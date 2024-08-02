Для того чтобы испечь вкусное домашнее печенье "Косички", подготовьте все продукты по списку.

Масло берите из холодильника, предварительно доставать его не нужно.

Лимонную цедру в порошке вы можете смело заменить на свежую, снятую с лимона (или апельсина). А также вместо цедры можно использовать другой ароматизатор: ванилин, корицу, имбирь - всё, что вы любите!

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Просейте в миску муку и смешайте её с сухой лимонной цедрой.

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В другой миске смешайте слегка венчиком яйцо с солью и сахаром. Не нужно утомительно взбивать до пены, достаточно просто соединить в однородную массу.

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В муку добавьте холодное сливочное масло и порубите его ножом в муке на кусочки, а затем разотрите руками масло с мукой в крошку.

Фото 4

Влейте к мучной крошке яйца с сахаром и руками замесите тесто.

Фото 5

Получившееся песочное тесто оберните плёнкой и уберите в холодильник на 15 минут.

Фото 6

Для формовки печенья отщипните от теста небольшие кусочки (не больше грецкого ореха). Раскатайте эти кусочки в жгуты диаметром около 1 см.

Фото 7

Затем сплетите из жгутов косичку и слепите пальцами края с двух сторон.

Как видите, ничего сложного в формовке нет.

Фото 8

Выложите печенье "Косички" на противень, застеленный пергаментом или ковриком для выпечки. Отправьте в разогретую до 180°С духовку. Выпекайте до румяного цвета, около 10-15 минут. Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки, поэтому ориентируйтесь на свою технику.

Фото 9

Готовое печенье "Косички" снимите с противня и остудите. При желании присыпьте сахарной пудрой.

Вкусного вам чаепития с родными и близкими!