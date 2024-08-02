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Печенье «Косички»

Симпатичное и нежное печенье к вашему чайному столу! Формовка печенья несложная, поэтому вы можете готовить такие печеньки вместе с детьми. В магазине такого не купишь!

Ингредиенты

Масло сливочное - 125 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Соль - 1 щепотка

Сахар - 140 г

Мука пшеничная - 250 г

Цедра лимона (порошок) - 1 ч.

л.

  • 422 кКал
  • 45 мин.
  • Б: 5.32
  • Ж: 19.44
  • У: 56.92

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для того чтобы испечь вкусное домашнее печенье "Косички", подготовьте все продукты по списку.

Масло берите из холодильника, предварительно доставать его не нужно.

Лимонную цедру в порошке вы можете смело заменить на свежую, снятую с лимона (или апельсина). А также вместо цедры можно использовать другой ароматизатор: ванилин, корицу, имбирь - всё, что вы любите!

Фото 1

 

Просейте в миску муку и смешайте её с сухой лимонной цедрой.

Фото 2

 

В другой миске смешайте слегка венчиком яйцо с солью и сахаром. Не нужно утомительно взбивать до пены, достаточно просто соединить в однородную массу.

Фото 3

 

В муку добавьте холодное сливочное масло и порубите его ножом в муке на кусочки, а затем разотрите руками масло с мукой в крошку.

Фото 4

 

Влейте к мучной крошке яйца с сахаром и руками замесите тесто.

Фото 5

 

Получившееся песочное тесто оберните плёнкой и уберите в холодильник на 15 минут.

Фото 6

 

Для формовки печенья отщипните от теста небольшие кусочки (не больше грецкого ореха). Раскатайте эти кусочки в жгуты диаметром около 1 см.

Фото 7

 

Затем сплетите из жгутов косичку и слепите пальцами края с двух сторон.

Как видите, ничего сложного в формовке нет.

Фото 8

 

Выложите печенье "Косички" на противень, застеленный пергаментом или ковриком для выпечки. Отправьте в разогретую до 180°С духовку. Выпекайте до румяного цвета, около 10-15 минут. Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки, поэтому ориентируйтесь на свою технику.

Фото 9

 

Готовое печенье "Косички" снимите с противня и остудите. При желании присыпьте сахарной пудрой.

Вкусного вам чаепития с родными и близкими!

Фото 10

 

Печенье «Косички», рецепт с фото
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