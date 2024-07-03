Для приготовления яичных блинчиков с сыром подготовить из списка необходимые ингредиенты.

Фото 1

В объемной миске соединить куриные яйца, щепотку соли и чистую фильтрованную воду комнатной температуры. С помощью венчика тщательно перемешать.

Фото 2

После чего ввести просеянную пшеничную муку и снова перемешать до однородного состояния.

Фото 3

Тесто для яичных блинчиков готово.

Фото 4

Займёмся начинкой. Твёрдый сыр любимого производителя/марки натереть на тёрке со средними ячейками.

Фото 5

Параллельно поставить на плиту сковороду, чтобы она хорошо прогрелась. Смазать её поверхность тонким слоем растительного масла и налить порцию теста. Распределить его по всему дну, формируя круглую заготовку.

Фото 6

Обжарить блин в течение минуты и аккуратно перевернуть на другую сторону. Сразу же распределить на его поверхности сырную начинку, примерно по 1 ст.л. на каждый экземпляр.

Фото 7

Затем с помощью лопатки подвернуть его края к центру (как на фото).

Фото 8

После чего сложить блин конвертиком, прижав края, чтобы те как следует запеклись. Подобным образом обжарить все блины и переложить их на плоскую тарелку.

Фото 9

Вот и всё, вкуснейшие яичные блинчики с сыром готовы. На стол подавать их лучше сразу же, пока сыр мягкий и тянется.

Фото 10

Приятного аппетита!