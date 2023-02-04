Что делать, если хочется ударить ребёнка

Практически у каждой мамы возникает такое желание, хотя бы один раз в жизни. У кого-то - с незавидной регулярностью. Но очень немногие имеют смелость признаться в этом общественности.

Ведь все знают, что бить детей нельзя. Даже те, кто считает метод ремня эффективным, не скажут, что это очень уж хорошо. Кто же захочет признаваться в том, что хочет сделать ребенку плохо?

Впрочем, неважно, признаетесь вы в этом или нет, но вы должны понимать, что подобные желания не возникают на пустом месте, и что у всего есть свои причины. Чаще всего это объясняется глубоким стрессом, или, как сейчас модно говорить, эмоциональным выгоранием. Поэтому не казните себя, а лучше подумайте, как себе помочь.

Вот несколько приемов, которые помогут вам умерить гнев по отношению к своему ребёнку:

1. Вспомните о том, что мамины руки для ребенка - это забота, ласка и защита. Поднимая руку на ребенка, вы постепенно разрушаете у него такой необходимый для него стереотип. Это не пройдет бесследно для его психики.

2. Дети до семи лет плохо справляются с эмоциями. Все потому что до этого возраста нервная система только формируется. Поэтому им бывает сложно контролировать гнев и агрессию. Когда ребенок заходится в истерике и никак не может успокоиться, он не внимание привлекает - он не может справиться с эмоциями. И мама ему нужна как раз для того, чтобы помочь ему успокоиться. Нет смысла наказывать его за это!

3. Помните, чему нас учили в детстве: любой конфликт можно решить словами, нужно только правильно их подобрать. Родители ребенку нужны не только, чтобы кормить, но и чтобы учить их жизни. Вместо крика и шлепка по попе, эффективнее привести ребенку аргументы о целесообразности или нецелесообразности того или иного действия.

4. Возвращаясь к пункту 3, сам собой напрашивается вопрос - а как взять себя в руки и найти эти аргументы, если и вы сами находитесь на грани истерики? Здесь сложнее. Попробуйте подобрать для себя фразы, которые приведут вас в чувство, например:

- я взрослый и мудрый человек, а это - всего лишь ребенок, который запутался в том, что хорошо, а что плохо;

- в конце концов ничего ужасного он не сделал, нужно всем успокоиться, а потом поговорить;

- сейчас нужно глубоко вздохнуть, досчитать до пяти и представить, что рядом комиссия из соцзащиты.

Или любой другой вариант, который сможет оказать на вас воздействие.

5. Ну, и помните о том, что ребенок обязательно повторит все ваши действия: сначала на животных, потом на друзьях, а потом и на своих детях.

Постарайтесь вспомнить хотя бы об одном из пунктов во время ссоры с ребенком, и у вас получится взять себя в руки!

