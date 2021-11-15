"Как мне теперь жить?" Маму и семерых детей выгнали на улицу

Семерых детей вместе с матерью решением суда выгнали из единственного жилья. Женщина буквально кричит о помощи. Первый русский телеканал Царьград выяснил подробности этой чудовищной истории.

Ещё несколько дней назад Валерия Ефремова с детьми была прописана у бывшей свекрови. Но та вдруг заявила ей: "Пора и честь знать. Раз мы теперь друг другу никто – выписывайтесь". Договориться не удалось. В отчаянии многодетная мама искала помощи и в средствах массовой информации, и беседуя с активистами. Пока всё тщетно. Проблема ещё и в том, что, лишившись постоянной прописки, многодетная мама утрачивает право на льготы и социальные выплаты. Как в такой ситуации поднимать детей? Вопрос без ответа.

Пока решение вынесено лишь Одинцовским районным судом. Впереди апелляции, и Валерия сдаваться не собирается. Её позицию подтвердил и адвокат Виталий Вышкварцев:

Право на апелляцию мы используем, в течение месяца будем обжаловать в установленном порядке. Сдаваться не собираемся. Многодетные мамы, семьи в таких ситуациях должны быть защищены. Произвола быть не должно.

Валерия Ефремова объяснила, что временную прописку ей помогли оформить на работе, но проблем это не решает:

Мой квартирный вопрос никак не решён. Квартиры своей у меня нет. Временная прописка на той жилплощади, где мы сейчас живём – от моей работы, – не решает ни одной моей проблемы. Потому что с временной пропиской я не имею права на льготы и, более того, лишаюсь статуса многодетной. А ведь только благодаря пособиям нам пока удавалось хоть как-то держаться на плаву.

Компенсация за школьную форму, детский сад, кружки, коммунальные услуги, бесплатные школьные обеды, проезд в общественном транспорте – всё эти опции, положенные многодетным. Но Ефремовым они будут недоступны. Валерия благодаря пособиям выживала, когда осталась одна. Женщина работает воспитателем в детском саду. Её зарплаты в 25 тысяч рублей едва ли хватит прокормить детей.

В соответствии со статьёй 31 Жилищного кодекса, к сожалению, бывшие члены семьи нанимателя утрачивают право владения пользования имуществом. Но, доказывая права семьи, мы будем руководствоваться нормами Конституции России, постановлением Пленума Верховного суда и постановлением Конституционного суда, ФЗ об охране прав ребёнка для защиты интересов многодетной семьи,

- говорит Виталий Вышкварцев.

Помимо всего прочего, бывший супруг Валерии задолжал своим детям алиментов на сумму в 1,5 млн рублей. С 2016 года он пытается оспорить размер ежемесячной выплаты, установленный судом, – это около 50 тысяч. Он считает, что на семерых детей вполне будет достаточно и 15. Впрочем, даже этих денег он не платит. Все попытки Валерии усовестить бывшего мужа кончаются ничем.

ВИДЕО: https://vk.com/video-75679763_456265141

Опека на заседании суда также присутствовала. И, на удивление, чиновники встали на сторону Валерии, дали положительную характеристику. Вопрос – что дальше? Какую предложат помощь? Неужели нет у опеки никаких ресурсов, чтобы поддержать непьющую, работающую, любящую своих детей маму? Очевидно же, что одной Валерии не справиться. Ведь, как только начнутся проблемы, а они начнутся обязательно, сотрудники опеки к ней придут. А с их методами помощи правозащитники знакомы – детей предложат поместить в приют.

Они – лёгкая добыча системы. Это, что называется, мечта, деликатес для опеки в погоне за статистикой. Мать-одиночка безо всего, особенно многодетная, – это человек, обречённый потерять своих детей. Просто обречённый. Потому что, если она идёт на работу, дети априори безнадзорные. Если она сидит дома, то им нечего есть. И она не справляется со своими родительскими обязанностями. Одна она не может обеспечить семью, мать просто находится в ловушке,

- говорит руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" Элина Жгутова.

Из ювенальной ловушки выцарапать своих детей удаётся единицам. "Первый русский", в том числе и в рамках программы "Русская правда", не раз показывал, как отнимают малышей у родителей из-за бедности. Машина сиротпрома бездушно ломает хребет семьям, которым реально можно помочь. Только эти реальные механизмы по каким-то невиданным причинам не запускаются.

Вот, например, сколько лет уже обсуждается такая нужная мера поддержки, как создание государственного алиментного фонда. Где он? На днях снова в Госдуме заявили: нужен такой фонд. А появится ли?

И ещё: раз многодетная семья – приоритет, то почему же нет закона, который бы защищал? Ефремовы из-за потери прописки в один миг теряют статус, для системы семеро детей превращаются в ноль. "И как теперь нам жить? Как мне растить малышей?" – с болью спрашивает многодетная мама.