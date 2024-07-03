Ингредиенты
Яйцо куриное - 3 шт.
Соль - 0,25 ч.л. (или по вкусу)
Вода - 3 ст.л.
Мука пшеничная - 3 ст.л.
Сыр твёрдый - 100 г
Масло растительное - 1 ст.л. (для жарки)
- 231 кКал
- 25 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления яичных блинчиков с сыром подготовить из списка необходимые ингредиенты.
В объемной миске соединить куриные яйца, щепотку соли и чистую фильтрованную воду комнатной температуры. С помощью венчика тщательно перемешать.
После чего ввести просеянную пшеничную муку и снова перемешать до однородного состояния.
Тесто для яичных блинчиков готово.
Займёмся начинкой. Твёрдый сыр любимого производителя/марки натереть на тёрке со средними ячейками.
Параллельно поставить на плиту сковороду, чтобы она хорошо прогрелась. Смазать её поверхность тонким слоем растительного масла и налить порцию теста. Распределить его по всему дну, формируя круглую заготовку.
Обжарить блин в течение минуты и аккуратно перевернуть на другую сторону. Сразу же распределить на его поверхности сырную начинку, примерно по 1 ст.л. на каждый экземпляр.
Затем с помощью лопатки подвернуть его края к центру (как на фото).
После чего сложить блин конвертиком, прижав края, чтобы те как следует запеклись. Подобным образом обжарить все блины и переложить их на плоскую тарелку.
Вот и всё, вкуснейшие яичные блинчики с сыром готовы. На стол подавать их лучше сразу же, пока сыр мягкий и тянется.
Приятного аппетита!
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