этом самое большое финансирование (почти 400 млрд.) получили как раз «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В рамках направления выделены следующие технологии: нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросенсинг, а также перспективные методы и технологии в ИИ.



Нейротехнологии определяются цифровизаторами как «технологии, которые используют или помогают понять работу мозга, мыслительные процессы, высшую нервную деятельность, в том числе технологии по усилению, улучшению работы мозга и психической деятельности».



Технологии, улучшающие нашу психическую деятельность, использующие работу нейронов – звучит весьма инновационно. Но вот к какому выводу мы пришли в материале годичной давности:



«Говоря совсем упрощенно – это инструменты постоянного контроля, слежки и анализа нейромозговых процессов человека, а также вмешательство в них с различными целями (декларируются, естественно, исключительно «позитивные улучшения» работы мозга). Первым этапом внедрения нейротехнологий в повседневную жизнь нового поколения является переход на персональные траектории развития вместо традиционного образования в школах и вузах – фактически он уже узаконен соответствующим поручением президента России от начала 2019 г. В середине августа с.г. ряд попавших под влияние АСИ, НТИ и РВК сотоварищи университетов объявили, что намерены собирать информацию об успеваемости, общественной жизни и поведении их студентов, а выставлять им оценки в рамках персональных траекторий будет нейросеть (она же – искусственный интеллект)».



Внедрители нейронета на российскую почву из НТИ не думают скрывать своих последовательных планов : на первом этапе (2015-2025) нас погрузят в «биометринет». Собственно, уже погрузили – для этого вовсе не нужны фитнес-трекеры или камеры сканирования лиц – современный смартфон является именно таким биометрическим устройством, которое способно распознавать лица, голоса и даже направление взгляда своих владельцев и не только. И, разумеется, отправлять эти данные корпорациям-разработчикам ПО, которым мы пользуемся, и их коммерческим партнерам. На втором этапе (2025-2035 гг.) постулируется, что нейроинтерфейсы «проникнут в человеческое тело и станут незаметными». И третий этап (2035-2045 гг.) – полный нейрорай, практически как в фантазиях русских космистов: человечество объединится в огромное нейросообщество, каждый будет искусственно моделировать свое сознание, как пожелает, границы между виртуальной реальностью и материальным миром исчезнут. И тут же разработчики как бы между делом указывают на пару «незначительных угроз», а именно:



«Угроза внешнего управления людьми, в том числе злоумышленниками. Отсутствие неприкосновенности частной жизни.



Расслоение общества из-за недоступности технологий для некоторых групп. Элита станет сверхлюдьми, а более низкие сословия – биороботами, которые их обслуживают».



Не надо быть Нострадамусом или Эйнштейном, чтобы понять – перечисленные угрозы является неотъемлемой частью плана форсайтщиков, так что они непременно сбудутся в полном объеме. Но вернемся к научной конференции МГПУ. Вот еще одна цитата из сборника статей:



«Таким образом, подразумевается трансформация подходов к обучению, с созданием новой экосистемы цифрового обучения, в которой учащийся находится в центре внимания. Для подобной цифровой экосистемы характерны автоматическая аутентификация учащихся, органическая природа функционирования; цифровой формат, применение стороннего образовательного контента, предоставление персонифицированного уникального опыта, применение систем искусственного интеллекта, использование системы глубокого обучения при использовании многослойных искусственных нейронных сетей».



А теперь сопоставим это с недавно опубликованным заявлением социального вице-премьера Татьяны Голиковой, РАНХиГС сделанным в интервью :



«Дистанционное обучение в школах должно стать частью образовательного процесса и войти в обычную жизнь, а не быть мерой реагирования на определенную ситуацию. Такой подход позволит ребенку выстроить индивидуальную траекторию обучения уже на ранних стадиях среднего образования. При этом частные организации могут сыграть позитивную роль в этом вопросе», – заявила Голикова.



Мы видим почти 100%-ное совпадение заявления Голиковой и размышлений педагогов о новой «цифровой экосистеме» образования. Там «сторонний образовательный контент», тут – «частные организации». Там «предоставление персонифицированного уникального опыта», тут – «индивидуальная траектория обучения», причем госпожа Голикова ратует за ее внедрение уже в начальных классах. Чтобы ИИ собирал «цифровой след» человека практически с пеленок, а затем определял для него одну-единственную на всю жизнь траекторию развития. ИИ – это нейросети, и хотя на сей раз вице-премьер из осторожности не стала произносить слова типа «нейронет», мы снова четко прослеживаем эту взаимосвязь.



Вот еще одно подтверждение – научно-популярная статья «Интерфейсы «мозг-компьютер» в образовании» с известного интернет-ресурса «Хабр» :



«Текущие достижения областей искусственного интеллекта, обучения с подкреплением с использованием нейрональных сигналов вместе с технологиями мозг-компьютерных интерфейсов способны обеспечить лучшее понимание функционирования головного мозга учащегося, а также использовать индивидуальные показатели при построении адаптивных иммерсионных компьютерных сред для эффективного персонализированного обучения.



Применение нейрокомпьютерных интерфейсов, активно развивающихся в настоящее время, имеет потенциал вывести персонализированное обучение на новый уровень, повысив качество, эффективность процесса образования и удовольствие от него, значительно улучшив традиционные подходы адаптивного обучения».







Инвазивный нейроинтерфейс американской компании Braingate – электрод вводится прямо в ткань мозга



Не остается никаких сомнений, что вслед за переходом на индивидуальные образовательные траектории под контролем ИИ на следующем этапе те же Сбер, АСИ, НТИ, МШУ «Сколково» сотоварищи начнут обрабатывать нас на предмет «приятного и эффективного нейрообразования».



Обратимся к еще одному научному мероприятию высокого уровня. Речь о XI международной конференции «Теоретическая и прикладная этика. К грядущему цифровому обществу. Опыт этического прогнозирования», которую проводил Санкт-петербургский госуниверситет (институт философии, кафедра этики) 21-23 ноября 2019 г. . Процитируем часть доклада «Этические проблемы цифровизации в системе образования» (стр. 128):

«Переход на нейросети в процессе обучения будет стимулировать учащихся к приобретению не только новых знаний, но и возможности получения дополнительного образования параллельно с основным...

Программа искусственного интеллекта призвана отслеживать интеллектуальную деятельность и смену интересов каждого студента на протяжении всего периода его обучения...

Цифровизация предполагает на сегодняшний день преодолеть пороги в обучении и пойти новым для россиян путем в образовании. Связка учащийся-педагог будет подвергнута трансформации, где роль педагога уменьшится, а самообучение посредством искусственного интеллекта увеличится».



Все то, о чем мы и говорили – ИИ будет следить за каждым обучающимся в режиме 7/24. Ну и конечно же нам предлагают «преодолеть пороги» и смириться с уменьшением роли педагога. Уменьшением – это еще мягко сказано, к 2035 году никаких педагогов для большинства «постлюдей» не предусмотрено.



Еще один важный вопрос, который наверняка волнует читателя: а будет ли все это подсаживание на нейроинтерфейсы сугубо добровольным? Казалось бы – речь идет о непосредственном вмешательстве в организм человека, в сердце его мыслительных процессов – с совершенно непредсказуемыми последствиями. Ну тут уж точно у каждого должен быть выбор, – подумает большинство. Если исходить из «старой нормальности» – безусловно, должно быть так. Но вот очень занимательное высказывание завкафедрой философского факультета МГУ им. Ломоносова Елены Брызгалиной , являющейся также преподавателем Университета НТИ 20.35 (структура форсайтщиков-трансгуманистов):



«При этом обратим внимание на то, что нейротехнологии часто не носят терапевтического характера, то есть для их применений нет клинических показаний, связанных с состоянием здоровья. Основанием для их использования становится желание индивидов и институций облегчить процесс обучения и ускорить достижение образовательного результата, нейрооптимистичное отношение к технологическим новинкам. Вмешательство в организм человека происходит без наличия объективно зафиксированных отклонений, лишь на основании личного желания улучшить показатели, причем быстро и без существенных усилий», – отмечает Брызгалина.



В качестве основания для использования нейротехнологий называется простое «желание индивидов и институций». Второе определение нас особенно заинтересовало, и мы решили обратиться к социологическому словарю. Выяснилось, что институция – формальное принятие парламентом или иным законодательным органом новых норм независимо от того, как к ним относится население (!!!). Вот так, сложно найти более яркое свидетельство недобровольности грядущих перемен.



А теперь – внимание, уважаемые читатели. Мы прекрасно понимаем, что в эпоху клипового мышления сложно воспринимать тексты, где «многа букафф», но если вы дошли до этого абзаца, дальше должно быть легче. Сейчас мы окончательно поймем, что человеко-машинное взаимодействие куда ближе, чем нам кажется. Совсем недавно «Катюша» рассказывала о Постановлении Правительства от 28 октября 2020 г. № 1750, которым утверждается перечень технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. То есть все это уже фактически легализовано и будет внедряться в самое ближайшее время. Где именно? Прежде всего, в образовании, разумеется. Что же мы тут видим?









Нейроинтерфейсы, машинная поддержка принятия решений человеком (кстати, не наоборот ли?), тотальная слежка и сбор всевозможных данных, а также предиктивная и предписывающая аналитика – т.е. ИИ займется «профилактикой» нежелательных с точки зрения забитых в него алгоритмов явлений и получит возможность прямо «предписывать» человеку, что делать дальше. До этого нам осталось всего полшага – тому или иному региону, согласно профильному ФЗ, достаточно объявить у себя на территории «экспериментальный правовой режим» и принять соответствующий НПА в поддержку нейротехнологий. Еще раз повторяем – пока большинство из нас не воспринимало все эти угрозы всерьез, мрачное утопическое будущее уже наступило.



Для полноты картины приведем далее и немного прокомментируем уже утвержденные «нашим» Правительством документы по нейронету. Обещаем – скучно не будет. Это вам не какая-нибудь казенщина и бюрократия, а строительство «дивного нового мира» прямо на наших глазах. Итак, Распоряжение Правительства РФ от 30 марта 2018 г. N 552-р «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Нейронет»» :



«…Ключевыми сферами направления плана мероприятий «Нейронет» являются развитие и продвижение, в том числе на указанные формирующиеся глобальные рынки, продуктов, основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих продуктивность человеко-машинных систем (!), производительность психических и мыслительных процессов (!), планируемых сегментов "Нейронет": "Нейромедтехника", "Нейрофарма", "Нейрообразование", "Нейрокоммуникации", "Нейроразвлечения и Нейроспорт", "Нейроассистенты и искусственный интеллект", а также смежных технологий - виртуальной и дополненной реальности, медицинской робототехники, сбора и обработки больших данных»



Нас готовят к «человеко-машинным системам», а также обещают ускорение «психических и мыслительных процессов», если мы по полной войдем в «Нейронет». Что же это за системы и насколько они безопасны? Ответ мы узнаем в разделе «мероприятия для сегмента «Нейроассистенты и ИИ», в рамках утвержденной Правительством ДК:



«Внедрение систем контроля (!) и поддержания состояния работоспособности водителей в пути в целях повышения безаварийности работы водителей и уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе утверждение технических регламентов и (или) иных требований к данным приборам, порядка оснащения ими транспортных средств, правил использования, обслуживания и контроля (!) их работы, а также порядка психофизиологического тестирования водителей в целях создания возможности проведения такого тестирования, развития и тренировки необходимых психофизиологических навыков водителей и других работников автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Нормативное определение преимущественного использования водителями приборов контроля (!) состояния их работоспособности».



Сначала заявляются диагностические постулаты, затем целью называется «психофизиологическое тестирование». При этом мы видим постоянное использование в абзаце слова «контроль». Как представляется, разработчики дорожной карты вполне могут лишить водителей права использовать личный и не только автотранспорт в случае отказа от установки в нем приборов тотальной слежки. Ну а какой учет и контроль нас ждет в образовательной сфере? Для понимания процитируем немного ДК «Нейронета» ( «Дорожная карта» одобрена Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 24.06.2016, Протокол №3. ):



«Необходимо отметить, что ответственным федеральным органом исполнительной власти является Министерство образования и науки РФ (*ныне – Министерство просвещения РФ и Минобрнауки РФ). К 2025 году... будет внедрено использование нейроустройств в системе образования:



…для определения стратегического вектора с целью создания нормативно-правовой базы, связанной с рынком Нейронет; а также для подготовки и переподготовки соответствующих кадров и создания новых образовательных стандартов.



В данном случае имеется в виду система образования, опирающаяся на закономерности и использование нейрокогнитивных механизмов для приобретения новых знаний, обучения и памяти, а также на данные об индивидуальных предрасположенностях человека и пластичности мозга (!), на применение нейрокомпьютерных интерфейсов, элементов виртуальной и дополненной реальности, гибридного интеллекта.



…Социальный эффект: повышение качества образования за счет разработки новых методик ранней профориентации (!) школьников и методик «нейротренингов» в образовательных программах».



Наконец, еще один важный документ – Распоряжение Правительства РФ от 17 января 2020 г. № 20-р «Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2030 г. и план мероприятий по ее реализации» . В нем вполне ясно декларируется, что уже нынешнее поколение будет жить при нейроинтерфейсах:



«…к новым рынкам относятся … нейроинтерфейсы…

…к формирующимся рынкам будущего относятся нейротехнологии и искусственный интеллект, устройства на квантовых технологиях, промышленный интернет, робототехника и сенсорика, устройства виртуальной и дополненной реальности…

…создать технологический задел в виде программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих реализацию сквозных технологий: большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, компоненты робототехники и сенсорика, промышленный интернет, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальности».



На этом пока остановимся с примерами – и без того понятно, что цифровые «инновации» давно начали захватывать научно-образовательное сообщество, не говоря уже о высокопоставленных чиновниках – одних из главных лоббистов дистанта. Тайны из этого лоббирования никто не делает, что вовсе не поднимает нам настроение. Вместо всесторонней защиты граждан, внедрения только своих национальных, апробированных, гарантированно безопасных новых технологий, на нас будут ставить дикие опыты в рамках экспериментального правового режима.



Цель перечисленных технологических инициатив – создание гибридных человеко-машинных систем, т.е. по сути – новой техно-биологической формации, новой версии человека (уже и не человека, по большому счету), постоянно использующего нейроинтерфейсы и взаимодействующего с ИИ. Очевидно, что связь «мозг-компьютер» является двусторонней и легко превращается в обратную – то есть после «скрещивания» с машиной самобытность психики и мыслительной деятельности индивида с уникальным сознанием оказывается под вопросом. В определенный момент все грани сотрутся и будет невозможно понять, кто же все-таки «заказывает музыку»: сам человек (точнее, то, что от него осталось) или его новый хозяин – высокоадаптированный искусственный интеллект, в свою очередь, настроенный своими создателями под определенные алгоритмы.



И надо четко осознавать, что изменения человеческой природы могут носить фатальный, необратимый характер, т.к. психика человека являет собой сложнейшую целостную систему. Первичное вмешательство в какую-либо одну функцию мозга (интеллектуальную, эмоциональную, волевую), очевидно, может до неузнаваемости перекроить сознание человека. Собственно, этого ИМ и надо, а для нас на данном этапе жизненно необходимо отбить атаку лоббистов дистанта – ведь на конкретных примерах показано, что нам уготовано «в нагрузку» к электронному «образованию». Самоорганизация граждан остается могучей силой, способной свернуть горы – и чтобы выбраться из глубокой ямы, об этом должен вспомнить каждый.



РИА Катюша