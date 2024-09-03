Как вдохновить ребенка учиться: 5 советов психолога

Если вы видите, что школьные дела у вашего ребенка отошли на второй план и он не хочет учиться, то для начала нужно выяснить причину и только потом — действовать.

Но какая бы ни была причина и какая бы ни была ваша реакция, никогда не призывайте ребенка учиться, особенно подростка. Все эти общие родительские фразы «Ты что, не понимаешь, тебе нужно сдавать ЕГЭ?», «Надо учиться, что ты будешь потом делать?», совершенно не работают.