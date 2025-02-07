Безопасность детей в зимний период времени

Как одеваться вне дома

Чтобы находится на воздухе в зимнее время, дети должны тепло одеваться. Несколько тонких слоев одежды помогут сохранить сухость и тепло во время игр под открытым небом. И, конечно, важно помнить о теплых сапожках, перчатках или варежках и шапке.

Для малышей существует правило: надевать всегда на один слой одежды больше, чем в таких же условиях надевает взрослый.

При езде в автомобиле младенцы и дети должны быть одеты в одежду тонких слоев, а не в толстые, громоздкие пальто или комбинезоны.

Как одеваться дома

Пледы, одеяла, покрывала, подушки и другие постельные принадлежности нужно держать подальше от спящего младенца, потому что они несут риск удушения и могут привести к синдрому внезапной детской смерти (СВДС). Лучше использовать одежду, предназначенную для сна, такую как цельная детская пижама или спальный мешок.

Если для того чтобы согреть спящего ребенка нужно одеяло, оно должно быть тонким, заправляться под матрас кроватки и достигать только груди малыша так, чтобы его лицо не было укрыто.

Переохлаждение (гипотермия)

Переохлаждение развивается в том случае, если температура у ребенка падает ниже нормы из-за воздействия низкой температуры окружающей среды. Часто это происходит тогда, когда ребенок играет на открытом воздухе в очень холодную погоду, не одевшись надлежащим образом, или когда одежда становится мокрой. Нужно помнить о том, что у детей переохлаждение развивается быстрее, чем у взрослых.

Когда наступает переохлаждение, ребенок может дрожать и стать вялым и неуклюжим. Его речь становится невнятной, а в более тяжелых случаях снижается температура тела.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок переохладился, сразу же звоните в скорую помощь. До тех пор пока не прибудет помощь, доставьте его в помещение, снимите всю мокрую одежду и заверните в одеяло или теплые кофты.

Обморожение

Обморожение происходит тогда, когда замерзают кожа и другие ткани организма. Это состояние чаще всего проявляется на пальцах рук, ног, ушах и на носу. Они могут побледнеть, посереть и покрыться волдырями. В то же время ребенок может жаловаться, что его кожа «горит» или «затекла».

В случае обморожения доставьте ребенка в закрытое помещение и поместите обмороженные части тела в теплую (не горячую) воду с температурой 40°С (температура большинства горячих ванн). К замерзшим ушам, губам и носу можно приложить теплую мочалку.

Обмороженные участки растирать нельзя!

Через несколько минут вытрите ребенка и укройте его одеждой или одеялами. Дайте ему выпить что-то теплое.

Если онемение продолжается более нескольких минут, обратитесь к врачу.

Как сохранить здоровье ребенка зимой

Многие педиатры считают, что младенца на первом году жизни достаточно купать два-три раза в неделю. Более частые ванны могут высушить кожу, особенно в зимний период.

Холодная погода не вызывает простуду или грипп. Но вирусы, которые их вызывают, распространяются в зимнее время довольно быстро, учитывая ослабленный иммунитет и контакт детей при совместном пребывании в детском садике или школе. Вы можете научить ребенка часто мыть руки и чихать или кашлять в платочек или же в изгиб локтя, это поможет снизить риск распространения ОРВИ и гриппа.

Помните о том, что около 80 % всех случаев заболевания гриппом приходится на период с ноября по март.

Зимние виды спорта и развлечений

Установите разумные ограничения по времени на игры на свежем воздухе, чтобы предотвратить переохлаждение и обморожение. Пусть дети периодически возвращаются в помещение, чтобы согреться.

Катание на коньках

Разрешайте детям кататься на коньках только на поверхностях, которые специально предназначены для этого.

Посоветуйте ребенку:

кататься в том же направлении, что и все остальные;

не метаться по льду, а кататься по предсказуемой траектории;

никогда не кататься в одиночку;

не жевать жевательную резинку и не есть конфеты во время катания на коньках.

Будет гораздо безопаснее, если ребенок наденет шлем, наколенники и налокотники, особенно во время обучения катанию на коньках.

Катание на санках

Строго запретите ребенку кататься вблизи любого вида транспорта.

Во время катания на санках дети должны находиться под наблюдением взрослых.

Маленьким детям лучше кататься отдельно от детей старшего возраста.

Не разрешайте детям кататься головой вперед. Это повышает риск травмирования головы.

Во время катания желательно надевать шлем.

Безопаснее всего использовать санки, которыми можно управлять с помощью руля.

Санки должны быть прочными, не иметь острых краев или осколков, а рулевой механизм должен быть хорошо смазан.

Склоны должны быть свободными от препятствий (таких как деревья или заборы), покрытыми снегом, а не льдом, и не быть слишком крутыми (менее 30°), а также иметь продолжительную плоскость в конце.

Избегайте кататься в местах большого скопления людей.

Катание на лыжах и сноуборде