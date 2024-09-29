Взрослый малыш: все, что вы хотели знать о четырехлетках

Конечно, у этого возраста есть свои особенности. В основном они связаны с тем, что четырехлетки уже стараются вести себя как большие, но при этом еще остаются маленькими детьми. Тем не менее это прекрасный возраст, когда мамы и папы, наконец, могут перевести дух и получить удовольствие от того, что у них есть ребенок. В конце концов, до кризиса семи лет есть еще целых три года.