Как вдохновить ребенка учиться: 5 советов психолога

Почему не стоит хвалить ребенка за способности, можно ли сравнивать детей и делать ли с первоклассником домашнее задание, — рассказывает профессор психологии, коуч-консультант и автор книги «Отстаньте от ребенка! Простые правила мудрых родителей» Марина Мелия.
Не нужно общих фраз о пользе учебы
Если вы видите, что школьные дела у вашего ребенка отошли на второй план и он не хочет учиться, то для начала нужно выяснить причину и только потом — действовать.
Он вам приведет тысячу примеров, когда образование ничего не решало, скажет, что Стиву Джобсу и Биллу Гейтсу отсутствие университета за плечами не помешало стать великими людьми. И что он просто хочет, чтобы его оставили в покое и не мешали искать себя. Дети сейчас очень подкованные в этом плане. Ваши слова они в лучшем случае воспримут как белый шум, а скорее всего они вызовут у них раздражение.
Хвалить за старание, а не за способности
Родители часто спрашивают, хвалить ли детей за их успехи и как это правильно делать. Хвалить ребенка нужно обязательно, но лучше поощрять не природные способности, а старание, терпение и упорство. То есть не стоит говорить: «Молодец, ты справишься, ты у меня самый умный». Лучше сказать: «Ты сегодня два часа занимался, какой ты упорный!», «Ты сегодня подготовился к занятиям сам, без моего участия, какой ты молодец!» или «Ты пришел из школы вовремя, не опоздал!» Когда хвалят за непосредственно качества, за способности, которые часто даны от природы, а не за старание, по итогам результаты бывают хуже.
В Стэнфордском и Колумбийском университетах проводились исследования, в которых участвовали тысячи учеников. Они показали, что похвала за способности может подорвать мотивацию у детей. Клаудия Мюллер, Кэрол Дуэк и Мелисса Каминс выяснили: если школьников хвалят только за ум и способности, то они отказываются решать сложные задачи.
Они боятся совершить ошибку, боятся не соответствовать той планке, которая задана, и не делают того, что может поставить под сомнение их талант.
А если детей хвалят за старание, упорное продвижение к цели и терпение, то они считают, что затруднения — это просто повод прилагать больше усилий. Очевидно, что эта стратегия даст лучшие результаты.
Не сравнивать с другими детьми
Родители обычно думают, что, сравнивая, они как бы указывают ребенку путь к развитию, но в реальности любые сравнения ничего кроме неловкости, возмущения или даже агрессии не вызывают. Это в любом случае обесценивание, и дети это очень хорошо чувствуют.
Не надо сравнивать ребенка не только в худшую, но и в лучшую сторону. Некоторые говорят: «Ну, я же его, наоборот, хвалю». Нет, этот прием тоже не работает: сравнение разрушает дружбу между детьми, а дружба для ребенка значит очень много.
Единственный человек, с кем мы можем сравнивать ребенка, — это он сам в прошлом. Но даже эти сравнения должны быть максимально конкретными.
Например: «Ты сегодня сделал десять отжиманий, а вчера только семь, это явный прогресс — ты молодец!» Конечно, такой подход требует от родителей дополнительных усилий и внимания, но он абсолютно оправдан.
Процесс важнее результата
Многие родители считают, что поощрять нужно только за результат. Например: «Вот сдашь экзамен на отлично — и купим тебе планшет». Но исследования говорят о том, что поощрять за процесс гораздо эффективней. Например, такие выводы делает профессор Гарвардского университета Роланд Фрайер, который исследовал тридцать шесть тысяч учеников в более чем 200 школах.. Причем вознаграждение — это не обязательно призы или деньги, это может быть обычная похвала или оплата каких-то интересных ребенку занятий.
А когда надо «вообще» хорошо учиться, «вообще» хорошо сдать ЕГЭ, то ребенок теряется, ведь многосоставные виды деятельности детям самим пока сложно разделить на этапы, нарисовать в голове план и идти по нему — мы должны им помочь, стать для них в каком-то смысле наставниками.
Учить самостоятельности
Меня часто спрашивают, нужно ли сидеть с детьми долгими вечерами и вместе делать домашнюю работу? Некоторые учителя и психологи говорят, что нужно с детьми заниматься обязательно, другие считают, что ни в коем случае не нужно этого делать. Я скажу так: все индивидуально — сколько детей, столько стратегий и тактик поведения. Кому-то довольно долго придется помогать, а кто-то почти сразу перейдет на «самообслуживание».
Но в самом начале, когда ребенок только пошел в первый класс, родители должны обязательно спрашивать: сделал ли он домашнюю работу, как дела в школе, собрал ли он портфель, — постепенно перекладывая функцию контроля на самого ребенка, но именно постепенно.
Некоторые считают, что ребенок может с первого дня быть полностью самостоятельным. Но даже мы, взрослые, когда выходим на новую работу, некоторое время обучаемся, нам часто дают наставника, который нас знакомит с особенностями деятельности, а что уж говорить о детях.
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