Взрослый малыш: все, что вы хотели знать о четырехлетках

Позади остались кризисы двух и трех лет, когда мамам и папам казалось, что приступы упрямства и истерик не закончатся никогда. Но вдруг происходит чудо — ребенка перестает «штормить», и он начинает стремительно превращаться в человека, с которым теперь можно договориться.
В общем, теперь это самостоятельный человек со своим мнением и интересами. Человек, с которым просто приятно пообщаться.
Конечно, у этого возраста есть свои особенности. В основном они связаны с тем, что четырехлетки уже стараются вести себя как большие, но при этом еще остаются маленькими детьми. Тем не менее это прекрасный возраст, когда мамы и папы, наконец, могут перевести дух и получить удовольствие от того, что у них есть ребенок. В конце концов, до кризиса семи лет есть еще целых три года.
Вот что нужно знать о поведении и развитии четырехлеток.
1. Социальные и эмоциональные навыки
Большинство детей в этом возрасте уже посещают детский сад. Когда ребенок оказывается вне семьи, среди других детей, ему приходится учиться новым правилам поведения и развивать навыки общения. Он узнает, что такое дружба, и понимает, как его поведение влияет на взаимодействие с людьми. Это очень важный опыт, который поможет ребенку в будущем.
Ребенок понимает, что можно не плакать, расставаясь с родителями, — теперь он уже знает, что они вернутся.
Четырехлетка всегда хочет точно знать, что будет происходить в течение дня, потому что так он чувствует себя в безопасности. Он может командовать своими друзьями, начинает понимать, что такое юмор, и даже пытается шутить. Он любит рассказывать истории, в которых трудно понять, что было на самом деле, а что только плод его фантазии.
2. Поведение во время игры
В четыре года дети обычно начинают играть не поодиночке, погружаясь в свое воображение, а друг с другом. Роль совместных игр с другими детьми гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Они расширяют игровую вселенную ребенка, помогают в развитии речевых навыков, учат устанавливать социальные связи со сверстниками и планировать свои действия.
В ходе такого взаимодействия четырехлетка понимает, как действовать совместно с другими людьми, как решать проблемы, регулировать свои эмоции и справляться со стрессом. Все эти умения пригодятся ребенку, когда он вырастет.
3. Речевые навыки
Если вы думаете, что никто не переплюнет вашего трехлетнего ребенка в желании пообщаться — подождите, пока ему исполнится четыре.
Беседы с четырехлетками обычно бывают очень глубокомысленными и философскими, но при этом невероятно комичными.
4. Развитие двигательных навыков
У четырехлетнего ребенка обычно уже хорошо развиты крупная и мелкая моторика. Но есть один нюанс: дети в этом возрасте очень придирчивы и дотошны — они стремятся к совершенству, хотят сделать все идеально, а потому бывают медлительными. Если же у них что-то не получается, на глазах быстро появляются слезы и может начаться истерика.
- пользоваться столовыми приборами;
- завязывать шнурки;
- застегивать пуговицы, молнии, липучки;
- самостоятельно одеваться и раздеваться;
- рисовать предметы разной формы;
- аккуратно закрашивать, не вылезая за контур;
- правильно держать карандаш;
- наливать жидкость из кувшина в чашку;
- складывать несложные пазлы;
- строить высокие башни из кубиков.
Их желание быть независимыми и самостоятельными растет с каждым днем.
Также четырехлетки постоянно развивают координацию движений и чувство равновесия. Они умеют прыгать на одной ножке, подбрасывать мяч вверх и ловить его, хорошо лазают, бегают, прыгают, взбираются и спускаются по лесенкам.
5. Интеллектуальное развитие
В этом возрасте дети активно познают окружающий мир, чтобы составить о нем свое представление. Это заставляет их думать, принимать решения и идти на риск. Также в это время дети учатся осознавать разницу между реальностью и фантазией.
- знают цифры и умеют считать;
- начинают понимать концепцию времени;
- различают понятия «одинаковое» и «разное»;
- умеют следовать инструкциям из двух-трех шагов;
- знают цвета;
- умеют пользоваться ножницами, рисовать и различать буквы;
- играют в несложные настольные и карточные игры;
- умеют продолжить рассказываемую ими историю.
Нет ничего удивительного в том, что с четырехлетками так интересно общаться. Они не только веселые и любопытные — они готовы учиться и, как губка, впитывают все, до чего могут дотянуться.
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