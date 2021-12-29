«Образование-2030» в действии: Рособрнадзор анонсировал отмену оценок и экзаменов в пользу цифрового портфолио с рейтингом ученика 





В середине декабря глава Рособрнадзора Анзор Музаев дал большое интервью «Российской газете» , в котором прямо заявил о том, что через 5-10 лет весь образовательный «цифровой след» ребенка в «цифровой образовательной среде» будет собираться в единую базу. А цифровое портфолио – электронный файл-досье с полным набором учебных и внеучебных показателей ребенка – будет альтернативой ЕГЭ при поступлении в вузы. Причем это озвучивалось как неизбежность – в типичном для форсайтщиков-трансгуманистов стиле. Ранее о цифровом портфолио как абсолютном благе разглагольствовал министр Кравцов и команда цифротрансформаторов из Минпросвета. Причем вместо традиционных оценок такое досье предполагает ведение личного рейтинга ученика. Если нас предупреждают чиновники от образования – давайте и мы предупредим родителей и подрастающее поколение, чтобы все понимали, кому и зачем понадобился «цифровой след» наших детей и их машинное направление по «персональной траектории развития».



Приведем несколько ярких признаний Музаева:



«Практически уверен, что к 2030 году значительно вырастет роль портфолио. Класса с шестого ребята уже будут «копить» свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за различные соревнования или занятия - волонтерство, занятия спортом, творчеством, - достижения, которые потом дадут им право поступать в высшие учебные заведения. С развитием электронных баз и цифровых ресурсов у ребенка через 5-10 лет будет возможность формировать свой цифровой след достижений.

Цифровое портфолио - не копилка черных меток. Это копилка достижений. Сейчас это интересует, по сути, только учеников 9-11-х классов: они активно участвуют в олимпиадах, соревнованиях, потому что это нужно для учета индивидуальных достижений при поступлении в вуз. Все соревнования, где участвуют более младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с 6-го класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ.

Главное, за что сегодня ругают ЕГЭ - отсутствие альтернативы. Хотя это не так - значительное число выпускников поступают в вузы, используя результаты олимпиад. Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио, когда все достижения - учебные и нет - суммированы в один «файл». Нам эта идея кажется перспективной.

И вузы, и минобрнауки должны увидеть готовый «продукт» или хотя бы апробированный прототип такого портфолио. Подчеркну: туда должны входить не только творческие, спортивные и другие внешкольные успехи, но и знания по предметам. Все достижения должны быть зафиксированы только в определенных центрах, которым доверяет минобрнауки, минпросвещения, Рособрнадзор, минкультуры, Росмолодежь и т.д., и верифицированы. Достижения должны быть значимыми. Это непростая задача, но в любом случае, рано или поздно мы к этому придем».



Программное заявление в «РГ» делается не просто так – ранее аналогичным со страниц федерального СМИ, где публикуются принятые законы и НПА, занимался министр просвещения Сергей Кравцов в январе 2021 г. . Так что исполнители воли форсайтщиков работают в унисон и плавно движутся к своей мечте – глобальной социальной инженерии с помощью компьютерных технологий. Если бегло проанализировать хронологию событий, которые обозревала наша редакция, нетрудно заметить, что призывы ввести цифровое портфолио на каждого школьника последовательно звучали от предшественницы Кравцова Ольги Васильевой, находящегося целиком под влиянием «уважаемых партнеров» из ОЭСР мэра Москвы Сергея Собянина, экс-главы ДОгМ Исаака Калины и других «реформаторов» высокого уровня. Давайте еще раз вспомним январское заявление Кравцова той же «Российской газете»:



«В российских школах внедряется «цифровая образовательная среда». Планируется, что у школьников благодаря ей появится «цифровая биография» со всеми достижениями. Знаю, что многие родители волновались по этому поводу. Хочу всех успокоить. Речь идет прежде всего об электронном портфолио, которое учитывается при поступлении в высшие учебные заведения. Будут учитываться все победы в олимпиадах, конкурсах, другие внеучебные достижения. Раньше выпускники приносили в вузы огромные пачки разных дипломов и сертификатов, чтобы подтвердить свое право на дополнительные баллы ЕГЭ. Сейчас все это будет храниться в электронном виде. В пару кликов каждый ученик может сформировать свой «портфель» успехов и предоставить его в вуз.

Кроме того, мы планируем внедрить механизм корректировки успешности школьника по анализу его «цифровой биографии». Пройденные уроки, отметки, глубина изучения тем, сложность выполненных заданий, результаты ГИА, олимпиад, чемпионатов WorldSkills – вся эта информация будет собираться и анализироваться. Анализ больших данных позволит школе построить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ученика, оценить эффективность своей программы, и в случае необходимости скорректировать ее. Школьнику в автоматическом режиме будут предлагаться материалы для восполнения пробелов в знаниях или для углубленного изучения. То есть внедрение цифровых технологий позволит сделать образовательный процесс более индивидуальным. А значит – эффективным».



Все предельно откровенно – Кравцов честно говорит, что «материалы будут предоставляться школьникам в автоматическом режиме». То есть оценку «образовательному статусу» человека в рамках обучения будет давать машинный алгоритм, настроенный специально обученными людьми – т.н. искусственный интеллект. Он же будет строить для ученика «индивидуальный образовательный маршрут». Не сам ученик будет определять свои приоритеты в получении знаний, не его родители, а отлаженный машинный алгоритм в рамках настроенной программы – это очень важно понять каждому. То есть декларируемый трансгуманистами «личный, индивидуальный подход к каждому ученику» - это вранье, не более чем ширма для автоматической сегрегации (ранжирования, как уже отмечалось выше) нового поколения согласно заказу «людиардеров», управляющих «человеческим капиталом».



Сбор всех данных о человеке в единой базе, как и его направление по жизни посредством ИИ – все эти механизмы социальной инженерии и сегрегации четко прописаны в форсайтах Дмитрия Пескова и Павла Лукши («Образование»-2030, «Образование»-2035), которые мы подробно анализировали . И конечно же, им нужен полный набор сведений о человеческой личности, включая особенности психики и поведения в разных ситуациях. Все это требуется не отдельно взятому работодателю (ему хватит и резюме, трудовой книжки, диплома, а также личного собеседования с испытательным сроком), а тем, кто будет манипулировать человеческим обществом и прописывать соответствующие алгоритмы управления. Если мы оценим глобальную образовательную повестку от ЮНЕСКО, ОЭСР, Всемирного экономического форума, Всемирного банка, то четко увидим, что нынешние российские антиреформы – точно не результат нашего суверенитета и самостоятельного выбора. Даже дорожная карта у глобалистов разработана аналогичная – Education-2030 (этот проект давно поддерживается Высшей школой экономики ).



А вот что рассказывал банкстер-глобалист Герман Греф студентам на форуме «Новое знание»-2021 :



«Думаю, что в течение пяти лет можно будет отходить от экзаменов. Как только вот такие интегрированные платформы будут внедрены в образование, а я вижу, что сегодня это делается в десятках стран, думаю, что серьезно изменится и процесс обучения, и процесс проверки знаний. Он будет абсолютно другим. Но сегодня его выбросить нельзя, потому что не готова альтернатива. Сначала наша платформа должна быть апробирована, потом она должна показать свою эффективность, а затем можно говорить об отмене ЕГЭ и других экзаменов», – рассказал Греф студентам о ближайших планах цифровых евангелистов.



Как видим, это слово в слово повторение прожектов Музаева и Кравцова. Можно уверенно предположить прямо сейчас: если наличие цифрового портфолио упростит процесс поступления в вузы его обладателям, то его отсутствие наверняка усложнит этот же процесс. То есть после апробирования цифровое портфолио (вместе с обучением на цифровой платформе с нейросетью) полностью заменит все традиционные способы оценки полученных знаний и станет единственным «кодом доступа» в университет. Вот вам и очередной инструмент дискриминации отказников, коих в будущем легко придумать множество – при устройстве на работу, поступлении в аспирантуру и т.д.



В Липецкой области во всех 20 муниципалитетах Липецкой области (120 классов, около 40 школ традиционная система оценок уже отменена, о чем мы рассказывали .



При этом важно отметить, что цифролоббисты, ориентируясь в трансформации образования на «уважаемых партнеров», сознательно не приводят и не комментируют следующий факт: Еврокомиссия прекратила финансирование проектов типа «цифровое портфолио» на своей территории еще 2014 году – как не эффективный инструмент в образовании. Почему именно – послушайте сами рассказ одного из руководителей проекта по созданию Европейского языкового портфолию (ELP), PhD филологии Дианы Цотовой из Софийского технологического университета .



В то же время, в Минпросвете периодически вспоминают о правах граждан и о добровольности подобных «инноваций». Раз уж они так заботятся о добровольности, долг сознательных граждан и всех родителей – не допустить внедрение предтечи социального рейтинга «личных достижений» и нового инструмента сегрегации в нашем государстве! На стороне родителей и всех здравомыслящих граждан в этом противостоянии все те же правовые аргументы: неприкосновенность частной жизни, недопустимость обработки ПД гражданина без его согласия, незаконность любых экспериментов без согласия подопытного по Конституции РФ.



Насчет защищенности подобной федеральной базы цифровых досье на каждого ребенка – совершенно понятно, что по сравнению с хранением бумажных подтверждений конкретного ученика в доме у родителей, создание единого федерального реестра таких сведений о школьниках по определению несет огромные риски личной и национальной безопасности. Мошенники-авантюристы, и какие-нибудь нелегальные «охотники за талантами», и иностранные спецлужбы, разумеется, будут счастливы ознакомиться с такой сводной базой школьников РФ, где будут указаны все сильные и слабые стороны представителей нашего нового поколения. И разумеется, в тех же министерствах ранее не раз отмечали, что цифровое портфолио будет открыто частникам – то есть потенциальным работодателям «человеческого капитала», а не только вузам. И в рамках постановления Правительства о внедрении ЦОС допускается снабжение сведениями об успеваемости, интересах и склонностях детей в том числе и частников – производителей «образовательного контента», о какой защищенности тут можно говорить?



Теперь, когда мы хорошо понимаем, что несут нам «прогрессисты» типа Пескова, Лукши, Грефа, Кузьминова и сошек поменьше вроде Кравцова и Музаева, мы должны объединиться и оставить их кормушку для нейросети с носом – не регистрироваться на цифровых платформах и не скармливать им все сведения о наших детях (в том числе – о внеучебных достижениях). Эксперты Общественного уполномоченного по защите семьи разработали стратегию правового противостояния цифровизации образования и тотальной электронной слежке, которая содержит подробные разъяснения по диалогу с властями, администрацией школы, а также образцы заявлений в защиту прав и интересов обучающихся и их родителей (там есть в т.ч. и образец отказа от обработки всех ПД ).



Будущее наших детей – в наших руках, но при этом конечно нельзя молчать и «проглатывать» новые эксперименты. Мы, например, прямо заявляем, что не согласны с образовательной политикой Кравцова, Музаева и их команды – они не представляют интересы большинства граждан России. И вы точно так же можете заявлять свою волю всеми законными способами.



РИА Катюша