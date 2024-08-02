Ингредиенты
Масло сливочное - 125 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Соль - 1 щепотка
Сахар - 140 г
Мука пшеничная - 250 г
Цедра лимона (порошок) - 1 ч.
- 422 кКал
- 45 мин.
- Б: 5.32
- Ж: 19.44
- У: 56.92
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для того чтобы испечь вкусное домашнее печенье "Косички", подготовьте все продукты по списку.
Масло берите из холодильника, предварительно доставать его не нужно.
Лимонную цедру в порошке вы можете смело заменить на свежую, снятую с лимона (или апельсина). А также вместо цедры можно использовать другой ароматизатор: ванилин, корицу, имбирь - всё, что вы любите!
Просейте в миску муку и смешайте её с сухой лимонной цедрой.
В другой миске смешайте слегка венчиком яйцо с солью и сахаром. Не нужно утомительно взбивать до пены, достаточно просто соединить в однородную массу.
В муку добавьте холодное сливочное масло и порубите его ножом в муке на кусочки, а затем разотрите руками масло с мукой в крошку.
Влейте к мучной крошке яйца с сахаром и руками замесите тесто.
Получившееся песочное тесто оберните плёнкой и уберите в холодильник на 15 минут.
Для формовки печенья отщипните от теста небольшие кусочки (не больше грецкого ореха). Раскатайте эти кусочки в жгуты диаметром около 1 см.
Затем сплетите из жгутов косичку и слепите пальцами края с двух сторон.
Как видите, ничего сложного в формовке нет.
Выложите печенье "Косички" на противень, застеленный пергаментом или ковриком для выпечки. Отправьте в разогретую до 180°С духовку. Выпекайте до румяного цвета, около 10-15 минут. Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки, поэтому ориентируйтесь на свою технику.
Готовое печенье "Косички" снимите с противня и остудите. При желании присыпьте сахарной пудрой.
Вкусного вам чаепития с родными и близкими!
Свежие комментарии