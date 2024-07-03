РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Попов
    Уважаемые! Пока Верховный Главнокомандующий Не Отдаст Приказ ВКС(!) и Бомбардировочной Авиации(!) - "УНИЧТОЖИТЬ Погра...Упала на дочь и п...
  • Сергей Дудник
    "Анна Арутюнян, психолог-консультант, с­пециалист по детско-родительским отношениям" - у такого "специалиста" свои де...Кто в доме хозяин...
  • ММ
    Крайне неудобные методы. Есть Word и любой текст форматируется в узкую вертикальную полоску. Читается сверху вниз. По...Как научить ребен...

Яичные блинчики с сыром

Яичные блины с сыром - вкуснейшее блюдо на скорую руку. Их можно подать на завтрак или же взять с собою на работу, в школу, на пикник и т.д. Приготовить их не составит большого труда, главное - приобрести качественный сыр, ведь именно от него и будет зависеть вкус блинчиков.

Ингредиенты

Яйцо куриное - 3 шт.

Соль - 0,25 ч.л. (или по вкусу)

Вода - 3 ст.л.

Мука пшеничная - 3 ст.л.

Сыр твёрдый - 100 г

Масло растительное - 1 ст.л. (для жарки)

  • 231 кКал
  • 25 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления яичных блинчиков с сыром подготовить из списка необходимые ингредиенты.

Фото 1

В объемной миске соединить куриные яйца, щепотку соли и чистую фильтрованную воду комнатной температуры. С помощью венчика тщательно перемешать.

Фото 2

После чего ввести просеянную пшеничную муку и снова перемешать до однородного состояния.

Фото 3

Тесто для яичных блинчиков готово.

Фото 4

Займёмся начинкой. Твёрдый сыр любимого производителя/марки натереть на тёрке со средними ячейками.

Фото 5

Параллельно поставить на плиту сковороду, чтобы она хорошо прогрелась. Смазать её поверхность тонким слоем растительного масла и налить порцию теста. Распределить его по всему дну, формируя круглую заготовку.

Фото 6

Обжарить блин в течение минуты и аккуратно перевернуть на другую сторону. Сразу же распределить на его поверхности сырную начинку, примерно по 1 ст.л. на каждый экземпляр.

Фото 7

Затем с помощью лопатки подвернуть его края к центру (как на фото).

Фото 8

После чего сложить блин конвертиком, прижав края, чтобы те как следует запеклись. Подобным образом обжарить все блины и переложить их на плоскую тарелку.

Фото 9

Вот и всё, вкуснейшие яичные блинчики с сыром готовы. На стол подавать их лучше сразу же, пока сыр мягкий и тянется.

Фото 10

Приятного аппетита!

Яичные блинчики с сыром, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх