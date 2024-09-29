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РЕБЁНОК.РУ

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Взрослый малыш: все, что вы хотели знать о четырехлетках

Когда ребенку исполняется четыре года, для него самого и для его родителей начинается совсем другая жизнь.
источник: Freepik

Позади остались кризисы двух и трех лет, когда мамам и папам казалось, что приступы упрямства и истерик не закончатся никогда. Но вдруг происходит чудо — ребенка перестает «штормить», и он начинает стремительно превращаться в человека, с которым теперь можно договориться.

Он многое понимает, хорошо говорит и может рассказать о том, что ему не нравится. Он ходит в детский сад, заводит друзей, весело проводит время и развивается с невероятной скоростью.
В общем, теперь это самостоятельный человек со своим мнением и интересами. Человек, с которым просто приятно пообщаться.

Конечно, у этого возраста есть свои особенности. В основном они связаны с тем, что четырехлетки уже стараются вести себя как большие, но при этом еще остаются маленькими детьми. Тем не менее это прекрасный возраст, когда мамы и папы, наконец, могут перевести дух и получить удовольствие от того, что у них есть ребенок. В конце концов, до кризиса семи лет есть еще целых три года.

Вот что нужно знать о поведении и развитии четырехлеток.

1. Социальные и эмоциональные навыки

Большинство детей в этом возрасте уже посещают детский сад. Когда ребенок оказывается вне семьи, среди других детей, ему приходится учиться новым правилам поведения и развивать навыки общения. Он узнает, что такое дружба, и понимает, как его поведение влияет на взаимодействие с людьми. Это очень важный опыт, который поможет ребенку в будущем.

К четырем годам ребенок начинает понимать, что такое сочувствие, учится делиться игрушками, делать что-то по очереди и играть в ролевые игры.
Ребенок понимает, что можно не плакать, расставаясь с родителями, — теперь он уже знает, что они вернутся.

Четырехлетка всегда хочет точно знать, что будет происходить в течение дня, потому что так он чувствует себя в безопасности. Он может командовать своими друзьями, начинает понимать, что такое юмор, и даже пытается шутить. Он любит рассказывать истории, в которых трудно понять, что было на самом деле, а что только плод его фантазии.

2. Поведение во время игры

В четыре года дети обычно начинают играть не поодиночке, погружаясь в свое воображение, а друг с другом. Роль совместных игр с другими детьми гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Они расширяют игровую вселенную ребенка, помогают в развитии речевых навыков, учат устанавливать социальные связи со сверстниками и планировать свои действия. 

В ходе такого взаимодействия четырехлетка понимает, как действовать совместно с другими людьми, как решать проблемы, регулировать свои эмоции и справляться со стрессом. Все эти умения пригодятся ребенку, когда он вырастет.

3. Речевые навыки

Если вы думаете, что никто не переплюнет вашего трехлетнего ребенка в желании пообщаться — подождите, пока ему исполнится четыре. 
В четыре года дети обычно умеют говорить длинными фразами, задают все больше и больше вопросов, обожают рассказывать истории, знают наизусть много стихов и любят повторять где-то услышанные бранные слова.

Беседы с четырехлетками обычно бывают очень глубокомысленными и философскими, но при этом невероятно комичными.

источник: Freepik

4. Развитие двигательных навыков

У четырехлетнего ребенка обычно уже хорошо развиты крупная и мелкая моторика. Но есть один нюанс: дети в этом возрасте очень придирчивы и дотошны — они стремятся к совершенству, хотят сделать все идеально, а потому бывают медлительными. Если же у них что-то не получается, на глазах быстро появляются слезы и может начаться истерика

В этом возрасте дети, как правило, умеют:
  • пользоваться столовыми приборами;
  • завязывать шнурки;
  • застегивать пуговицы, молнии, липучки;
  • самостоятельно одеваться и раздеваться; 
  • рисовать предметы разной формы;
  • аккуратно закрашивать, не вылезая за контур;
  • правильно держать карандаш; 
  • наливать жидкость из кувшина в чашку;
  • складывать несложные пазлы; 
  • строить высокие башни из кубиков. 
Их желание быть независимыми и самостоятельными растет с каждым днем.

Также четырехлетки постоянно развивают координацию движений и чувство равновесия. Они умеют прыгать на одной ножке, подбрасывать мяч вверх и ловить его, хорошо лазают, бегают, прыгают, взбираются и спускаются по лесенкам.

5. Интеллектуальное развитие

В этом возрасте дети активно познают окружающий мир, чтобы составить о нем свое представление. Это заставляет их думать, принимать решения и идти на риск. Также в это время дети учатся осознавать разницу между реальностью и фантазией.

Среди когнитивных навыков, которыми дети, как правило, овладевают к четырем годам, можно выделить следующие: 
  • знают цифры и умеют считать;
  • начинают понимать концепцию времени;
  • различают понятия «одинаковое» и «разное»; 
  • умеют следовать инструкциям из двух-трех шагов; 
  • знают цвета;
  • умеют пользоваться ножницами, рисовать и различать буквы; 
  • играют в несложные настольные и карточные игры; 
  • умеют продолжить рассказываемую ими историю.

Нет ничего удивительного в том, что с четырехлетками так интересно общаться. Они не только веселые и любопытные — они готовы учиться и, как губка, впитывают все, до чего могут дотянуться.

Ссылка на первоисточник
развитие детей

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